Hudo bolni igralec se bo boril do zadnjega diha

Zvezdnik serij "Grey's Anatomy" in "Euphoria" Eric Dane je aprila vse oboževalce pretresel z razkritjem, da trpi za amiotrofično lateralno sklerozo, včasih znano kot Lou Gehrigova bolezen. Gre za nevrološko bolezen, pri kateri degeneracija nevronov povzroča mišično oslabelost, invalidnost in na koncu smrt, najbolj znana oseba, ki se je borila s to boleznijo, pa je bil fizik Stephen Hawking.

Zvezdnik se je nedavno udeležil tudi panelne razprave Giving Tuesday z organizacijo I AM ALS in spregovoril o svoji bitki z amiotrofično lateralno sklerozo (ALS) – nevrodegenerativno boleznijo, ki prizadene živčne celice in povzroča postopno izgubo nadzora nad mišicami.

"Ne bom se prepustil svoji nameri neki bolezni. Tega preprosto nisem sposoben," je poudaril Dane. Dodal je, da bi mu nihče ne zameril, če bi se zaprl v sobo in dva tedna preživel v joku, a se je odločil, da svojo zgodbo deli z javnostjo:

"Moje življenje ni več samo zame. Pomembno je, da ljudje razumejo, kaj je ALS in kako se proti njej boriti."