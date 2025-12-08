Moskisvet.com
Eric Dane
Film/tv

Hudo bolni igralec se bo boril do zadnjega diha

E.R.
08. 12. 2025 00.30
4

Nevrodegenerativna bolezen ALS, ki jo ima igralec Eric Dane, je neozdravljiva, a Dane ne obupuje. Vključil se je v kampanjo I AM ALS, s čimer želi povečati ozaveščenost in spodbuditi podporo raziskavam, ki bi lahko izboljšale življenja obolelih.

Zvezdnik serij "Grey's Anatomy" in "Euphoria" Eric Dane je aprila vse oboževalce pretresel z razkritjem, da trpi za amiotrofično lateralno sklerozo, včasih znano kot Lou Gehrigova bolezen. Gre za nevrološko bolezen, pri kateri degeneracija nevronov povzroča mišično oslabelost, invalidnost in na koncu smrt, najbolj znana oseba, ki se je borila s to boleznijo, pa je bil fizik Stephen Hawking.

Zvezdnik se je nedavno udeležil tudi panelne razprave Giving Tuesday z organizacijo I AM ALS in spregovoril o svoji bitki z amiotrofično lateralno sklerozo (ALS) – nevrodegenerativno boleznijo, ki prizadene živčne celice in povzroča postopno izgubo nadzora nad mišicami.

"Ne bom se prepustil svoji nameri neki bolezni. Tega preprosto nisem sposoben," je poudaril Dane. Dodal je, da bi mu nihče ne zameril, če bi se zaprl v sobo in dva tedna preživel v joku, a se je odločil, da svojo zgodbo deli z javnostjo:

"Moje življenje ni več samo zame. Pomembno je, da ljudje razumejo, kaj je ALS in kako se proti njej boriti."

Eric Dane
Eric Dane FOTO: Profimedia

O diagnozi je prvič spregovoril junija

Eric Dane je prvič po diagnozi že junija opravil intervju za oddajo Good Morning America. "Vsak dan se zbudim in takoj spomnim, da se to dogaja. To niso sanje," je takrat povedal v napovedniku intervjuja, na koncu katerega se je zjokal, novinarka pa ga je morala tolažiti.

Kljub bolečini je oče dveh otrok že takrat kazal optimizem: "Mislim, da to ni konec moje zgodbe. Ne čutim, da je to moj konec."

Vloga v seriji in osebna izkušnja

Dane je pred kratkim nastopil v epizodi serije Brilliant Minds, kjer je upodobil gasilca z diagnozo ALS. Ustvarjalci serije so želeli zgodbo predstaviti brez senzacionalizma, je za The Hollywood Reporter pojasnil avtor Michael Grassi:

"Resnično smo želeli počastiti njega in njegovo izkušnjo ter biti iskreni."

Igralec bo kmalu znova na malih zaslonih v prihajajoči sezoni serije Evforija.

"Boriti sem se moral s spoznanjem, da moje življenje ni le moje"

Dane je priznal, da je bil vedno precej sebičen, a ga je bolezen naučila drugačnega pogleda:

"Zame je zelo pomembno, da se ljudje zavedajo, kaj je ALS in kaj lahko storimo, da izboljšamo stanje."

ALS trenutno nima zdravila, zato je ozaveščanje in podpora raziskavam ključnega pomena.

Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: The Hollywood Reporter

slavni znani igralci Eric Dane ALS diagnoza bolezen Evforija Brilliant Minds ozaveščanje o boleznih
