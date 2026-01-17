Je to nova kraljica romantičnih komedij?

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Začetki, ki niso obetali igralske kariere

Emily Bader je odraščala le nekaj ur vožnje od Hollywooda, a se ji je svet filma dolgo zdel nedosegljiv, piše Air Mail. V domači Temeculi je zaman poskušala dobiti vloge v šolskih predstavah. Kot pravi sama: "Resnično sem si obupno želela igrati v majhnih igrah, vendar me niso mogli dobiti niti v produkcijah moje srednje šole." Navdih je našla pri Emmi Stone, ki je kot najstnica starše prepričala s PowerPoint predstavitvijo. Emily je poskusila enako, a brez uspeha. Starša sta ji dovolila selitev v Los Angeles šele pri 18 letih – kompromis, ki ga je sprejela, čeprav nerada.

icon-expand Emily Bader FOTO: Profimedia

Od študija do prvih vlog

Po selitvi v Los Angeles je začela študirati gledališče na univerzi Loyola Marymount in diplomirala leta 2016. Sledila so leta manjših vlog v grozljivkah in televizijskih projektih, med drugim v filmih Paranormal Activity: Next of Kin in Fresh Kills.

icon-expand Emily Bader v filmu Paranormal Activity: Next of Kin FOTO: Profimedia

Preboj je prišel šele leta 2024, ko je dobila glavno vlogo v seriji My Lady Jane na Amazon Prime – fantazijski reinterpretaciji zgodbe o devetdnevni kraljici. Emily se spominja, da jo je opis lika takoj prevzel: "Opis lika je bil Elizabeth Bennett, ki sreča Blondie. Kot velika oboževalka obeh sem čutila takojšnjo potrebo, da jo dobim." Ko je izvedela, da je izbrana, je to opisala kot "ogromne, ogromne sanje, ki so se uresničile".

icon-expand Emily Bader FOTO: Profimedia

Odpoved serije in val podpore oboževalcev

Kljub uspehu je bila serija po prvi sezoni odpovedana, kar je sprožilo burne odzive gledalcev. Nastala je celo spletna stran Save My Lady Jane, peticijo pa je podprl tudi George R. R. Martin. Emily priznava, da je bila odločitev boleča: "Vsi smo bili malo strti, če sem povsem odkrita." A dodaja, da je podpora oboževalcev pomenila ogromno: "Dala je občutek, da bo to, kar smo naredili, preživelo z njimi. To je res odličen občutek."

Ljubezenske zgodbe na zaslonu in v življenju

Po vlogi Jane je Baderjeva zaigrala v romantičnem filmu People We Meet on Vacation, kjer je raziskovala bolj realističen pogled na ljubezen. Sama sebe opisuje kot romantičarko: "Občutek imam, kot da sem živela svoje življenje in se pretvarjala, da sem v teh filmih, že odkar sem bila majhen otrok." A film prikazuje tudi temnejše plati odnosov. Kot pravi: "Poppy in Alex delata napake. Včasih drug od drugega zahtevata preveč. In na koncu dneva morata sklepati kompromise. Njuna ljubezen ni pretirano fantastična, ampak je polna upanja."

icon-expand Emily Bader in Tom Blyth na premieri filma People We Meet on Vacation FOTO: Profimedia

Romantična komedija People We Meet On Vacation, ki temelji na istoimenski uspešnici Emily Henry, je pred kratkim prišel v kinodvorane in takoj osvojil srca gledalcev po vsem svetu.

Novi izzivi: od igranja k pisanju

Emily se zdaj podaja tudi v scenaristiko. Letos je napisala svoj prvi kratki film Crybaby, ki ga prijavlja na filmske festivale. O projektu pravi: "Zelo se razlikuje od vsega, kar počnem trenutno. Je precej temačen."

Radovednost, ki jo žene naprej

Eden od razlogov, zakaj je sploh izbrala igralsko pot, je želja po raziskovanju različnih svetov. Sama pravi, da kot najstnica ni vedela, kaj želi početi: "Nisem bila otrok, ki je rekel, da želi biti veterinarka, princesa ali astronavtka. Mislim, da je to zato, ker sem si globoko v sebi želela početi vse te stvari. In igranje je način za to." Tudi danes jo navdušuje potovanje in odkrivanje novih krajev. Med promocijsko turnejo Netflixa je iz hotelske sobe v Chicagu opazovala Michigansko jezero in pripomnila: "Novo mesto me preprosto navduši."

Vroče novice iz sveta slavnih Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Te zanima, kaj se dogaja v svetu blišča in slave? Prijavi se na e-novice, da ne boš zamudil česa pomembnega iz sveta estrade. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.