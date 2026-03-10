Moskisvet.com
Elle Fanning in Gus Wenner
Film/tv

Par, ki kljubuje stereotipu, da mora biti moški višji od ženske

S.B.
10. 03. 2026 04.00
0

Slavni par Elle Fanning in Gus Wenner pritegnil pozornost zaradi razlike v višini, pri čemer je igralka višja od svojega partnerja. Njuna samozavestna drža na dogodkih dokazuje, da višina v razmerju ne igra pomembne vloge, kar potrjujejo tudi drugi znani pari.

Igralka Elle Fanning in njen partner Gus Wenner s svojo pojavnostjo na rdeči preprogi ponovno odpirata razpravo o zastarelem pravilu, da naj bi bil moški partner višji od svoje izbranke. 

Par je veliko pozornosti pritegnil na podelitvi nagrad Golden Globe Awards, kjer so fotografije hitro zaokrožile po spletu. Razlog? Elle Fanning je bila na rdeči preprogi opazno višja od svojega partnerja.

Igralka je visoka približno 175 cm, medtem ko naj bi bil Wenner glede na fotografije visok okoli 168 cm.

Razlika v višini je presenetila številne oboževalce, predvsem zato, ker so mnogi mislili, da je igralka precej nižja. Ko so se fotografije pojavile na družbenih omrežjih, so se hitro vsuli tudi komentarji – od presenečenja do navdušenja nad tem, da par samozavestno kaže razliko v višini.

Elle Fanning in Gus Wenner sta eden izmed parov, ki rušijo stereotipe o višini.
Elle Fanning in Gus Wenner sta eden izmed parov, ki rušijo stereotipe o višini. FOTO: Profimedia

Namesto da bi razliko skrivala, je Fanningova brez zadržkov nosila tudi visoke pete, zaradi česar je bila še opazneje višja od partnerja. Par je v razmerju od leta 2023. Wenner je glasbeni menedžer in nekdanji izvršni direktor revije Rolling Stone, danes pa njen izvršni predsednik.

Par je svojo zvezo prvič javno predstavil na rdeči preprogi leta 2024, od takrat pa ju pogosto vidimo skupaj na kulturnih dogodkih, filmskih premierah in modnih prireditvah.

Čeprav sama razlike v višini nikoli nista posebej komentirala, njun odnos pogosto omenijo med primeri parov, ki dokazujejo, da privlačnost, samozavest in kompatibilnost nimajo nobene zveze z višino partnerjev. 

Spreminjanje družbenih pričakovanj

Dolga leta je v zahodni kulturi veljalo prepričanje, da mora biti moški višji od partnerke. Ta ideja je bila povezana z družbenimi predstavami o moškosti, zaščitniški vlogi in tradicionalnih spolnih vlogah.

V zadnjih letih pa se ta pogled hitro spreminja. Na družbenih omrežjih je celo nastal izraz 'short king', s katerim uporabniki slavijo samozavestne moške nižje rasti. Ta trend poudarja, da je karizma pomembnejša od centimetrov.

Tudi številni drugi znani pari dokazujejo podobno: igralec Tom Holland je na primer nekoliko nižji od partnerke Zendaye,ravno tako je tudi igralec Daniel Radcliffe nižji od svoje partnerke Erin Darke.

Elle Fanning ni obremenjena z razliko v višini med partnerjema.
Elle Fanning ni obremenjena z razliko v višini med partnerjema. FOTO: Profimedia

Nova generacija razmerij

Prav zato številni komentatorji menijo, da pari, kot sta Elle Fanning in Gus Wenner, predstavljajo novo generacijo hollywoodskih razmerij, kjer so tradicionalna pravila vedno manj pomembna.

In če sodimo po sproščenih nasmehih na rdeči preprogi, se zdi, da je za ta hollywoodski par najpomembnejše le eno – da sta preprosto srečna.

Viri: People.com, Iinstyle.com

Elle Fanning Gus Wenner razlika v višini razmerje slavni pari
