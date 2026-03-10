Par, ki kljubuje stereotipu, da mora biti moški višji od ženske

Igralka Elle Fanning in njen partner Gus Wenner s svojo pojavnostjo na rdeči preprogi ponovno odpirata razpravo o zastarelem pravilu, da naj bi bil moški partner višji od svoje izbranke.

Par je veliko pozornosti pritegnil na podelitvi nagrad Golden Globe Awards, kjer so fotografije hitro zaokrožile po spletu. Razlog? Elle Fanning je bila na rdeči preprogi opazno višja od svojega partnerja.

Igralka je visoka približno 175 cm, medtem ko naj bi bil Wenner glede na fotografije visok okoli 168 cm.

Razlika v višini je presenetila številne oboževalce, predvsem zato, ker so mnogi mislili, da je igralka precej nižja. Ko so se fotografije pojavile na družbenih omrežjih, so se hitro vsuli tudi komentarji – od presenečenja do navdušenja nad tem, da par samozavestno kaže razliko v višini.