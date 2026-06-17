Umrla igralka iz serije, ki so jo Slovenci oboževali

Tragičen konec po praznovanju rojstnega dne

Kot poročajo turški mediji, so igralko Ece Irtem našli nezavestno v njenem domu. Kljub hitremu posredovanju naj bi bilo za pomoč prepozno, prvi podatki pa kot možen vzrok smrti navajajo srčni infarkt, kar bo dokončno potrdila obdukcija. Dogodek je še toliko bolj pretresljiv, ker je zvezdnica svoj 35. rojstni dan praznovala le nekaj ur prej, v krogu bližnjih.

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Od obetavne kariere do televizijske prepoznavnosti

Ece Irtem je veljala za eno prepoznavnejših predstavnic mlajše generacije turških igralk. Nastopila je v več televizijskih serijah, kjer je gradila svojo prepoznavnost in postopoma postajala znan obraz turške televizije. Kot poročajo tuji mediji, je svojo igralsko pot začela po študiju in postopoma vstopila v svet televizijskih produkcij, kjer je sodelovala v različnih priljubljenih projektih.

Znana tudi slovenskim gledalcem

icon-expand Slovenski gledalci so jo spoznali tudi v priljubljeni turški seriji Gospod napačni, kjer je zaigral tudi Can Yaman. FOTO: VOYO

Slovenski gledalci so jo lahko spoznali tudi v priljubljeni turški seriji Gospod napačni (Bay Yanlis), kjer je nastopila v eni izmed stranskih vlog. Njeno ime se pojavlja tudi ob drugih uspešnih turških televizijskih projektih, ki so v zadnjih letih osvojili občinstvo po vsem svetu in utrdili njen status v industriji.

Oboževalci in kolegi v šoku

Po objavi novice so družbena omrežja preplavila sporočila sožalja. Številni oboževalci poudarjajo, da je igralka še pred kratkim delovala polna energije in načrtov za prihodnost, zato je njena smrt še toliko bolj nepričakovana. Od nje se poslavljajo tudi kolegi iz sveta televizije, ki izpostavljajo njeno profesionalnost, toplino in predanost delu.

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