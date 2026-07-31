Legendarna igralka pri 85 letih odprla OnlyFans: "Živi se samo enkrat!"

Legendarna igralka Donna Mills je v pogovoru za revijo Variety pojasnila, da bo na svojem profilu objavljala ekskluzivne vsebine, med drugim posnetke iz zakulisja, utrinke iz vsakdanjega življenja in vsebine, ki jih ne bo mogoče spremljati na drugih družbenih omrežjih. "Vedno sem bila hvaležna za neverjetno podporo svojih oboževalcev. Družbena omrežja so mi pomagala ostati v stiku z njimi, vendar mi OnlyFans ponuja priložnost, da se jim še bolj približam," je povedala igralka.

icon-expand Donna Mills FOTO: Profimedia

Ne namerava spreminjati svoje podobe

Igralka poudarja, da njen profil ne bo vseboval vsebin, ki bi odstopale od podobe, po kateri jo občinstvo pozna že desetletja. "To je preprosto še ena platforma, na kateri lahko preživljam čas z ljudmi, ki me podpirajo skozi vso kariero, pri tem pa ostanem zvesta sama sebi," je dejala.

icon-expand Igralka ni razkrila, ali bo na svojem profilu objavljala bolj razgaljene fotografije. FOTO: Profimedia

Njeno odločitev podpira tudi Andy Bachman, izvršni direktor podjetja Creators Inc., ki sodeluje z ustvarjalci na platformi OnlyFans. "Donna ne spreminja tega, kar je. Svojim dolgoletnim oboževalcem želi ponuditi še bolj oseben vpogled v svojo osebnost, življenjski slog in dogajanje v zakulisju, ki ga radi spremljajo," je pojasnil. Po njegovih besedah je igralka svojo odločitev pospremila z besedami: YOLO – živi se samo enkrat, gremo!" To naj bi najbolje odražalo njen pogum in pripravljenost preizkusiti nekaj novega tudi v devetem desetletju življenja. Igralka ni razkrila, ali bo na svojem profilu objavljala bolj razgaljene fotografije. Poudarila je, da bo vsebina osredotočena predvsem na njen vsakdan, delo in komunikacijo s sledilci.

Dolga televizijska kariera

Donna Mills je televizijsko kariero začela leta 1966 v seriji The Secret Storm, svetovno prepoznavnost pa je dosegla z vlogo Abby Cunningham v seriji Knots Landing. Za nastop v seriji General Hospital je prejela dnevnega emmyja, v zadnjih letih pa je nastopila tudi v filmih Nope in Origin.

OnlyFans ni več namenjen le vsebinam za odrasle

OnlyFans temelji na naročniškem modelu, ki ustvarjalcem omogoča objavljanje ekskluzivnih vsebin za plačljive naročnike. Čeprav je platforma najbolj znana po vsebinah za odrasle, jo uporablja tudi vse več glasbenikov, igralcev, športnikov in drugih javnih osebnosti za deljenje fotografij, videoposnetkov, vsebin iz zakulisja in neposredno komunikacijo z občinstvom. Donna Mills se tako pridružuje vse večjemu številu znanih osebnosti, ki platformo uporabljajo predvsem kot dodaten kanal za povezovanje z oboževalci. Med njimi sta tudi igralki Shannon Elizabeth in Jaime Pressly, ki sta poudarili, da jima OnlyFans omogoča več ustvarjalne svobode ter neposrednejši stik z občinstvom. Profile na platformi imajo tudi Cardi B, Bella Thorne, Chris Brown, Lily Allen in Carmen Electra.

Preberi še Obline bivše odbojkarice navdušile internet: "obseden sem s tabo"