Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Donna Mills
Film/tv

Legendarna igralka pri 85 letih odprla OnlyFans: "Živi se samo enkrat!"

B.R.
31. 07. 2026 07.57
0

Ameriška igralka je pri 85 letih odprla profil na platformi OnlyFans. Njena odločitev je vzbudila veliko zanimanja, saj igralka poudarja, da želi platformo uporabljati predvsem za pristnejši stik s svojimi dolgoletnimi oboževalci, ne pa za spreminjanje svoje javne podobe.

Legendarna igralka Donna Mills je v pogovoru za revijo Variety pojasnila, da bo na svojem profilu objavljala ekskluzivne vsebine, med drugim posnetke iz zakulisja, utrinke iz vsakdanjega življenja in vsebine, ki jih ne bo mogoče spremljati na drugih družbenih omrežjih.

"Vedno sem bila hvaležna za neverjetno podporo svojih oboževalcev. Družbena omrežja so mi pomagala ostati v stiku z njimi, vendar mi OnlyFans ponuja priložnost, da se jim še bolj približam," je povedala igralka.

Donna Mills
Donna Mills FOTO: Profimedia

Ne namerava spreminjati svoje podobe

Igralka poudarja, da njen profil ne bo vseboval vsebin, ki bi odstopale od podobe, po kateri jo občinstvo pozna že desetletja. "To je preprosto še ena platforma, na kateri lahko preživljam čas z ljudmi, ki me podpirajo skozi vso kariero, pri tem pa ostanem zvesta sama sebi," je dejala.

Igralka ni razkrila, ali bo na svojem profilu objavljala bolj razgaljene fotografije.
Igralka ni razkrila, ali bo na svojem profilu objavljala bolj razgaljene fotografije. FOTO: Profimedia

Njeno odločitev podpira tudi Andy Bachman, izvršni direktor podjetja Creators Inc., ki sodeluje z ustvarjalci na platformi OnlyFans.

"Donna ne spreminja tega, kar je. Svojim dolgoletnim oboževalcem želi ponuditi še bolj oseben vpogled v svojo osebnost, življenjski slog in dogajanje v zakulisju, ki ga radi spremljajo," je pojasnil.

Po njegovih besedah je igralka svojo odločitev pospremila z besedami: YOLO – živi se samo enkrat, gremo!" To naj bi najbolje odražalo njen pogum in pripravljenost preizkusiti nekaj novega tudi v devetem desetletju življenja.

Igralka ni razkrila, ali bo na svojem profilu objavljala bolj razgaljene fotografije. Poudarila je, da bo vsebina osredotočena predvsem na njen vsakdan, delo in komunikacijo s sledilci.

Dolga televizijska kariera

Donna Mills je televizijsko kariero začela leta 1966 v seriji The Secret Storm, svetovno prepoznavnost pa je dosegla z vlogo Abby Cunningham v seriji Knots Landing. Za nastop v seriji General Hospital je prejela dnevnega emmyja, v zadnjih letih pa je nastopila tudi v filmih Nope in Origin.

OnlyFans ni več namenjen le vsebinam za odrasle

OnlyFans temelji na naročniškem modelu, ki ustvarjalcem omogoča objavljanje ekskluzivnih vsebin za plačljive naročnike. Čeprav je platforma najbolj znana po vsebinah za odrasle, jo uporablja tudi vse več glasbenikov, igralcev, športnikov in drugih javnih osebnosti za deljenje fotografij, videoposnetkov, vsebin iz zakulisja in neposredno komunikacijo z občinstvom.

Donna Mills se tako pridružuje vse večjemu številu znanih osebnosti, ki platformo uporabljajo predvsem kot dodaten kanal za povezovanje z oboževalci.

Med njimi sta tudi igralki Shannon Elizabeth in Jaime Pressly, ki sta poudarili, da jima OnlyFans omogoča več ustvarjalne svobode ter neposrednejši stik z občinstvom. Profile na platformi imajo tudi Cardi B, Bella Thorne, Chris Brown, Lily Allen in Carmen Electra.

Obline bivše odbojkarice navdušile internet: "obseden sem s tabo"
Preberi še
Obline bivše odbojkarice navdušile internet: "obseden sem s tabo"
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Preberi še
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Donna Mills OnlyFans igralka zabava družbena omrežja hollywood
Film/tv

Najbolj razvpiti posnetki slavnih in zgodbe za njimi

24ur.com Še ena igralka na OnlyFansu: Sem v koraku s časom
Moskisvet.com Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
24ur.com 50-letna zvezdnica Razočaranih gospodinj navdušila v kopalkah
24ur.com Liza Minnelli: Še vedno ljubim, še vedno brcam, še vedno ustvarjam
24ur.com Sharon Stone kljub letom navdušuje v kopalkah: Pripravljena na poletje
Zadovoljna.si 92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Moskisvet.com Tako je danes videti lepa igralka iz filma Umazani ples
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1874