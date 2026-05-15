Revenge Of The Nerds
Film/tv

Umrl igralec kultnega filma: z vlogo postal ikona osemdesetih let

B.R.
15. 05. 2026 10.52
0

Ameriški igralec, najbolj znan po vlogi Ogarja v kultni komediji Maščevanje piflarjev, je umrl v starosti enaindevetdeset let.

Donald Gibb in njegova prepoznavna vloga v kultnem filmu

Donald Gibb je svetovno slavo dosegel z vlogo Ogarja v filmu Maščevanje piflarjev, ki je v osemdesetih letih postal ena najbolj prepoznavnih komedij ameriške pop kulture. Po poročanju revije People je njegova upodobitev močnega, a hkrati zabavnega študentskega lika postala ena najbolj ikoničnih stranskih vlog tistega obdobja.

Donald Gibb je svetovno slavo dosegel z vlogo Ogarja v filmu Maščevanje piflarjev. FOTO: Profimedia

Njegov lik je bil znan po fizični pojavi, humorju in kontrastu z drugimi študentskimi liki, kar je filmu dalo poseben komični ton. Kot navaja portal Entertainment Weekly, je prav kombinacija humorja in stereotipov o študentskem življenju pomagala filmu doseči kultni status.

Igralska kariera in druge vloge

Čeprav je Donald Gibb najbolj znan po vlogi v filmu Maščevanje piflarjev, je nastopil tudi v več drugih televizijskih in filmskih projektih. Po podatkih filmske baze IMDb je sodeloval v serijah in filmih, kjer je pogosto igral fizično močne ali komične stranske like.

Med oboževalci je ostal priljubljen tudi zaradi nastopov v akcijskih in humorističnih produkcijah, kjer je s svojo prezenco vedno dodal prepoznaven pečat.

Vpliv filma Maščevanje piflarjev na pop kulturo

Film Maščevanje piflarjev je skozi desetletja ohranil status kultne komedije, ki še danes vpliva na pop kulturo in študentske filme. Po mnenju filmskih kritikov iz Variety je film postal simbol osemdesetih let in specifičnega humorja tistega časa.

Donald Gibb je s svojo vlogo prispeval k prepoznavnosti filma, ki je kasneje dobil več nadaljevanj in ostal priljubljen med generacijami gledalcev. Kot poroča CNN Entertainment, se film še danes redno omenja kot eden ključnih predstavnikov žanra mladinskih komedij.

Ob smrti Donalda Gibba se številni oboževalci in filmski ustvarjalci spominjajo njegovega prispevka k filmski industriji. Čeprav ni bil vedno v ospredju, je njegova kariera pokazala, kako pomembni so stranski igralci pri ustvarjanju prepričljivih filmskih zgodb.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Donald Gibb Maščevanje piflarjev filmske legende filmske novice osemdeseta leta smrt igralca pop kultura
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

