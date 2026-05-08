Sir David Attenborough pri sto letih: svet slavi živečo legendo naravoslovja in glasnika narave

Sir David Attenborough je v letu svojega stotega rojstnega dne deležen globalnega priznanja. Po poročanju BBC News in njihove redakcije BBC Earth je njegov vpliv na razumevanje naravnega sveta neprimerljiv, saj je s svojimi dokumentarnimi serijami navdihnil več generacij gledalcev.

Attenborough je skozi desetletja ustvaril enega najobsežnejših arhivov naravnega sveta, ki je postal temelj sodobnega dokumentarnega pripovedništva o naravi. Njegovo delo je pogosto opisano kot most med znanostjo in širšo javnostjo.

Rodil se je v Londonu in že v mladosti pokazal veliko zanimanje za biologijo in naravni svet, kar ga je kasneje vodilo v kariero, ki je trajala več kot sedem desetletij. Postal je globalni simbol znanstvene radovednosti in okoljske ozaveščenosti, njegovo delo pa je vplivalo na milijone gledalcev po vsem svetu.