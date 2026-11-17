Robert Pattinson: od Harryja Potterja do svetovne slave s Somrakom

Robert Pattinson se je rodil 13. maja 1986 v londonskem predelu Barnes. Prvič je nase opozoril leta 2005, ko je v filmu Harry Potter in ognjeni kelih zaigral Cedrica Diggoryja. Pravi preboj je sledil tri leta pozneje, ko je prevzel vlogo vampirja Edwarda Cullena v filmski sagi Somrak. Pet filmov je po podatkih filmske zbirke The Numbers po svetu zaslužilo več kot 3,3 milijarde evrov. Pattinson je postal svetovna zvezda, njegov obraz pa so poznali predvsem po romantični zgodbi o vampirju in smrtnici Belli Swan, ki jo je igrala Kristen Stewart. Vendar si igralec ni želel ostati ujet v podobo najstniškega idola. Po koncu sage je začel zavestno izbirati drugačne, pogosto zahtevnejše vloge. Kot ugotavlja britanski The Guardian, je prav sodelovanje z neodvisnimi režiserji pomembno vplivalo na njegovo igralsko preobrazbo.

icon-expand Saga Somrak. FOTO: Profimedia

Kako je Robert Pattinson dokazal, da je več kot Edward Cullen?

Namesto nadaljevanja podobnih romantičnih vlog se je Pattinson usmeril v filme, ki so od njega zahtevali precej več. Leta 2012 je nastopil v Cosmopolisu režiserja Davida Cronenberga, leta 2017 pa je v kriminalnem trilerju Good Time bratov Safdie upodobil obupanega kriminalca, ki skuša rešiti brata. Posebno pohvalo je prejel za vlogo v filmu Svetilnik iz leta 2019, kjer je nastopil ob Willemu Dafoeju. Temačna psihološka drama Roberta Eggersa je pokazala, kako daleč se je oddaljil od svoje prvotne filmske podobe. Nato je sledila vrnitev v velike produkcije. V filmu Tenet Christopherja Nolana je zaigral skrivnostnega Neila, leta 2022 pa je prevzel vlogo Batmana. Slednja je bila pomemben dokaz, da lahko prepričljivo nosi tudi eno največjih filmskih franšiz. Tudi leto 2026 je zanj izjemno. V filmu The Drama je nastopil ob Zendayi, v Nolanovi Odiseji je upodobil Antinoja, v psihološkem trilerju Primetime pa televizijskega voditelja Chrisa Hansena. Igralsko raznolikost, ki jo je pokazal v teh projektih, je izpostavil tudi irski javni medij RTÉ.

icon-expand Dune FOTO: Profimedia

Robert Pattinson je uradno novi James Bond

Amazon MGM Studios je 16. novembra 2026 uradno potrdil, da bo Pattinson nasledil Daniela Craiga v vlogi agenta 007. Za režijo novega filma bo poskrbel Denis Villeneuve, znan po filmih Dune in Prihod, scenarij pa bo napisal Steven Knight, ustvarjalec serije Peaky Blinders. Pattinson je ob novici povedal, da je zaupana vloga zanj čast življenja in uresničitev sanj. Villeneuve je v uradni izjavi poudaril, da ima igralec brezčasno dušo Jamesa Bonda, obenem pa prinaša nekaj povsem novega. Kot poroča Reuters, je Pattinson v izbor prišel ob konkurenci več znanih britanskih igralcev. Med imeni, ki so se pojavljala v zadnjih tednih, so bili Nicholas Hoult, Callum Turner, Josh O'Connor in Jack Lowden.

icon-expand Robert Pattinson je uradno novi James Bond. FOTO: Profimedia

Daniel Craig je bil ob izbiri za Jamesa Bonda tarča posmeha

Pattinsonova izbira je že sprožila pričakovane primerjave in razprave. Toda odpor oboževalcev do novega igralca ni nič novega. Podobno se je zgodilo leta 2005, ko je bilo objavljeno, da bo Daniel Craig v vlogi Jamesa Bonda nasledil Piercea Brosnana. Craig takrat ni ustrezal predstavi številnih oboževalcev. Bil je svetlolas, bolj robustnega videza in drugačen od elegantnega, temnolasega Bonda, ki ga je občinstvo poznalo iz prejšnjih filmov. Odzivi so bili presenetljivo ostri. Nastali sta celo spletni strani Blond Not Bond in Daniel Craig Is Not Bond, na katerih so nasprotniki njegove izbire izražali nezadovoljstvo. Kritike niso ostale zgolj pri igralskih sposobnostih, temveč so se pogosto osredotočale tudi na njegov videz. Britanski GQ je v poznejšem pogovoru s Craigom razkril, da so ga napadi močno prizadeli. Takrat je bilo težko verjeti, da bo prav on postal eden najbolj prepoznavnih predstavnikov slovitega agenta.

icon-expand Daniel Craig kot James Bond FOTO: Profimedia

Casino Royale je spremenil mnenje o Danielu Craigu

Craig je na dvome odgovoril z igro. Leta 2006 je v kinematografe prišel Casino Royale, v katerem je Bonda predstavil kot bolj surovega, telesno zmogljivega in čustveno ranljivega agenta. Film je ponudil drugačen pogled na začetek Bondove kariere in njegovo osebnost. Namesto posnemanja predhodnikov je Craig ustvaril svojo različico tajnega agenta. Casino Royale je bil velika uspešnica, igralec pa je postopoma pridobil tudi tiste gledalce, ki so njegovi izbiri sprva nasprotovali. Pattinson ima nekaj, česar ne moremo spregledati: izkušnje z velikimi filmskimi franšizami, sodelovanje z uglednimi režiserji in sposobnost, da se iz ene vloge prelevi v povsem drugačen lik. Od Edwarda Cullena do Batmana je dokazal, da se ne želi omejiti na eno samo podobo. Zdaj ga čaka vloga, ki bo zagotovo prinesla ogromno pričakovanj in primerjav z Danielom Craigom, Pierceom Brosnanom ter drugimi igralci, ki so upodobili agenta 007.

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