Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske

Kako sta se spoznala in začela njuna zgodba

Hollywood je poln dramatičnih romanc, vendar zgodba Christopherja Walkena in Georgianne Walken izstopa po svoji vztrajnosti in globoki povezanosti. Igralec in njegova žena sta se spoznala leta 1963 med turnejo muzikala West Side Story, kjer sta oba delala kot igralca – on kot Riff, ona pa v eni izmed vlog. Njuna povezanost je bila takojšnja in močna, kot navaja Wikipedia, in že kmalu po skupnih nastopih sta ugotovila, da sta ustvarjena drug za drugega. Po nekaj letih zveze sta se leta 1969 poročila v New Yorku. Kljub takratnim kritikam, da sta kot par preveč predana karieri, sta ostala skupaj in gradila življenje, ki ni temeljilo na hollywoodskih dramah in škandalih, ampak na medsebojnem spoštovanju in podpori.

V svetu hitrih afer in hollywoodskih razpadov ostajata Christopher in Georgianne Walken primer, da ljubezen lahko traja več kot šestdeset let. FOTO: Profimedia

Skupno življenje in odločitev, da nimata otrok

Čeprav je v svetu zabave pogosto norma imeti družino, sta se Christopher in Georgianne odločila drugače. Zvezdnik je v več intervjujih jasno povedal, da je odločitev, da nimata otrok, sprejel skupaj z ženo in da je to vplivalo tudi na njegovo poklicno pot. Po mnenju Fact Check Press je bila ta odločitev strateška, saj mu je omogočila, da se v celoti posveti svoji karieri in sprejema vloge, ki bi jih z družino težko uresničil. Walken je znan po tem, da svoj zasebni življenjski prostor izredno ceni in ga ne deli rad z javnostjo, a je vseeno povedal, da je zadovoljen s tem, kako se je njegovo življenje razpletlo, in da ni občutil pritiska, da bi bil oče, čeprav se je v karieri pogosto pojavljal v vlogah očetov ali starejših družinskih članov.

Življenje kot par in vsakdanji ritmi

Walkenov zasebni življenjski slog je, kot sama pravita, precej preprost. Njuna povezava je tista, ki je kljub raznolikim vlogam in včasih napornemu urniku ostala stabilna. "Rad delam, kolikor le morem, saj nimam otrok, nimam hobijev in ne počnem ničesar drugega. In vesel sem, da nimam otrok. Imam dva brata, ki imata veliko otrok, prihajajo k meni domov in vedno sem zelo vesel, ko odidejo. Imam ženo, poročen sem že petintrideset let in imam nekaj mačk, a lahko odprem vrata in one odidejo ven, tako da je precej prijetno," je dejal v intervjuju za Foreign Press Association ter poudaril, da je njegova odločitev življenjska izbira, ki je omogočila, da je lahko delal tudi v obdobjih nezaposlenosti ali nepredvidljivega dela – kar je v filmski industriji pogosto – ne da bi moral usklajevati kariero z družinskimi obveznostmi. V intervjuju za The Guardian iz leta 2013 so Christopherja vprašali, ali meni, da bi bila njegova kariera mogoča, če bi imel otroke. "Nikakor ne. Prepričan sem, da bi veliko oseb, ki jih poznam, nadaljevalo delo v šovbiznisu, vendar so imeli svoje otroke in so morali opravljati bolj zanesljivo delo. Jaz tega nisem imel, zato sem se lahko prebijal tudi v obdobjih brez zaposlitve," je pojasnil.

Georgianne: podpora v ozadju in njena lastna kariera

Georgianne Walken, ki je sprva delovala kot igralka in nato uspešna casting direktorica, je igralsko življenje delila z Walkenom že od začetka njunega odnosa. Kmalu po poroki se je odločila umakniti iz igre pred kamerami, da bi močneje podpirala Walkenovo kariero, vendar se je kasneje vrnila in razvila uspešno kariero v ozadju filma in televizije.