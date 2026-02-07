Igralka, ki za smehom skriva bolečino

Včasih se zdi, da nekatere televizijske zvezde za vedno ostanejo ujete v eni sami vlogi. Kelly Bundy je bila natanko tak primer, glasna, naivna, samozavestna in nepozabna hči Ala Bundyja iz kultne serije Družina za umret (Married... With Children), ki je bila v 90. letih izjemno priljubljena po vsem svetu. Medtem ko je na zaslonu delovala brezskrbno, se je za kamero življenje Christine Applegate odvijalo precej drugače, kot so si predstavljali gledalci.

Cena, ki pride z zgodnjo slavo

Christina Applegate je v svet zabave vstopila zelo mlada. Kot navajajo ameriški mediji, je bila že v najstniških letih izpostavljena pritiskom videza, priljubljenosti in nenehnim pričakovanjem producentov. Snemanja, promocije in javni nastopi niso puščali veliko prostora za normalno mladost. Čeprav je Kelly Bundy na televiziji izžarevala lahkotnost, je bila igralka v resnici pod stalnim drobnogledom javnosti. Kot piše Entertainment Weekly, je zgodnja slava pri Applegateovi pustila resne posledice. Dolga leta se je borila z motnjami hranjenja in občutkom, da nikoli ni dovolj dobra, ne glede na uspeh in prepoznavnost.

icon-expand Christina Applegate, Katey Sagal, Ed O'neill, David Faustino, Amanda Bearse, David Garrison (Družina za umret) FOTO: Profimedia

Diagnoza, ki je spremenila njen pogled na življenje

Prvi velik življenjski udarec je prišel leta 2008, ko so ji diagnosticirali rak dojke. Kot navaja People, se je igralka odločila za preventivno odstranitev obeh dojk. Ta izkušnja je popolnoma spremenila njene prioritete. V intervjujih je večkrat poudarila, da je šele takrat začela resno razmišljati o tem, kaj pomeni kakovost življenja, komu želi namenjati svojo energijo in kaj je v resnici vredno njenega časa.

Druga diagnoza, ki je ni pričakovala

Ko se je zdelo, da je najhujše za njo, je prišel nov udarec. Leta 2021 je javno razkrila, da ima multiplo sklerozo, kronično in neozdravljivo bolezen živčnega sistema. Kot piše New York Times, so se prvi znaki pojavljali postopoma, od izgube ravnotežja in bolečin v nogah do hude utrujenosti in težav pri povsem običajnih opravilih. Danes se Christina pogosto pojavlja z oporno palico, kar je zanjo sprva pomenilo velik psihološki udarec. A kot navaja Vanity Fair, se je zavestno odločila, da bolezni ne bo skrivala in da bo o njej govorila odkrito.

Bolezni ne skriva

Ena največjih razlik med Christino Applegate in številnimi drugimi zvezdniki je njena iskrenost. V podcastu MeSsy brez zadržkov govori o bolečinah, prebavnih težavah, izčrpanosti in depresiji, ki spremljajo multiplo sklerozo. Kot piše Women's Health, je bila v zadnjih letih večkrat hospitalizirana, saj so bili simptomi v določenih obdobjih prehudi za obvladovanje doma. Zgodba Christine Applegate pa ni le zgodba o bolezni. Je zgodba o psihični trdnosti, izgubi nadzora nad lastnim telesom in ponovnem definiranju moči.

