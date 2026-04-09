Prepoznate te legendarne angelčke?

Dogodek PaleyFest je navdušil oboževalce, ki so prisostvovali nostalgičnemu ponovnemu srečanju treh igralk, Kate Jackson , Jaclyn Smith in Cheryl Ladd , ki so pustile trajen pečat v televizijski zgodovini.

Serija Charlie's Angels (Charliejevi angelčki) je svojo premiero doživela 22. septembra 1976 in trajala do leta 1981. Kate Jackson, Jaclyn Smith in Cheryl Ladd – ki so igrale neustrašne zasebne detektivke – so s svojim delom pomagale redefinirati vlogo žensk v akcijskih serijah, kot so poročali v The Star .

Na posebnem dogodku PaleyFest LA v Dolby Theatre so igralke delile trenutke s snemanja serije in osebne spomine. Jaclyn Smith, edina izvirna angelčica, ki se je pojavila v vseh epizodah, je poudarila, da je serija pomenila "tri ženske, ki lovijo nevarnost, namesto da bi jih rešili".

Cheryl Ladd je občinstvu razkrila tudi, da je premagala raka na dojki. Kate Jackson pa je pojasnila, da se je zaradi izgube zasebnosti umaknila iz središča pozornosti, a se je srečanja udeležila z veseljem, kot so zapisali na Page Six.

Igralke se ne bodo ustavile pri tem dogodku – ponovno srečanje načrtujejo tudi na gala prireditvi Paley Honors v New Yorku, kjer bodo slavile zapuščino serije. Jaclyn Smith pa je napovedala tudi izid avtobiografske knjige.