Borilni športi Športni z žogo Kolesarstvo
Kate Jackson, Jaclyn Smith in Cheryl Ladd spet skupaj po pol stoletja
Film/tv

Prepoznate te legendarne angelčke?

B.R.
09. 04. 2026 10.06
Originalne zvezde serije Charliejevi angelčki Kate Jackson, Jaclyn Smith in Cheryl Ladd so se ponovno srečale v Los Angelesu ob praznovanju 50. obletnice legendarne serije.

Dogodek PaleyFest je navdušil oboževalce, ki so prisostvovali nostalgičnemu ponovnemu srečanju treh igralk, Kate Jackson, Jaclyn Smith in Cheryl Ladd, ki so pustile trajen pečat v televizijski zgodovini.

Kate Jackson, Jaclyn Smith in Cheryl Ladd
Kate Jackson, Jaclyn Smith in Cheryl Ladd FOTO: Profimedia

Ikonična serija in zakaj je bila posebna

Serija Charlie's Angels (Charliejevi angelčki) je svojo premiero doživela 22. septembra 1976 in trajala do leta 1981. Kate Jackson, Jaclyn Smith in Cheryl Ladd – ki so igrale neustrašne zasebne detektivke – so s svojim delom pomagale redefinirati vlogo žensk v akcijskih serijah, kot so poročali v The Star.

Srečanje na PaleyFestu – prijateljstvo in kariera

Na posebnem dogodku PaleyFest LA v Dolby Theatre so igralke delile trenutke s snemanja serije in osebne spomine. Jaclyn Smith, edina izvirna angelčica, ki se je pojavila v vseh epizodah, je poudarila, da je serija pomenila "tri ženske, ki lovijo nevarnost, namesto da bi jih rešili".

Cheryl Ladd je občinstvu razkrila tudi, da je premagala raka na dojki. Kate Jackson pa je pojasnila, da se je zaradi izgube zasebnosti umaknila iz središča pozornosti, a se je srečanja udeležila z veseljem, kot so zapisali na Page Six.

Igralke se ne bodo ustavile pri tem dogodku – ponovno srečanje načrtujejo tudi na gala prireditvi Paley Honors v New Yorku, kjer bodo slavile zapuščino serije. Jaclyn Smith pa je napovedala tudi izid avtobiografske knjige.

Serija Charliejevi angelčki je svojo premiero septembra 1976.
Serija Charliejevi angelčki je svojo premiero septembra 1976. FOTO: Profimedia
Ga prepoznate? Tako je izgledal pred 32 leti
Preberi še
Ga prepoznate? Tako je izgledal pred 32 leti
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Charliejevi angelčki PaleyFest Kate Jackson Jaclyn Smith Cheryl Ladd TV serije
Film/tv

Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

