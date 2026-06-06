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Cara Delevingne
Film/tv

Zvezdnica prodajala droge, da bi financirala svojo odvisnost

B.R.
06. 06. 2026 03.21
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Britanska manekenka in igralka je v enem najbolj iskrenih intervjujev doslej spregovorila o svoji težki preteklosti, zaznamovani z odvisnostjo od drog, duševnimi stiskami in bojem za treznost.

V pogovoru za priljubljeni podkast Call Her Daddy je 33-letna Cara Delevingne razkrila, da se je njena pot v svet drog začela že v najstniških letih. Priznala je celo, da je droge kupovala z namenom nadaljnje prodaje, a jih je velik del na koncu porabila sama.

Cara Delevingne na pariškem tednu mode.
Cara Delevingne na pariškem tednu mode. FOTO: Profimedia

"Nisem imela veliko denarja, zato sem začela kupovati droge, da bi jih prodajala. A ko sem jih kupila, sem jih velikokrat tudi sama porabila. Polovico sem prodala, drugo polovico pa vzela zase," je priznala v pogovoru.

Po njenih besedah se je vse začelo pri komaj 14 letih, ko je iskala občutek pripadnosti in način pobega pred notranjimi stiskami. Droge so ji sprva predstavljale uteho, pozneje pa so postale nevarna odvisnost, ki je močno zaznamovala njeno življenje.

Droge kot pobeg pred bolečino

Zvezdnica je priznala, da so ji droge omogočale beg pred občutki osamljenosti, negotovosti in družinskimi težavami. Kot je pojasnila, je uživala v občutku, da ji ni treba razmišljati o težavah, ki so jo spremljale od otroštva.

"Všeč mi je bilo, kako sem se počutila. Ni mi bilo treba razmišljati o svojih težavah, o pritisku in občutku, da nisem dovolj dobra," je razkrila.

Njeno eksperimentiranje je sčasoma preraslo v vsakodnevno uživanje različnih substanc. Med drugim je spregovorila o uporabi ketamina, LSD-ja in pozneje tudi GHB-ja, droge, ki je po njenih besedah postala ena najnevarnejših v njenem življenju.

Njeno eksperimentiranje je sčasoma preraslo v vsakodnevno uživanje različnih substanc.
Njeno eksperimentiranje je sčasoma preraslo v vsakodnevno uživanje različnih substanc. FOTO: Profimedia

Prišla je do roba

V intervjuju je priznala tudi, da je med najhujšim obdobjem odvisnosti doživljala samomorilne misli. Paradoksalno se je to dogajalo v času, ko je bila njena kariera na vrhuncu in jo je javnost videla kot eno najuspešnejših manekenk svoje generacije.

"Takrat, ko bi morala biti najsrečnejša, sem bila najbližje temu, da bi si vzela življenje," je povedala.

Prelomni trenutek naj bi se zgodil leta 2022 po festivalu Burning Man, ko so po svetu zaokrožile fotografije zaskrbljujočega videza zvezdnice. Delevingnova je zdaj razkrila, da je v tistem obdobju doživljala resne zdravstvene težave, vključno z epileptičnimi napadi, povezanimi z odvisnostjo.

Danes je trezna

Danes Cara pravi, da je že približno dve leti trezna in da na svoje nekdanje življenje gleda povsem drugače. Pomembno vlogo pri okrevanju naj bi imeli strokovna pomoč, program za odvisnike ter podpora bližnjih.

Zvezdnica poudarja, da o svoji preteklosti govori predvsem zato, ker želi pomagati drugim ljudem, ki se soočajo s podobnimi težavami. Prepričana je, da je odprt pogovor o odvisnosti še vedno tabu, zato želi s svojo zgodbo pokazati, da je okrevanje mogoče.

"Želim, da ljudje vedo, da niso sami. Tudi iz najtemnejših obdobij obstaja pot nazaj," je sporočila.

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Viri: InStyle, The Sun, Page Six

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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Film/tv

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