Bruce Willis na novi fotografiji drži hčerko za roko

Tallulah Willis je na svojem profilu na Instagramu objavila novo fotografijo s slavnim očetom. Na njej sedita drug ob drugem na zunanji gugalnici, obdana z zelenjem. Tallulah ga objema z eno roko, z drugo pa nežno drži njegovo roko. Bruce Willis, ki je najbolj znan po vlogah v filmih Umri pokončno in Šesti čut, je oblečen v sivo jopico in majico, njegova hčerka pa nosi rdeč pulover in kavbojke. Oba imata na obrazu sončna očala. Ob fotografiji je Tallulah zapisala zgolj dva čustvena simbola, s katerima je izrazila svoje razpoloženje. Kot poroča ameriški portal People, so se pod objavo hitro zvrstili številni spodbudni komentarji. Oboževalci so igralcu zaželeli vse dobro in izrazili veselje, da ga lahko znova vidijo v družinskem okolju.

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Bruce Willis se že več let spopada z neozdravljivo boleznijo

Nova fotografija ima za številne oboževalce še poseben pomen, saj se je 71-letni igralec v zadnjih letih le redko pojavljal v javnosti. Njegova družina je marca 2022 sporočila, da ima afazijo, motnjo, ki vpliva na sposobnost govornega in jezikovnega sporazumevanja. Zaradi zdravstvenih težav se je takrat umaknil iz igralskega poklica. Februarja 2023 je družina sporočila, da so zdravniki njegovo stanje natančneje opredelili kot frontotemporalno demenco. Gre za napredujočo nevrološko bolezen, ki prizadene predvsem čelni in senčni del možganov ter lahko vpliva na govor, vedenje, osebnost in gibanje. Britanski medij Hello! ob poročanju o novi fotografiji spominja, da družina oboževalcem le občasno omogoči vpogled v igralčevo zasebno življenje.

icon-expand Bruce Willis v Umri pokončno. FOTO: Profimedia

Tallulah Willis z očetom ohranja dragocene trenutke

Tallulah, ki je najmlajša od treh hčera, ki jih ima Bruce Willis z nekdanjo ženo Demi Moore, je že večkrat pokazala, kako pomemben ji je odnos z očetom. Na družbenih omrežjih občasno objavi skupne fotografije, na katerih ga objema, drži za roko ali preprosto preživlja čas z njim. Tudi letos je bil Bruce Willis del pomembnega družinskega dogodka. Avgusta se je udeležil poroke svoje hčerke Tallulah in glasbenika Justina Aceeja v ameriški zvezni državi Idaho. Na poročnih fotografijah, ki jih je objavila revija Vogue, je bil igralec ob hčerki, ob njem pa je stal tudi njen izbranec. Britanski časnik The Independent je ob nedavnem pogovoru z igralčevo ženo Emmo Heming Willis poročal tudi o tem, da družina kljub težki bolezni še vedno doživlja lepe trenutke povezanosti z Bruceom.

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