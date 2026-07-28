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Brooks Nader
Film/tv

Kdo jih nosi bolje? Legendarne rdeče kopalke Pamele Anderson dobile novo lastnico

B.R.
28. 07. 2026 12.57
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Serija Obalna straža je v devetdesetih letih postala svetovni televizijski fenomen in iz zvezdnikov, kot je Pamela Anderson, ustvarila prave ikone pop kulture. Rdeče kopalke, počasni teki po plaži in zgodbe reševalcev so se zapisali v televizijsko zgodovino, zdaj pa se legendarna serija vrača z novo različico.

Brooks Nader trenutno sodeluje pri snemanju nove različice serije Baywatch, ki nastaja na plaži Venice Beach v Kaliforniji. Kot poroča Daily Mail, je devetindvajsetletna manekenka med snemanjem nosila visoko izrezane rdeče enodelne kopalke, ki močno spominjajo na videz, s katerim je v devetdesetih zaslovela Pamela Anderson.

Brooks Nader
Brooks Nader FOTO: Profimedia

Rdeče kopalke, ki jih je proslavila Pamela Anderson

Rdeče kopalke imajo v svetu televizije skoraj kultni status. Pamela Anderson jih je kot C. J. Parker nosila v izvirni seriji Baywatch, ki je po navedbah IMDb postala ena najbolj prepoznavnih televizijskih serij devetdesetih let.

Prav zaradi tega številni oboževalci nove različice serije že primerjajo Brooks Nader z nekdanjo zvezdnico, čeprav ustvarjalci nove serije poudarjajo, da želijo zgodbo predstaviti na sodobnejši način.

Po informacijah, ki jih je objavil Deadline, televizijska hiša Fox pripravlja novo različico serije Baywatch, ki naj bi ponovno predstavila svet reševalcev na kalifornijskih plažah.

Brooks Nader in Taron Egerton končala kratko romanco

O zasebnem življenju Brooks Nader je v zadnjih mesecih veliko pisal tudi People, ki je poročal o njenem razmerju z britanskim igralcem Taronom Egertonom. Par se je po kratkem obdobju druženja kasneje razšel, Brooksova pa naj bi potrdila, da je trenutno samska.

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Pamela Anderson FOTO: Profimedia
Brooks Nader
Brooks Nader FOTO: Profimedia
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Viri: Daily Mail, Deadline, IMDb, People, Fox

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Baywatch Obalna straža Brooks Nader Pamela Anderson serije rdeče kopalke
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