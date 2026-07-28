Kdo jih nosi bolje? Legendarne rdeče kopalke Pamele Anderson dobile novo lastnico

Brooks Nader trenutno sodeluje pri snemanju nove različice serije Baywatch, ki nastaja na plaži Venice Beach v Kaliforniji. Kot poroča Daily Mail, je devetindvajsetletna manekenka med snemanjem nosila visoko izrezane rdeče enodelne kopalke, ki močno spominjajo na videz, s katerim je v devetdesetih zaslovela Pamela Anderson.

Rdeče kopalke imajo v svetu televizije skoraj kultni status. Pamela Anderson jih je kot C. J. Parker nosila v izvirni seriji Baywatch, ki je po navedbah IMDb postala ena najbolj prepoznavnih televizijskih serij devetdesetih let.

Prav zaradi tega številni oboževalci nove različice serije že primerjajo Brooks Nader z nekdanjo zvezdnico, čeprav ustvarjalci nove serije poudarjajo, da želijo zgodbo predstaviti na sodobnejši način.

Po informacijah, ki jih je objavil Deadline, televizijska hiša Fox pripravlja novo različico serije Baywatch, ki naj bi ponovno predstavila svet reševalcev na kalifornijskih plažah.