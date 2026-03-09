Moskisvet.com
John F. Kennedy Jr. in Brooke Shields
Film/tv

Brooke Shields o JFK Jr.: "Najboljši poljub"

S.B.
09. 03. 2026 11.00
0

Igralka Brooke Shields je v svoji karieri doživela nešteto filmskih poljubov, a eden od resničnih romantičnih trenutkov ji je ostal globoko v spominu. V svoji mladosti je bila Brooke "noro zaljubljena" v Johna F. Kennedyja Jr., ta ljubezen pa je ostala nepozabna kljub kratkemu romantičnemu obdobju.

Igralka Brooke Shields je v svojem življenju posnela nešteto filmskih in televizijskih poljubov, a eden od resničnih romantičnih trenutkov še vedno izvabi nasmeh na njen obraz. Na TikToku, ki ga je pred nekaj dnevi objavila njena najstarejša hči Rowan Francis Henchy, je Shieldsova spregovorila o svojem poljubu z Johnom F. Kennedyjem Jr. in ga opisala kot enega najboljših.

"Poljubil me je in to je bil najboljši poljub, kar sem jih kdaj imela v življenju," se je spominjala med posnetkom. "Bil je nad vsemi pričakovanji. Njegove ustnice so bile čudovite, obraz neverjeten, on kot telo in oseba pa je bil prizemljen, zabaven in drzen."

Brooke Shields in hčerka Rowan sta posneli epizodo pogovora na TikToku.
Brooke Shields in hčerka Rowan sta posneli epizodo pogovora na TikToku. FOTO: Profimedia

 

Video se začne s 22-letno Rowan, ki sinhronizira ustnice na pesem "Boom Clap" v izvedbi Taylor Swift in Charli XCX. Na zaslonu se prikaže napis: "Sprašujem se, če se je JFK dobro poljubljal?"

V naslednjem trenutku Rowan obrne kamero proti svoji mami, Brooke, ki se z igrivim nasmehom ozre čez ramo, medtem ko se napis spremeni v: "Eden najboljših."

Ta trenutek je sprožil val nostalgije med oboževalci, ki so znani igralki vedno sledili tako zaradi njenega profesionalnega dela kot tudi zaradi njenih zasebnih doživetij. Shieldsova je s tem drobnim, a iskrenim priznanjem pokazala, da so nekateri spomini in romantične izkušnje v življenju nepozabni, ne glede na to, kako dolgo je tega že.

Vanj je bila noro zaljubljena

V svoji avtobiografiji je Shieldsova razkrila, da je bila takrat stara 19 ali 20 let in še devica. "Zame je bil nekaj tako dragocenega, da sem otrpnila," je priznala. "Bila sem kot: 'O moj bog, zaljubljam se." 

Kljub močnim občutkom je Brooke postavila jasne meje: "V mojem svetu je pomenilo, da se poročiva, če bi z njim spala. Zato sem mu rekla, naj se umakne."

V intervjuju z Howard Sternom leta 2023 je še dodala: "Nisem igrala nobene igre. Res sem se bala, da bom ranjena. Če bi spala z njim, bi mu dala svoje celotno vesolje, svoje srce, vse." Ob koncu njunega odnosa je Shieldsova priznala, da je bilo zanjo precej težko: "Niti pogledal me ni več in ni govoril z menoj."

Kljub temu, da njun romantični trenutek ni trajal dolgo, Shieldsova danes nanj gleda z nežnostjo in ga deli kot dragoceno življenjsko lekcijo, tudi s svojima hčerkama, Rowan in Grier

Viri: People.com, Pagesix.com, Usweekly.com, Instyle.com

Brooke Shields John F. Kennedy Jr. poljub romantika spomini
Film/tv

