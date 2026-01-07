Zadnje slovo od ženske, ki je zaznamovala generacije

V francoskem obmorskem mestu Saint-Tropez danes poteka zadnje slovo ene največjih ikon evropskega filma, Brigitte Bardot, ki je umrla 28. decembra v 92. letu starosti. Mesto, kjer je preživela večino svojega življenja, se je spremenilo v prizorišče tihega, a množičnega poklona.

Pogreb v zasebnosti, komemoracija za javnost

Pogrebna slovesnost poteka v cerkvi Notre-Dame-de-l'Assomption, pokop pa bo v skladu z željami družine potekal v popolni zasebnosti na lokalnem pokopališču. Kljub temu se v Saint-Tropezu zbira veliko ljudi, saj je komemoracija v četrti La Ponche odprta za vse, ki se želijo posloviti od igralke, ki je zaznamovala svetovno kinematografijo. La Ponche, nekdanje ribiško središče, je kraj, kjer je Bardot živela desetletja – obdana z živalmi, ki so bile njena največja strast. Prav ljubezen do živali bo po napovedih zaznamovala tudi njen pogreb, ki bo po besedah organizatorjev "preprost in brez odvečnega blišča".

Prisotnost znanih osebnosti in političnih figur

Na slovesnosti pričakujejo več zvezdnikov, med drugim je svojo udeležbo potrdila tudi političarka Marine Le Pen. Francoski predsednik Emmanuel Macron se dogodka po poročanju medijev ne bo udeležil. Bardot je bila v zadnjih desetletjih pogosto v središču političnih polemik, saj je javno izražala ostre in kontroverzne poglede, zaradi katerih je bila večkrat tudi pravnomočno obsojena. Tiskovni predstavnik njene fundacije, Bruno Jacquelin, je za francosko tiskovno agencijo dejal: "Slovesnost bo odražala, kdo je bila Brigitte – preprosta, neposredna in obdana z ljudmi, ki so jo resnično poznali. Nekaj presenečenj bo, a ostajamo zvesti njenim željam."

Prenos pogreba na javnih zaslonih

Ker je zanimanje javnosti izjemno, bodo pogreb predvajali na velikih zaslonih po Saint-Tropezu. Dogajanje je mogoče spremljati tudi prek spletnega prenosa, kjer se je že zbrala množica oboževalcev, ki se igralki želijo pokloniti na daljavo.

Življenje in zapuščina filmske ikone

Brigitte Bardot je v 50. in 60. letih postala globalni simbol ženskosti in svobode. Nastopila je v približno 50 filmih, med njimi v klasikah, ki so zaznamovale francoski novi val. V začetku 70. let se je umaknila iz sveta filma in se posvetila zaščiti živali, kar je ostalo njeno poslanstvo do konca življenja. Njen mož Bernard d'Ormale je zdaj prvič potrdil, da je Bardot umrla zaradi raka, kar družina sprva ni želela razkriti. Čeprav je bila Bardot znana po svoji lepoti in filmskem talentu, je bila enako prepoznavna po ostrih javnih izjavah, s katerimi je pogosto razburjala francosko javnost. Kritizirala je imigracijo, medkulturne odnose in vpliv islama v Franciji, zaradi česar je bila večkrat obsojena zaradi sovražnega govora.

Slovo od ženske, ki je zaznamovala generacije

Saint-Tropez se danes poslavlja od ženske, ki je mestu prinesla svetovno prepoznavnost in ga spremenila v simbol francoskega glamurja. Kljub kontroverzam ostaja Brigitte Bardot ena najvplivnejših osebnosti evropske filmske zgodovine – ikona, ki je pustila neizbrisen pečat tako na platnu kot v javnem življenju.