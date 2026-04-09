Nenavadna odločitev, ki ohranja njun zakon srečen

Neobičajen recept za dolgo poroko
V intervjuju za The Times je igralec Brian Cox, znan po vlogi v seriji Succession, pojasnil, da sta z ženo Nicole Ansari-Cox skupaj že več kot 24 let in da se je njuna zveza okrepila prav zaradi posebne odločitve glede skupnega življenja. Igralec je dejal, da ima vsak od njiju svoj osebni prostor, saj vztrajata pri življenju v ločenih domovih, čeprav živita le nekaj minut hoje narazen v londonski soseski Primrose Hill.
Zvezdnik je pojasnil, da vsak skrbi zase in se tako izogneta občutku, da sta "zaklenjena skupaj," kar po njegovem mnenju ni dobro za ustvarjalni ali zdrav odnos. "Njen osebni prostor je zelo pomemben zanjo in moj prostor je zelo pomemben zame," je dejal igralec. To velja tako za domova v Londonu kot tudi za ločene spalnice v njunih domovih v Združenih državah.
Ključne komponente, ki ohranjajo njuno zvezo
Poleg ločenih domov sta po navedbah People Magazine zakonca obiskovala tudi partnersko terapijo, kar je igralec navedel kot pomemben dejavnik za uspeh njune zveze.
Igralec je tudi priznal, da je njegova žena skozi leta naredila veliko osebnih žrtev zaradi njune zveze, kar je označil za nekaj, kar si zasluži spoštovanje.
Zgodba njune zveze in družinsko življenje
Brian in Nicole sta se prvič srečala leta 1990 in se poročila leta 2002 v Las Vegasu. Skupaj imata dva sina, Orsona in Torina, medtem ko ima Cox iz prejšnjih porok še dva otroka.
