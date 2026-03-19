Brian Austin Green razkril, zakaj je pred 40 leti spremenil svoje ime

Brian Austin Green je v zadnji epizodi priljubljenega podkasta Pod Meets World opisal, kako se je pred več kot 40 leti znašel pred nepričakovanim izzivom. Ko je kot mlad igralec skušal postati član Screen Actors Guild (SAG), je ugotovil, da je v sindikatu že registriran nekdo z imenom Brian Green. Da bi ga lahko sprejeli, je moral izbrati drugačno ime, s katerim bi se razlikoval od drugega igralca.

Po vrsti preizkušenih predlogov, je Green na koncu izbral ime Austin kot svoj srednji del imena. Tako je postal Brian Austin Green, kot ga občinstvo pozna še danes.