Brian Austin Green
Film/tv

Brian Austin Green razkril, zakaj je pred 40 leti spremenil svoje ime

S.B.
19. 03. 2026 04.00


Nekoč priljubljeni ameriški igralec Brian Austin Green, najbolj znan po vlogi Davida Silverja v kultni seriji Beverly Hills 90210, je nedavno razkril zanimivo resnico o svojem imenu. Kljub temu, da je skoraj celo kariero znan kot Brian Austin Green, to ni njegovo pravo rojstno ime.

Brian Austin Green je v zadnji epizodi priljubljenega podkasta Pod Meets World opisal, kako se je pred več kot 40 leti znašel pred nepričakovanim izzivom. Ko je kot mlad igralec skušal postati član Screen Actors Guild (SAG), je ugotovil, da je v sindikatu že registriran nekdo z imenom Brian Green. Da bi ga lahko sprejeli, je moral izbrati drugačno ime, s katerim bi se razlikoval od drugega igralca.

Po vrsti preizkušenih predlogov, je Green na koncu izbral ime Austin kot svoj srednji del imena. Tako je postal Brian Austin Green, kot ga občinstvo pozna še danes.

Brian Austin Green z bivšo ženo, Megan Fox. FOTO: Profimedia

Igralec je v pogovoru s humorjem delil, da je bila dejanska izbira srednjega imena precej improvizirana. Prav tako je priznal, da je zgodba okoli njegovega imena vezana na njegove prve korake v zabavni industriji in na potrebe, ki jih predpisujejo pravila igralniških sindikatov, da se izognejo zmedi pri plačilih in administraciji.

Mnogi igralci v Hollywoodu spreminjajo ali prilagajajo svoja imena, primeri so tudi drugi znani zvezdniki, kot sta Emma Stone in Michael Keaton, ki sta spremenila svoji imeni prav zaradi podobnih razlogov.

