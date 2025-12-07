Eden najboljših igralcev na svetu je vedno mislil, da ni dovolj dober

Brendan Fraser je svojo kariero začel v zgodnjih 90-ih, preboj pa doživel leta 1997 z glavno vlogo v filmu George of the Jungle. Dve leti kasneje ga je vloga pustolovca Rick O'Connella v uspešnici Mumija izstrelila med svetovne zvezde. Film je dobil še dve nadaljevanji, Fraser pa je postal ena najbolj prepoznavnih hollywoodskih ikon tistega časa.
Umik iz javnosti
Kljub uspehu se je konec 2000-ih Fraser umaknil iz središča pozornosti. Kot je kasneje priznal, je bil razlog kombinacija zdravstvenih težav, razpada zakona z igralko Afton Smith ter obtožbe o spolnem napadu na nekdanjega predsednika HFPA Philipa Berka. Berk obtožbe zanika, a je v svojih spominih leta 2014 priznal, da je Fraserja v šali uščipnil za zadnjico.
Fraser je za GQ povedal, da ga je incident spravil v umik in da sumi, da ga je HFPA morda uvrstila na črni seznam: Ne vem, ali je to povzročilo nemilost skupine, HFPA. Toda tišina je bila oglušujoče glasna." HFPA je kasneje izvedla notranjo preiskavo in se opravičila, a dodala, da izmenjava ni bila namerna spolna nadlegovanja.
Vrnitev s filmom The Whale
Leta 2022 se je Fraser vrnil v psihološki drami The Whale, kjer je odigral Charlieja, samotarskega učitelja angleščine, ki se pred smrtjo poskuša ponovno povezati z družino. Film je postal uspešnica, Fraser pa je prejel svojega prvega oskarja za najboljšega glavnega igralca.
Boj z nizko samozavestjo
Kljub nagradi se Fraser še vedno spopada z notranjimi demoni. V intervjuju za AP je priznal: "Borim se z nizko samozavestjo. Vedno imam občutek, da nisem dovolj dober. Dodal je: Noben kritik, noben jedrnat internetni komentar me ne more bolj zaboleti kot lahko jaz sam sebe v svojih zasebnih mislih."
Spomnil se je tudi svojih nastopov na Saturday Night Live: "Ustvarjalec SNL, Lorne Michaels je rekel: Veste, gre za samozavest.' Pozabite na vse, kar veste, in se preprosto sprijaznite s tem."
Po podatkih Psychology Today ima kar 85 % odraslih po svetu nizko samozavest, kar vpliva na vse vidike življenja. Strokovnjaki svetujejo, da jo je mogoče izboljšati s sočutjem do sebe, novimi hobiji in po potrebi s pomočjo terapevta.
Brendan Fraser je dokaz, da se za bleščečo hollywoodsko kariero pogosto skrivajo osebni boji. Njegova zgodba – od zvezde Mumije do oskarjevca, ki se še vedno spopada z nizko samozavestjo – je opomin, da so tudi največje zvezde ranljive.
