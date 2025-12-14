Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Bradley Cooper
Zabava

Na dogodek prišel poškodovan: Vsi so gledali njegov nos

E.R.
14. 12. 2025 01.30
0

Bradley Cooper je na premieri svojega novega filma požel veliko pozornosti.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Hollywoodski zvezdnik Bradley Cooper je na premieri svojega novega filma Is This Thing On? pritegnil pozornost iz povsem nepričakovanega razloga. Na rdeči preprogi se je pojavil z vidnimi odrgninami na nosu, kar je sprožilo ugibanja o tem, kaj se mu je zgodilo. Kljub poškodbam pa je 50-letni igralec in režiser ostal v odlični formi ter se samozavestno fotografiral ob svoji soigralki Laure Dern.

Neznana poškodba, a odlično razpoloženje

Čeprav vzrok za odrgnine ni znan, se Cooper ni pustil zmesti. Na rdeči preprogi je poziral sproščeno in nasmejano, oblečen v eleganten moder suknjič, črne hlače in brezhibno belo srajco.

Laura Dern, ki v filmu igra njegovo ženo, je navdušila v dolgih usnjenih kosih – plisiranem krilu, plašču in črnih škornjih, kar je ustvarilo dramatičen, a sofisticiran videz.

O čem govori film Is This Thing On?

Cooper v filmu nastopa kot Balls, najboljši prijatelj glavnega junaka Alexa Novaka, ki ga igra Will Arnett. Zgodba spremlja zakonca, ki se znajdeta na razpotju: Alex se poskuša ponovno najti na newyorški komični sceni, medtem ko Tess (Dern) predeluje žrtve, ki jih je naredila za družino. Film raziskuje teme identitete, razpada odnosa in vprašanje, ali lahko ljubezen preživi v novi obliki.

Scenarij je Cooper ustvaril skupaj z Arnettom in Markom Chappellom, v filmu pa nastopajo tudi Sean Hayes, Emily Blunt in drugi.

Cooper o filmu: "Gre za ekipno delo – kot v športu"

Bradley Cooper je o projektu prvič spregovoril februarja v oddaji The Pat McAfee Show, kjer je filmsko ustvarjanje primerjal s športom:

"Filmsko ustvarjanje je zelo podobno ekipnim športom. Če eden od enajstih naredi napako, se vse podre – enako je na filmskem setu."

Poudaril je, da so snemalci, tonski mojstri in asistenti režije enako ključni kot igralci.

Ta izkušnja je za vedno spremenila njegov pogled na igranje
Preberi še
Ta izkušnja je za vedno spremenila njegov pogled na igranje

Igralec, režiser, producent – in zdaj še snemalec

Cooper je razkril, da je pri projektu prevzel še eno vlogo: postal je član snemalskega sindikata in bo pri filmu deloval tudi kot Bkamera operater.

Navdušeno je povedal, da je že snemal prizore v kitajski četrti v New Yorku in da se snemanje uradno začne v naslednjih tednih.

Film že dviguje prah

Medtem ko oboževalci ugibajo, kaj se je zgodilo z njegovim nosom, je jasno, da Cooperjev ustvarjalni zagon ne pojenja. Is This Thing On? je eden najbolj pričakovanih projektov leta, njegova promocija pa je že zdaj deležna velike pozornosti.

Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Daily Mail

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Bradley Cooper slavni znani premiera nos poškodba igralci Hollywood Laura Dern
Šport

Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila

Film/tv

Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali

SORODNI ČLANKI
Tako je danes videti lepa igralka iz filma Umazani ples

Tako je danes videti lepa igralka iz filma Umazani ples

Umrl je eden najbolj izvirnih slovenskih umetnikov

Umrl je eden najbolj izvirnih slovenskih umetnikov

Izgubila je bitko z rakom: Imela je samo 55 let

Izgubila je bitko z rakom: Imela je samo 55 let

Slavni režiser ljubi isto žensko že 30 let

Slavni režiser ljubi isto žensko že 30 let

Drama v družini Markle: Meghan je svojemu očetu poslala pismo

Drama v družini Markle: Meghan je svojemu očetu poslala pismo

Šokanten prizor: Na ulici so so ga našli nezavestnega

Šokanten prizor: Na ulici so so ga našli nezavestnega

Zasačen: Leonardo DiCaprio v objemu starejše ženske

Zasačen: Leonardo DiCaprio v objemu starejše ženske

Severina znova na sodišču: grozi ji pogojna kazen

Severina znova na sodišču: grozi ji pogojna kazen

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Pogonska goriva so se pocenila
Pogonska goriva so se pocenila
šport
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
popin
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni pustila veliko prostora
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni pustila veliko prostora
tv oddaje
Ste pripravljeni na lov?
Ste pripravljeni na lov?
Vizita.si
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Okusno.je
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Zadovoljna.si
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Moskisvet.com
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Bibaleze.si
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Cekin.si
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Dominvrt.si
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
Zadovoljna.si
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356