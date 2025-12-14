Na dogodek prišel poškodovan: Vsi so gledali njegov nos

Bradley Cooper je na premieri svojega novega filma požel veliko pozornosti.

Hollywoodski zvezdnik Bradley Cooper je na premieri svojega novega filma Is This Thing On? pritegnil pozornost iz povsem nepričakovanega razloga. Na rdeči preprogi se je pojavil z vidnimi odrgninami na nosu, kar je sprožilo ugibanja o tem, kaj se mu je zgodilo. Kljub poškodbam pa je 50-letni igralec in režiser ostal v odlični formi ter se samozavestno fotografiral ob svoji soigralki Laure Dern.

Neznana poškodba, a odlično razpoloženje

Čeprav vzrok za odrgnine ni znan, se Cooper ni pustil zmesti. Na rdeči preprogi je poziral sproščeno in nasmejano, oblečen v eleganten moder suknjič, črne hlače in brezhibno belo srajco. Laura Dern, ki v filmu igra njegovo ženo, je navdušila v dolgih usnjenih kosih – plisiranem krilu, plašču in črnih škornjih, kar je ustvarilo dramatičen, a sofisticiran videz.

O čem govori film Is This Thing On?

Cooper v filmu nastopa kot Balls, najboljši prijatelj glavnega junaka Alexa Novaka, ki ga igra Will Arnett. Zgodba spremlja zakonca, ki se znajdeta na razpotju: Alex se poskuša ponovno najti na newyorški komični sceni, medtem ko Tess (Dern) predeluje žrtve, ki jih je naredila za družino. Film raziskuje teme identitete, razpada odnosa in vprašanje, ali lahko ljubezen preživi v novi obliki. Scenarij je Cooper ustvaril skupaj z Arnettom in Markom Chappellom, v filmu pa nastopajo tudi Sean Hayes, Emily Blunt in drugi.

Cooper o filmu: "Gre za ekipno delo – kot v športu"

Bradley Cooper je o projektu prvič spregovoril februarja v oddaji The Pat McAfee Show, kjer je filmsko ustvarjanje primerjal s športom: "Filmsko ustvarjanje je zelo podobno ekipnim športom. Če eden od enajstih naredi napako, se vse podre – enako je na filmskem setu." Poudaril je, da so snemalci, tonski mojstri in asistenti režije enako ključni kot igralci.

Igralec, režiser, producent – in zdaj še snemalec

Cooper je razkril, da je pri projektu prevzel še eno vlogo: postal je član snemalskega sindikata in bo pri filmu deloval tudi kot Bkamera operater. Navdušeno je povedal, da je že snemal prizore v kitajski četrti v New Yorku in da se snemanje uradno začne v naslednjih tednih.

Film že dviguje prah

Medtem ko oboževalci ugibajo, kaj se je zgodilo z njegovim nosom, je jasno, da Cooperjev ustvarjalni zagon ne pojenja. Is This Thing On? je eden najbolj pričakovanih projektov leta, njegova promocija pa je že zdaj deležna velike pozornosti.

