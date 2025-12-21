Za božič jo bo presenetil z nepričakovanim darilom

VOYO je pripravil izbor najboljših božičnih filmov, ki bodo pričarali pravo praznično vzdušje. Od romantičnih komedij do družinskih klasik, odkrijte popolne zgodbe za tople zimske večere.

Ameriški film Božični čevlji (A Shoe Addict's Christmas), 2018 Igrajo: Candace Cameron Bure, Luke Macfarlane, Jean Smart, Tenika Davis, Vanessa Matsui

Režija: Michael Robison Prodajalka Noelle se je znašla na življenjskem razpotju in ni nič kaj optimistična glede svoje prihodnosti. Ko na zasneženi božični večer ostane pozno v službi, ugotovi, da so jo pomotoma zaklenili v veleblagovnico. Nenadoma se od nikoder pojavi čudaška ženska na oddelku s čevlji in Noelle pove, da je njen angel varuh. Kmalu se mora Noelle soočiti z duhovi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, hkrati pa odkrije pravi duh božiča.

Ameriški film Pa le bo božič (It's Beginning to Look a Lot Like Christmas), 2019 Igrajo: Eric Mabius, Tricia Helfer, Aliza Vellani, Raf Rogers, Coleen Winton

Režija: David Weaver V romantični komediji spremljamo Liama in Sarah, dolgoletna tekmeca in župana sosednjih mestec. Ko obe mesteci nepričakovano prideta v finale tekmovanja za mesto z najboljšim božičnim vzdušjem, se odločita sodelovati, da bi pokazala, kakšen pomen ima božič za njuni skupnosti. Sarah in Liam skupaj preživljata vse več časa in kmalu odkrijeta lastni božični čudež.

Ameriški film Ko bi le imel božič (If I Only Had Christmas), 2020 Igrajo: Candace Cameron Bure, Warren Christie, Jordana Largy, Brenda Crichlow, Robert Markus

Režija: David Weaver Publicistika Darcy je navdušena, ko dobi ponudbo za službo, o kateri je dolgo sanjala. Ko mora združiti moči s podpredsednikom Glenom in njegovo ekipo, jim pomaga najti znanje, pogum in srce, da bi za božič podprli dobrodelno organizacijo. Darcy in Glen kmalu ugotovita, da imata veliko skupnega. Toda Glenovo presenetljivo odkritje na božičnem plesu bi lahko prekinilo njuno obetavno romanco, še preden se je začela ...

Kanadski film Podeželski božič (Cross Country Christmas), 2020 Igrajo: Rachael Leigh Cook, Greyston Holt, Jon Cor, Jordana Largy, Robyn Bradley

Režija: Catherine Cyran Nekdanja sošolca Lina in Max potujeta domov za praznike. Ko mora njuno letalo zasilno pristati zaradi snežne nevihte, ugotovita, da bosta do božiča težko prispela v domači kraj. Ker sta odločena, da bosta božične praznike preživela s svojimi najdražjimi, združita moči in se skupaj podata na nenavadno popotovanje. Neobičajni par premaguje oviro za oviro in se kmalu povsem nepričakovano zbliža.

Ameriški film Božično naključje (Another Christmas Coincidence), 2019 Igrajo: Cindy Busby, Benjamin Hollingsworth, Kathie Lee Gifford, Hilary Jardine

Režija: Paul Ziller Božično naključje je romantična zgodba, polna usodnih naključij in čustvenih preobratov. Ko se Alice in Jack nepričakovano srečata na poroki, se med njima začne spletati posebna vez. Čeprav prihajata iz povsem različnih svetov, ju skrivnostna naključna srečanja, ki morda sploh niso naključna, vse bolj zbližujejo. Bo Alice premagala strah pred novo ljubeznijo?

Ameriški film Tik pred božičem (Christmas Around the Corner), 2018 Igrajo: Alexandra Breckenridge, Jamie Spilchuk, Jane Alexander, Tara Spencer-Nairn

Režija: Megan Follows Tik pred božičem ambiciozna Claire pobegne iz mesta v zasneženo mestece, kjer odkrije, da so odpovedali božična praznovanja zaradi poplave. Knjigarna, nekoč srce kraja, propada in njen lastnik Andrew je izgubil vero v čarobnost praznikov. Claire se odloči, da bo stvari vzela v svoje roke in mestu vrnila toplino ter veselje božičnega časa. A med iskrami ljubezni in prazničnimi lučkami Claire in Andrewa čaka odločitev, ki bo spremenila njuni življenji.

Ameriški film Božič med borovci (Christmas in Pine Valley), 2022 Igrajo: Kristina Cole Geddes, Andrew Biernat, René Ashton, Demián Castro, Amie Dasher

Režija: Damián Romay Natalie vodi uspešno kmetijo in trgovino z domačimi izdelki, ki pritegne pozornost pomembne revije. Novinar Josh jo obišče, da bi napisal članek o njej in domneva, da gre za družinsko podjetje. Ker se Natalie zaveda, kako zelo bi članek pomagal kmetiji v težavah, se trudi Josha prepričati, da so njeni prijatelji, ki ji pomagajo pri delu, njena družina in da so njene božične tradicije pristne. Toda, ko Josh spozna, da ga Natalie čedalje bolj privlači, nenadoma odkrije njeno laž.

Ameriški film Očaran nad božičem (Swept Up by Christmas), 2019 Igrajo: Lindy Booth, Justin Bruening, Vlasta Vrana, Susan Bain, Josh Cassidy

Režija: Philippe Gagnon Romantična drama spremlja strokovnjakinjo za starine Gwen, ki mora med božičnimi prazniki sodelovati z vojaškim veteranom Reedom pri obnovi zgodovinskega posestva. A ko morata združiti moči, da bi vrnila božični duh v dom svojega delodajalca, se med njima začne prebujati nepričakovana vez. Bo praznična čarovnija zanetila tudi iskrice ljubezni?

Ameriški film Sredi božičnega filma (A Christmas Movie Christmas), 2019 Igrajo: Lana McKissack, Kimberly Daugherty, Brant Daugherty, Ryan Merriman

Režija: Brian Herzlinger Romantična komedija spremlja sestri Eve in Lacy, ki si zaželita, da bi njuni božični prazniki bili kot v popolnem božičnem filmu. A ko se zbudita ujeti v čarobni filmski svet, kjer sta glavni zvezdi, se začne nepozabna pustolovščina. Med praznično romantiko, zabavnimi zapleti in iskanjem poti nazaj pa odkrijeta, da je prava čarovnija prav v nepričakovanem.

Kanadski film Božična prenova (Designing Christmas), 2022 Igrajo: Jessica Szohr, Marco Grazzini, Hilary Farr, Mykee Selkin

Režija: Pat Mills V romantični drami morata simpatična sovoditelja oddaje o prenovi doma združiti moči, med delovno akcijo pa nepričakovano preoblikujeta tudi svoje ljubezensko življenje. Oblikovalka Stella skupaj z izvajalcem Pablom vodi oddajo o prenovi doma. Ko lastniki hiše za božično epizodo odpovedo sodelovanje, producentka prepriča Stello in njenega zaročenca Jacka, da prenovita svojo hišo, pospešita poroko in sodelujeta v oddaji. Toda med prenovo Stella pride do nepričakovanega spoznanja.

Ameriški film Luč, kamera, božič! (Lights, Camera, Christmas!), 2022 Igrajo: Kimberley Sustad, John Brotherton, Laura Soltis, Matthew Kevin Anderson

Režija: David Weaver Romantična komedija spremlja snemanje božičnega filma v majhnem mestu, kjer se modna oblikovalka Kerry nepričakovano znajde v središču dogajanja kot kostumografinja. Med ustvarjanjem filmske magije znova odkrije strast do oblikovanja in se nepričakovano zaljubi v očarljivega igralca Brada. Bo ljubezen preživela tudi, ko se ugasnejo kamere?

Ameriški film Dolgo izgubljeni božič (Long Lost Christmas),2022 Igrajo: Taylor Cole, Benjamin Ayres, Stephanie Van Dyck, Jacqueline Ann Steuart, Grant Vlahovic, Liza Huget

Režija: Michael Robison V romantični komediji spoznamo simpatično Hayley, ki želi svojo mamo za božič presenetiti z nepričakovanim darilom. Potem ko je našla maminega brata Gordona, s katerim ni več v stiku, ju namerava na božični večer ponovno spraviti skupaj. Sprva se Hayley odloči prikriti svojo identiteto in s stricem Gordonom preživlja čedalje več časa, kot tudi z Blakom, čednim direktorjem stričevega podjetja...

Kanadski film Veseli prazniki (A Merry Holiday), 2019 Igrajo: Kelley Jakle, Jake Epstein, Cory Lee, Jon McLaren, Richard Nash, Xavier Sotelo

Režija: Max McGuire Romantična drama spremlja Christy, ambiciozno direktorico podjetja za igrače, ki dobi priložnost za pomemben posel, zaradi česar se mora v naglici naučiti vse o hanuki. Na pomoč ji priskoči Jonathan, ki prav tako nujno potrebuje pomoč, da svoj dom spremeni v pravo božično pravljico in tako naredi vtis na očeta svoje izbranke. Med izmenjavo prazničnih običajev pa se med njima zaneti ljubezenska iskrica ...

Ameriški film Zimska princesa (A Winter Princess), 2019 Igrajo: Natalie Hall, Chris McNally, Casey Manderson, Brendon Zub, Lara Gilchrist

Režija: Allan Harmon Princesa Carly pod krinko dela v smučarskem letovišču, ko mora združiti moči s simpatičnim Jessejem pri načrtovanju posebnega dobrodelnega dogodka. Takoj postane očitno, da so med njima preskočile ljubezenske iskrice. Toda Carly in Jesse kmalu ugotovita, da brez prisotnosti slavnih oseb vlagateljev prireditev ne zanima in bodo letovišče morali prodati. Le kraljevska družina bi lahko privabila premožne vlagatelje na slavnostno prireditev, kar bi pomagalo zbrati dovolj denarja, da bi rešili Snowden Peak. Bo Carly razkrila svojo identiteto?