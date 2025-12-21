Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Dolgo izgubljeni božič
Film/tv

Za božič jo bo presenetil z nepričakovanim darilom

M.S.
21. 12. 2025 02.00
0

VOYO je pripravil izbor najboljših božičnih filmov, ki bodo pričarali pravo praznično vzdušje. Od romantičnih komedij do družinskih klasik, odkrijte popolne zgodbe za tople zimske večere.

Ameriški film Božični čevlji (A Shoe Addict's Christmas), 2018

Igrajo: Candace Cameron Bure, Luke Macfarlane, Jean Smart, Tenika Davis, Vanessa Matsui
Režija: Michael Robison

Prodajalka Noelle se je znašla na življenjskem razpotju in ni nič kaj optimistična glede svoje prihodnosti. Ko na zasneženi božični večer ostane pozno v službi, ugotovi, da so jo pomotoma zaklenili v veleblagovnico. Nenadoma se od nikoder pojavi čudaška ženska na oddelku s čevlji in Noelle pove, da je njen angel varuh. Kmalu se mora Noelle soočiti z duhovi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, hkrati pa odkrije pravi duh božiča.

Božični čevlji
Božični čevlji FOTO: VOYO
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
Preberi še
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju

Ameriški film Pa le bo božič (It's Beginning to Look a Lot Like Christmas), 2019

Igrajo: Eric Mabius, Tricia Helfer, Aliza Vellani, Raf Rogers, Coleen Winton
Režija: David Weaver

V romantični komediji spremljamo Liama in Sarah, dolgoletna tekmeca in župana sosednjih mestec. Ko obe mesteci nepričakovano prideta v finale tekmovanja za mesto z najboljšim božičnim vzdušjem, se odločita sodelovati, da bi pokazala, kakšen pomen ima božič za njuni skupnosti. Sarah in Liam skupaj preživljata vse več časa in kmalu odkrijeta lastni božični čudež.

Tudi to je božič.
Tudi to je božič. FOTO: Paramount Pictures
Legendarni pilot se po 30 letih vrača med elito
Preberi še
Legendarni pilot se po 30 letih vrača med elito

Ameriški film Ko bi le imel božič (If I Only Had Christmas), 2020

Igrajo: Candace Cameron Bure, Warren Christie, Jordana Largy, Brenda Crichlow, Robert Markus
Režija: David Weaver

Publicistika Darcy je navdušena, ko dobi ponudbo za službo, o kateri je dolgo sanjala. Ko mora združiti moči s podpredsednikom Glenom in njegovo ekipo, jim pomaga najti znanje, pogum in srce, da bi za božič podprli dobrodelno organizacijo. Darcy in Glen kmalu ugotovita, da imata veliko skupnega. Toda Glenovo presenetljivo odkritje na božičnem plesu bi lahko prekinilo njuno obetavno romanco, še preden se je začela ...

Ko bi le imel božič
Ko bi le imel božič FOTO: 24ur.com
Franko Bajc: "Tudi če mi noge odrežejo, ne bom odnehal"
Preberi še
Franko Bajc: "Tudi če mi noge odrežejo, ne bom odnehal"

Kanadski film Podeželski božič (Cross Country Christmas), 2020

Igrajo: Rachael Leigh Cook, Greyston Holt, Jon Cor, Jordana Largy, Robyn Bradley
Režija: Catherine Cyran

Nekdanja sošolca Lina in Max potujeta domov za praznike. Ko mora njuno letalo zasilno pristati zaradi snežne nevihte, ugotovita, da bosta do božiča težko prispela v domači kraj. Ker sta odločena, da bosta božične praznike preživela s svojimi najdražjimi, združita moči in se skupaj podata na nenavadno popotovanje. Neobičajni par premaguje oviro za oviro in se kmalu povsem nepričakovano zbliža.

Podeželski božič
Podeželski božič FOTO: VOYO
Vpogled v najzahtevnejše urjenje slovenske specialne enote
Preberi še
Vpogled v najzahtevnejše urjenje slovenske specialne enote

Ameriški film Božično naključje (Another Christmas Coincidence), 2019

Igrajo: Cindy Busby, Benjamin Hollingsworth, Kathie Lee Gifford, Hilary Jardine
Režija: Paul Ziller

Božično naključje je romantična zgodba, polna usodnih naključij in čustvenih preobratov. Ko se Alice in Jack nepričakovano srečata na poroki, se med njima začne spletati posebna vez. Čeprav prihajata iz povsem različnih svetov, ju skrivnostna naključna srečanja, ki morda sploh niso naključna, vse bolj zbližujejo. Bo Alice premagala strah pred novo ljubeznijo?

Božično naključje
Božično naključje FOTO: PRO PLUS
Pripravite se na epsko pustolovščino, legendarni gusar se vrača
Preberi še
Pripravite se na epsko pustolovščino, legendarni gusar se vrača

Ameriški film Tik pred božičem (Christmas Around the Corner), 2018

Igrajo: Alexandra Breckenridge, Jamie Spilchuk, Jane Alexander, Tara Spencer-Nairn
Režija: Megan Follows

Tik pred božičem ambiciozna Claire pobegne iz mesta v zasneženo mestece, kjer odkrije, da so odpovedali božična praznovanja zaradi poplave. Knjigarna, nekoč srce kraja, propada in njen lastnik Andrew je izgubil vero v čarobnost praznikov. Claire se odloči, da bo stvari vzela v svoje roke in mestu vrnila toplino ter veselje božičnega časa. A med iskrami ljubezni in prazničnimi lučkami Claire in Andrewa čaka odločitev, ki bo spremenila njuni življenji.

Tik pred božičem
Tik pred božičem FOTO: PRO PLUS
Slovenska zakonca pripravljena na zmago: "Spodbujava se, ko je najtežje"
Preberi še
Slovenska zakonca pripravljena na zmago: "Spodbujava se, ko je najtežje"

Ameriški film Božič med borovci (Christmas in Pine Valley), 2022

Igrajo: Kristina Cole Geddes, Andrew Biernat, René Ashton, Demián Castro, Amie Dasher
Režija: Damián Romay

Natalie vodi uspešno kmetijo in trgovino z domačimi izdelki, ki pritegne pozornost pomembne revije. Novinar Josh jo obišče, da bi napisal članek o njej in domneva, da gre za družinsko podjetje. Ker se Natalie zaveda, kako zelo bi članek pomagal kmetiji v težavah, se trudi Josha prepričati, da so njeni prijatelji, ki ji pomagajo pri delu, njena družina in da so njene božične tradicije pristne. Toda, ko Josh spozna, da ga Natalie čedalje bolj privlači, nenadoma odkrije njeno laž.

Božič med borovci
Božič med borovci FOTO: PRO PLUS
Luka Štigl: Če želiš nekaj narediti v življenju, naredi zdaj
Preberi še
Luka Štigl: Če želiš nekaj narediti v življenju, naredi zdaj

Ameriški film Očaran nad božičem (Swept Up by Christmas), 2019

Igrajo: Lindy Booth, Justin Bruening, Vlasta Vrana, Susan Bain, Josh Cassidy
Režija: Philippe Gagnon

Romantična drama spremlja strokovnjakinjo za starine Gwen, ki mora med božičnimi prazniki sodelovati z vojaškim veteranom Reedom pri obnovi zgodovinskega posestva. A ko morata združiti moči, da bi vrnila božični duh v dom svojega delodajalca, se med njima začne prebujati nepričakovana vez. Bo praznična čarovnija zanetila tudi iskrice ljubezni?

Očaran nad božičem
Očaran nad božičem FOTO: VOYO
Lado Bizovičar zanetil žar sezono v družbi Magnifica
Preberi še
Lado Bizovičar zanetil žar sezono v družbi Magnifica

Ameriški film Sredi božičnega filma (A Christmas Movie Christmas), 2019

Igrajo: Lana McKissack, Kimberly Daugherty, Brant Daugherty, Ryan Merriman
Režija: Brian Herzlinger

Romantična komedija spremlja sestri Eve in Lacy, ki si zaželita, da bi njuni božični prazniki bili kot v popolnem božičnem filmu. A ko se zbudita ujeti v čarobni filmski svet, kjer sta glavni zvezdi, se začne nepozabna pustolovščina. Med praznično romantiko, zabavnimi zapleti in iskanjem poti nazaj pa odkrijeta, da je prava čarovnija prav v nepričakovanem.

Sredi božičnega filma
Sredi božičnega filma FOTO: PRO PLUS
Prijavi se in stopi na oder svojih sanj
Preberi še
Prijavi se in stopi na oder svojih sanj

Kanadski film Božična prenova (Designing Christmas), 2022

Igrajo: Jessica Szohr, Marco Grazzini, Hilary Farr, Mykee Selkin
Režija: Pat Mills

V romantični drami morata simpatična sovoditelja oddaje o prenovi doma združiti moči, med delovno akcijo pa nepričakovano preoblikujeta tudi svoje ljubezensko življenje. Oblikovalka Stella skupaj z izvajalcem Pablom vodi oddajo o prenovi doma. Ko lastniki hiše za božično epizodo odpovedo sodelovanje, producentka prepriča Stello in njenega zaročenca Jacka, da prenovita svojo hišo, pospešita poroko in sodelujeta v oddaji. Toda med prenovo Stella pride do nepričakovanega spoznanja.

Božična prenova
Božična prenova FOTO: 24ur.com
Matic Flajšman: Športni klubi se dnevno borijo za preživetje
Preberi še
Matic Flajšman: Športni klubi se dnevno borijo za preživetje

Ameriški film Luč, kamera, božič! (Lights, Camera, Christmas!), 2022

Igrajo: Kimberley Sustad, John Brotherton, Laura Soltis, Matthew Kevin Anderson
Režija: David Weaver

Romantična komedija spremlja snemanje božičnega filma v majhnem mestu, kjer se modna oblikovalka Kerry nepričakovano znajde v središču dogajanja kot kostumografinja. Med ustvarjanjem filmske magije znova odkrije strast do oblikovanja in se nepričakovano zaljubi v očarljivega igralca Brada. Bo ljubezen preživela tudi, ko se ugasnejo kamere?

Luč, kamera, božič!
Luč, kamera, božič! FOTO: PRO PLUS
Taya Damjan razkriva kotičke Slovenije, ki jih še niste videli
Preberi še
Taya Damjan razkriva kotičke Slovenije, ki jih še niste videli

Ameriški film Dolgo izgubljeni božič (Long Lost Christmas),2022

Igrajo: Taylor Cole, Benjamin Ayres, Stephanie Van Dyck, Jacqueline Ann Steuart, Grant Vlahovic, Liza Huget
Režija: Michael Robison

V romantični komediji spoznamo simpatično Hayley, ki želi svojo mamo za božič presenetiti z nepričakovanim darilom. Potem ko je našla maminega brata Gordona, s katerim ni več v stiku, ju namerava na božični večer ponovno spraviti skupaj. Sprva se Hayley odloči prikriti svojo identiteto in s stricem Gordonom preživlja čedalje več časa, kot tudi z Blakom, čednim direktorjem stričevega podjetja...

Dolgo izgubljeni božič
Dolgo izgubljeni božič FOTO: 24ur.com
Slovenski kolesar odločen premagati vse ovire na poti do zmage
Preberi še
Slovenski kolesar odločen premagati vse ovire na poti do zmage

Kanadski film Veseli prazniki (A Merry Holiday), 2019

Igrajo: Kelley Jakle, Jake Epstein, Cory Lee, Jon McLaren, Richard Nash, Xavier Sotelo
Režija: Max McGuire

Romantična drama spremlja Christy, ambiciozno direktorico podjetja za igrače, ki dobi priložnost za pomemben posel, zaradi česar se mora v naglici naučiti vse o hanuki. Na pomoč ji priskoči Jonathan, ki prav tako nujno potrebuje pomoč, da svoj dom spremeni v pravo božično pravljico in tako naredi vtis na očeta svoje izbranke. Med izmenjavo prazničnih običajev pa se med njima zaneti ljubezenska iskrica ...

Veseli prazniki
Veseli prazniki FOTO: VOYO
Ste slišali, kaj se je dogajalo v zakulisju oddaje Na žaru z Magnificom?
Preberi še
Ste slišali, kaj se je dogajalo v zakulisju oddaje Na žaru z Magnificom?

Ameriški film Zimska princesa (A Winter Princess), 2019

Igrajo: Natalie Hall, Chris McNally, Casey Manderson, Brendon Zub, Lara Gilchrist
Režija: Allan Harmon

Princesa Carly pod krinko dela v smučarskem letovišču, ko mora združiti moči s simpatičnim Jessejem pri načrtovanju posebnega dobrodelnega dogodka. Takoj postane očitno, da so med njima preskočile ljubezenske iskrice. Toda Carly in Jesse kmalu ugotovita, da brez prisotnosti slavnih oseb vlagateljev prireditev ne zanima in bodo letovišče morali prodati. Le kraljevska družina bi lahko privabila premožne vlagatelje na slavnostno prireditev, kar bi pomagalo zbrati dovolj denarja, da bi rešili Snowden Peak. Bo Carly razkrila svojo identiteto?

Zimska princesa
Zimska princesa FOTO: 24ur.com
Ne zamudi ničesar z VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
božični filmi VOYO praznični filmi romantične komedije filmski maraton
Zabava

Srečo je našla z 22 let mlajšim

Film/tv

Izlet v divjino, ki očeta in sina pahne v boj za preživetje

SORODNI ČLANKI
Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa

Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa

Išče žensko z denarjem in stilom

Išče žensko z denarjem in stilom

9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija

9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija

To so po koncu oddaje 24UR povedali voditelji

To so po koncu oddaje 24UR povedali voditelji

So električni avti res nevarni za pešce?

So električni avti res nevarni za pešce?

Skrite pasti trgovine Google Play, ki jih ne smete spregledati

Skrite pasti trgovine Google Play, ki jih ne smete spregledati

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
Dars med prazniki izjemnih situacij ne pričakuje, na sneg pripravljeni
šport
'10 ur bi sedeli, če bi vam našteval, kaj vse sem počel med pripravami'
'10 ur bi sedeli, če bi vam našteval, kaj vse sem počel med pripravami'
tv oddaje
Kaj smo gledali v letu 2025?
Kaj smo gledali v letu 2025?
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
Okusno.je
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Zadovoljna.si
Razveselila sta se rojstva hčerke
Razveselila sta se rojstva hčerke
Moskisvet.com
Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'
Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'
Bibaleze.si
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Cekin.si
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Dominvrt.si
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Vizita.si
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356