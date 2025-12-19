Moskisvet.com
Billy Gardell
Film/tv

Zvezdnik se je prepolovil

E.R.
19. 12. 2025 00.30
0

Ne boste verjeli, kako je izgubil neverjetnih 77 kilogramov!

Billy Gardell, komik in igralec, ki ga je večina spoznala v seriji Mike & Molly, je danes skoraj neprepoznaven, poroča People. Po letih neuspešnih diet, jojo učinka in resnih zdravstvenih opozoril je 56-letnik naredil največjo spremembo v svojem življenju – izgubil je več kot 77 kilogramov in popolnoma preoblikoval svoj odnos do hrane.

Dolga pot do spremembe

Gardell priznava, da si je več let obljubljal, da bo shujšal – vedno "v ponedeljek", "prvega v mesecu" ali "po novem letu". Kljub občasnim uspehom so se kilogrami vedno vrnili. Do leta 2020 je njegova teža nihala med 160 in 175 kilogrami, kar je močno vplivalo na njegovo zdravje. Razvil je sladkorno bolezen tipa 2, spalno apnejo, visok krvni tlak in astmo.

Ko je izbruhnila pandemija COVID19, je postal eden izmed najbolj ogroženih. "Imel sem skoraj vse dejavnike tveganja," je povedal. "Takrat sem se resnično prestrašil."

Operacija, ki mu je spremenila življenje

Julija 2021 se je odločil za bariatrični poseg – odločitev, ki je bila zanj prelomna. A kot poudarja, operacija ni bila čudežna rešitev, temveč začetek popolne spremembe miselnosti.

"Hrana ni nagrada ali tolažba. Je gorivo," pravi Gardell, ki je moral preoblikovati svoj odnos do prehranjevanja, ki ga je spremljal že od otroštva.

Znanost razkriva 5 pasti prenajedanja – ste se ujeli v eno od njih?
Preberi še
Znanost razkriva 5 pasti prenajedanja – ste se ujeli v eno od njih?

Čustvena preobrazba je bila ključna

Gardell je odraščal med Pensilvanijo in Florido, v zahtevnih družinskih razmerah. Hrana je zanj postala način spopadanja s stresom in čustvi. Kasneje, ko je postal standup komik, je hrano uporabljal tako za tolažbo kot za praznovanje.

"Ko je bilo slabo, sem jedel. Ko je bilo dobro, sem jedel," pravi. "To je strupen cikel."

Z leti je preizkusil skoraj vse diete – keto, nizkohidratno, občasno postenje – a nikoli ni našel dolgoročne stabilnosti.

Skrite pasti priljubljene diete: Povzroči lahko resne zdravstvene zaplete
Preberi še
Skrite pasti priljubljene diete: Povzroči lahko resne zdravstvene zaplete

Uspeh na televiziji, težave v ozadju

Čeprav je njegova kariera cvetela – najprej v Mike & Molly, nato v Bob Hearts Abishola – je njegovo zdravje vztrajno pešalo. Bolečine v sklepih, utrujenost in omejena gibljivost so postali vsakdan.

Ko je dopolnil 50 let, ga je začelo skrbeti, ali bo lahko dolgoročno skrbel za svojo ženo Patty in sina Willa. Dvakrat je razmišljal o operaciji, a ga je bilo strah. Pandemija pa ga je dokončno prepričala, da mora ukrepati.

Billy Gardell in žena Patty Knight
Billy Gardell in žena Patty Knight FOTO: Profimedia

Nova rutina, nova energija

Po operaciji je Gardell začel sodelovati z nutricionistko in postopoma vzpostavil rutino, ki mu ustreza:

lahek zajtrk (npr. sendvič s puranjo klobaso),

popoldanska skuta s sadjem,

večerja brez ocvrte hrane in sladkorja,

2 litra vode dnevno,

multivitamini, ribje olje in probiotiki,

redna telesna aktivnost 3–4krat tedensko.

Pravi, da si občasno privošči majhen košček sladice, a se ne vrača v stare navade. "En grižljaj je dovolj. Prej sem pojedel celo pico."

"Vsaka sprememba se začne v glavi"

Gardell poudarja, da je moral najprej ozdraviti svoj odnos do hrane in se naučiti samospoštovanja. Tedenska srečanja z nutricionistko opisuje kot "skorajšno terapijo".

"Naučiti se moraš imeti rad sebe," pravi. "Šele takrat lahko narediš nekaj dobrega zase."

Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Preberi še
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali

Življenje po izgubi teže

Danes se počuti močnejšega, bolj energičnega in bolj prisotnega v življenju svoje družine. Odkrit je tudi glede majhnih radosti, ki jih prej ni mogel izkusiti:

lahko leti na srednjem sedežu v letalu,

kupi majico kar s police,

preizkuša nove aktivnosti, kot sta deskanje in jahanje.

Največ pa mu pomeni, da je postal bolj aktiven mož in oče. "Moja žena in sin sta moja skrivna moč," pravi. "Zaradi njiju sem se boril – in zaradi njiju je bilo vredno."

Vir: People

