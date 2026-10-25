Bila je zlobno dekle in zapeljiva vampirka: poglejte, kako je Claire Holt videti danes

Od morske deklice do ene najbolj priljubljenih vampirk

Claire Holt se je rodila 11. junija 1988 v avstralskem Brisbanu. Svojo igralsko pot je začela v mladinski seriji H2O: Just Add Water, v kateri je med letoma 2006 in 2008 igrala Emmo Gilbert, eno od treh deklet, ki se po stiku s skrivnostnim otokom spremenijo v morske deklice. Prvo večjo prepoznavnost si je tako pridobila že kot najstnica, svetovno slavo pa je dosegla z vlogo Rebekah Mikaelson v seriji Vampirski dnevniki (The Vampire Diaries). Pozneje je lik nadaljevala še v seriji Izvirni (The Originals), ki spremlja družino prvotnih vampirjev. Holtova je pozneje nastopila tudi v seriji Pretty Little Liars ter filmih, kot sta Zlobna dekleta 2 ter triler 47 metrov globoko (47 Meters Down) iz leta 2017.

icon-expand Claire Holt FOTO: Profimedia

Danes je v ospredju družinsko življenje

Čeprav ji je igralska kariera prinesla svetovno prepoznavnost, se je njen pogled na življenje z leti spremenil. Danes je poročena z Andrewom Joblonom, s katerim ima tri otroke: Jamesa, Elle in Forda. V intervjuju za ameriški portal E! News decembra 2025 je pojasnila, da si želi biti čim bolj prisotna v življenju svojih otrok. Priznala je, da si je v preteklosti prizadevala ustrezati predstavam o tem, kakšna igralka bi morala biti, da bi dobivala nove vloge. Materinstvo pa ji je pomagalo spoznati, da sta osebno zadovoljstvo in duševno zdravje pomembnejša od nenehnega dokazovanja. To ne pomeni, da se je igranju dokončno odpovedala. Holtova je pojasnila, da ji je delo pred kamerami še vedno prinašalo ustvarjalno zadovoljstvo, vendar si je želela drugačnega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem.

Namesto snemalnih prizorišč je izbrala tekaške proge

Ena največjih sprememb v njenem življenju je postala ljubezen do teka. Šport ji je ponudil nov cilj, ki zahteva vztrajnost, premišljene priprave in dobro telesno pripravljenost. Leta 2025 se je udeležila newyorškega maratona, na katerem je uspešno pretekla zahtevno razdaljo 42,195 kilometra. Igralka je v omenjenem intervjuju povedala, da je v tekaški skupnosti našla ljudi s podobnimi cilji in podporo, ki jo je potrebovala v novem življenjskem obdobju. Veseli jo tudi spremljanje napredka drugih tekačev, saj ji šport ne prinaša zgolj telesnih izzivov, temveč tudi občutek povezanosti.

Iz igralke je postala tudi podjetnica

Claire Holt se ni ustavila pri družini in športu. Aprila 2026 je s prijateljico in poslovno partnerico Madeline Simmer predstavila svojo modno znamko. Kot je poročal modni portal WWD, se je zamisel porodila iz precej vsakdanje težave: Holtova je iskala belo majico, ki bi se dobro prilegala telesu in tudi po večkratnem pranju ohranila svojo obliko. Ker ni našla takšne, kot si jo je želela, se je odločila, da bo skupaj s partnerico razvila lastno kolekcijo. Zvezdnica se posveča tudi ustvarjanju spletnih vsebin. V podkastu Forbes Talks aprila 2026 je govorila o svojem prehodu iz tradicionalne igralske kariere v samostojnejše ustvarjalno in podjetniško delo.

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