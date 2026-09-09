Bila je seks simbol Hollywooda: danes šteje dneve do 80. rojstnega dne

Susan Sarandon pri 80 letih še vedno snema filme

Susan Sarandon se je rodila 4. oktobra 1946 v New Yorku. To pomeni, da bo jeseni praznovala 80. rojstni dan. Ameriška televizijska akademija jo opisuje kot eno najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije, posebej pa izpostavlja njene vloge v filmih Thelma & Louise, Stranka, Mrtvec hodi, Rocky Horror Picture Show in Čarovnice iz Eastwicka. Toda zvezdnica še zdaleč ni postala zgolj igralka, ki se je umaknila v preteklost. Njena filmografija kaže, da tudi pri skoraj 80 letih redno sprejema nove vloge. Leta 2025 je nastopila v filmu Nonnas, leta 2024 pa med drugim v filmih The Fabulous Four in The Six Triple Eight. Njeno ime se pojavlja tudi pri novih projektih, med njimi The Echo Chamber, ki je bil letos predstavljen v Benetkah, kažejo podatki o njeni filmografiji.

icon-expand Susan Sarandon pri 80 letih še vedno snema filme FOTO: Profimedia

Od začetkov do ene najbolj prepoznavnih igralk

Igralka se je na velikem platnu prvič pojavila leta 1970 v filmu Joe. V naslednjih letih si je počasi gradila ime, preden je prišla vloga, ki jo je dokončno izstrelila med prepoznavne hollywoodske obraze. Leta 1975 je nastopila kot Janet Weiss v kultnem filmu The Rocky Horror Picture Show. Film je sčasoma dobil izjemen kultni status, Sarandonova pa je postala obraz ene najbolj nenavadnih in drznih filmskih zgodb svojega časa. Njena kariera je nato dobivala vse večjo težo. Pretty Baby, The Hunger, The Witches of Eastwick in Bull Durham so pokazali različne plati igralke, ki je ni bilo mogoče preprosto uvrstiti v eno samo kategorijo.

Nato je prišla vloga, ki je spremenila vse

Če je bila igralka v osemdesetih že velika hollywoodska zvezda, je v začetku devetdesetih dosegla še višjo raven. Leta 1991 je skupaj z Geeno Davis zaigrala v filmu Thelma & Louise. Zgodba o dveh prijateljicah, ki se odpravita na potovanje in se znajdeta v dramatičnem pobegu, je postala ena največjih filmskih uspešnic svojega časa. Zvezdnica je za vlogo Louise prejela nominacijo za oskarja. Akademija jo je v naslednjih letih nominirala še za filme Lorenzo's Oil in The Client, nato pa je prišla njena največja zmaga.

Za vlogo v filmu Mrtvec hodi je dobila oskarja

Leta 1995 je Sarandonova zaigrala v filmu Dead Man Walking, v katerem je upodobila redovnico Helen Prejean, ki se ukvarja z obsojencem na smrt. Vloga ji je prinesla oskarja za najboljšo igralko. Akademija je film nominirala v štirih kategorijah, Sarandonova pa je bila edina zmagovalka za svojo igralsko predstavo. S tem je dokončno potrdila, da njen uspeh ni temeljil samo na videzu ali filmski karizmi. Bila je igralka, ki je znala prevzeti tudi zahtevne in čustveno zelo težke vloge.

icon-expand Susan se je na velikem platnu prvič pojavila leta 1970. FOTO: Profimedia

Njena podoba se je skozi desetletja spreminjala

Igralka je bila v mladosti prepoznavna po izrazitem videzu, rdečih laseh in močni prisotnosti pred kamero. Z leti se je njen slog spreminjal, vendar je ohranila značilne poteze in izrazito osebnost. Prav vprašanje staranja je zanjo že dolgo zanimiva tema. Ko je bila leta 2017 stara 70 let, je v pogovoru za britanski Vogue govorila o tem, kako sama gleda na staranje. Kot je povedala, se je v sebi pogosto počutila mlajšo, kot je kazala njena dejanska starost. Med stvarmi, ki jih je povezovala z dobrim počutjem in videzom, je omenila radovednost, aktivno življenje, dovolj tekočine in nekadilstvo. Njen pogled je precej drugačen od obsedenosti Hollywooda z zaustavljanjem časa.

Sprememba je neizogibna

Zvezdnica je o staranju govorila tudi v zadnjih letih. V pogovoru za AARP leta 2024 je skupaj s Sheryl Lee Ralph govorila o tem, kako družba gleda na ženske, ki se starajo. Sarandonova je poudarila pomen sprejemanja samega sebe in življenja v sedanjosti. Tudi v filmu The Fabulous Four je igrala žensko v zrelih letih, ki se skupaj s prijateljicami znova znajde v središču življenjskih sprememb. Film je tako ponudil nekoliko drugačen pogled na ženske, ki jih Hollywood pogosto potisne na rob, ko niso več mlade.

Pri lepotnih posegih ni skrivala svojega pogleda

Sarandonova je bila že pred leti precej odprta glede svojega odnosa do videza. V pogovoru za Allure je povedala, da je z leti spremenila predvsem življenjske navade. Začela je več telovaditi, vključila je tudi boks, več pozornosti pa je namenila negi kože. Hkrati je priznala, da je imela manjši poseg na obrazu, vendar je bila do nekaterih priljubljenih estetskih postopkov precej zadržana. Posebej je govorila o svojem strahu pred pretiravanjem in o tem, da si želi, da bi obraz tudi z leti ostal naraven in gibljiv. Zato njenega današnjega videza ni mogoče preprosto razložiti z eno samo lepotno skrivnostjo.

icon-expand V naslednjih letih si je počasi gradila ime. FOTO: Profimedia

Še pri 79 letih stopa na rdečo preprogo

Letos je igralka znova dokazala, da se ne namerava umakniti. Septembra se je pojavila na 83. beneškem filmskem festivalu, kjer je predstavila film The Echo Chamber. Uradni program beneškega filmskega festivala navaja Sarandonovo med glavnimi igralci ob Alicii Vikander in Luci Marinelliju. Film je režiral Andrea Pallaoro, scenarij pa temelji na zadnjem scenariju, ki ga je pripravil Bernardo Bertolucci. Na beneški rdeči preprogi je znova pritegnila veliko pozornosti. Italijanski Vogue je ob fotografijah z dogodka zapisal, da je bila igralka tik pred 80. rojstnim dnevom še vedno videti izjemno samozavestno in privlačno.

Nova vloga prihaja v nenavadnem trenutku njene kariere

The Echo Chamber za Sarandonovo ni pomemben samo zato, ker gre za nov film. Projekt prihaja v obdobju, ko je igralka zaradi svojih političnih stališč postala precej bolj kontroverzna osebnost v Hollywoodu. Na novinarski konferenci v Benetkah je povedala, da je v zadnjem času izgubila nekaj filmskih vlog, ker naj bi nekatere agencije producentom svetovale, naj je ne najemajo. O tem so poročali Reuters in številni drugi mediji. Sarandonova je bila leta 2023 po svojih javnih nastopih v podporo Palestini odpuščena iz agencije United Talent Agency. Pozneje se je za nekatere svoje izjave opravičila, vendar pravi, da so imele posledice za njeno kariero. Zanimivo je, da je prav evropska filmska scena v tem obdobju zanjo postala pomemben prostor. V Benetkah je dejala, da se mednarodno počuti dobrodošlo, njen novi film pa je nastal v italijansko-belgijski koprodukciji.

icon-expand Susan Sarandon, Geena Davis v filmu "Thelma & Louise" FOTO: Profimedia

Od filmskega seks simbola do igralke, ki se ne umika

Ko pogledamo njeno kariero skozi šest desetletij, je sprememba precej očitna. Mlada Sarandonova je bila za številne gledalce predvsem privlačna in karizmatična filmska zvezdnica. V Bull Durham je denimo zaigrala Annie Savoy, samozavestno žensko, ki se zaplete v razmerje z mladim igralcem bejzbola. Biography.com jo pri tej vlogi opisuje kot eno od predstav, ki so pokazale njeno izrazito komično in zapeljivo plat. Toda z leti se je težišče njene kariere premaknilo. Vloge so postale bolj raznolike, Sarandonova pa je vedno pogosteje igrala ženske z močnim značajem, življenjskimi izkušnjami in kompleksnimi odnosi. Njena privlačnost tako nikoli ni izginila, vendar je dobila drugačen pomen. Danes jo spremljajo predvsem samozavest, osebnost in občutek, da ji ni treba več ugajati Hollywoodu. Pri skoraj 80 letih je zato Susan Sarandon še vedno prepoznavna, privlačna in predvsem dejavna. In čeprav se je njen videz skozi desetletja seveda spremenil, je ena stvar ostala skoraj nespremenjena: njen pogled, samozavest in pripravljenost povedati, kar si misli.

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