Baywatch se vrača in prve fotografije so bolj vroče kot kadarkoli

Med najbolj izpostavljenimi obrazi sta vplivnica in nekdanja gimnastičarka Livvy Dunne ter model Brooks Nader, ki sta že ob prvih kadrih pritegnili ogromno pozornosti.

Po poročanju medijev sta bili obe v teh dneh opaženi na snemanju, kjer sta v kopalkah snemali prizore na plaži, ki so hitro zaokrožili po spletu. Dunnova, ki ima milijone sledilcev na družbenih omrežjih, bo v seriji upodobila mlado reševalko Grace, to pa je tudi njena prva večja igralska vloga.

Naderjeva pa bo igrala samozavestno vodjo reševalcev Selene, kar pomeni, da bo v seriji ena ključnih figur.