Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
baywatch
Film/tv

Baywatch se vrača in prve fotografije so bolj vroče kot kadarkoli

S.B.
18. 03. 2026 09.28
0

Snemanje nove različice legendarne serije Baywatch je že v polnem teku in prve fotografije s prizorišča so poskrbele za pravo spletno evforijo. Na plažah v Los Angelesu so kamere ujele zvezdnice, ki so v ikoničnih rdečih kopalkah znova obudile duh ene najbolj prepoznavnih serij vseh časov.

V ospredju: Livvy Dunne in Brooks Nader

Med najbolj izpostavljenimi obrazi sta vplivnica in nekdanja gimnastičarka Livvy Dunne ter model Brooks Nader, ki sta že ob prvih kadrih pritegnili ogromno pozornosti.

Po poročanju medijev sta bili obe v teh dneh opaženi na snemanju, kjer sta v kopalkah snemali prizore na plaži, ki so hitro zaokrožili po spletu. Dunnova, ki ima milijone sledilcev na družbenih omrežjih, bo v seriji upodobila mlado reševalko Grace, to pa je tudi njena prva večja igralska vloga.

Naderjeva pa bo igrala samozavestno vodjo reševalcev Selene, kar pomeni, da bo v seriji ena ključnih figur.

Livvy Dunne in Brooks Nader med snemanjem serije. FOTO: Profimedia

"Vroči" prizori, ki so sprožili val komentarjev

Prvi posnetki s snemanja kažejo igralsko zasedbo v značilnih rdečih kopalkah, ob tem pa ameriški mediji poročajo o "zelo energičnih in zapeljivih prizorih", ki naj bi ohranili prepoznavni slog originala.

Na družbenih omrežjih so se odzivi vsuli v hipu, od navdušenja nad novo generacijo reševalcev, do primerjav z legendarnimi zvezdami, kot sta Pamela Anderson in David Hasselhoff, ki sta zaznamovala izvirno serijo.

Snemajo se novi deli kultne serije Baywatch. FOTO: Profimedia

Nova generacija, stara formula uspeha

Nova različica serije stavi na kombinacijo nostalgije in sodobnih obrazov. Poleg Dunnove in Naderjeve v projektu sodelujejo še Stephen Amell, Shay Mitchell in drugi, produkcija pa cilja na globalno občinstvo.

Serija naj bi na male zaslone prišla v sezoni 2026–2027, ustvarjalci pa obljubljajo, da bodo ohranili ključne elemente originala. Predvsem akcijo, dramatične reševalne prizore in seveda prepoznavno estetiko obmorskega glamurja.

Snemanje serije v Los Angelesu. FOTO: Profimedia

Vir: The Sun

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1576