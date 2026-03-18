Baywatch se vrača in prve fotografije so bolj vroče kot kadarkoli

V ospredju: Livvy Dunne in Brooks Nader
Med najbolj izpostavljenimi obrazi sta vplivnica in nekdanja gimnastičarka Livvy Dunne ter model Brooks Nader, ki sta že ob prvih kadrih pritegnili ogromno pozornosti.
Po poročanju medijev sta bili obe v teh dneh opaženi na snemanju, kjer sta v kopalkah snemali prizore na plaži, ki so hitro zaokrožili po spletu. Dunnova, ki ima milijone sledilcev na družbenih omrežjih, bo v seriji upodobila mlado reševalko Grace, to pa je tudi njena prva večja igralska vloga.
Naderjeva pa bo igrala samozavestno vodjo reševalcev Selene, kar pomeni, da bo v seriji ena ključnih figur.
"Vroči" prizori, ki so sprožili val komentarjev
Prvi posnetki s snemanja kažejo igralsko zasedbo v značilnih rdečih kopalkah, ob tem pa ameriški mediji poročajo o "zelo energičnih in zapeljivih prizorih", ki naj bi ohranili prepoznavni slog originala.
Na družbenih omrežjih so se odzivi vsuli v hipu, od navdušenja nad novo generacijo reševalcev, do primerjav z legendarnimi zvezdami, kot sta Pamela Anderson in David Hasselhoff, ki sta zaznamovala izvirno serijo.
Nova generacija, stara formula uspeha
Nova različica serije stavi na kombinacijo nostalgije in sodobnih obrazov. Poleg Dunnove in Naderjeve v projektu sodelujejo še Stephen Amell, Shay Mitchell in drugi, produkcija pa cilja na globalno občinstvo.
Serija naj bi na male zaslone prišla v sezoni 2026–2027, ustvarjalci pa obljubljajo, da bodo ohranili ključne elemente originala. Predvsem akcijo, dramatične reševalne prizore in seveda prepoznavno estetiko obmorskega glamurja.
Vir: The Sun
