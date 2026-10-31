Prepoznate to Bondovo lepotico? Nekoč je obnorela svet, danes pa je žena legendarnega glasbenika

Se še spomnite slovite Bondove lepotice?

Barbara Bach je bila v sedemdesetih letih eno najbolj prepoznavnih imen med igralkami, ki so nastopile v filmih o tajnem agentu Jamesu Bondu. Svetovno slavo je dosegla leta 1977, ko je v filmu The Spy Who Loved Me ob Rogerju Mooru upodobila rusko agentko Anyo Amasovo. Vloga je od nje zahtevala več kot zgolj filmski čar. Njen lik je bil izobražena, sposobna in nevarna agentka, ki se je Bondu postavila ob bok. Prav zato je Anya Amasova ostala ena najbolj zapomnjenih ženskih junakinj iz obdobja Rogerja Moora.

icon-expand Se še spomnite slovite Bondove lepotice? FOTO: Profimedia

Od filmske slave do zasebnega življenja

Barbara Bach se je rodila 27. avgusta 1946 v New Yorku. Preden je zaslovela kot igralka, je delala kot manekenka, nato pa se je uveljavila v evropskih in ameriških filmskih produkcijah. Poleg Bonda je nastopila tudi v pustolovskem vojnem filmu Force 10 from Navarone iz leta 1978, v katerem je igrala ob Harrisonu Fordu. Njena filmska pot je bila razmeroma kratka, vendar je z nekaj odmevnimi vlogami pustila močan pečat. V zadnjih desetletjih se je večinoma umaknila iz igralskega sveta. Kot je ob njenem osemdesetem rojstnem dnevu poročal TV Insider, se danes le občasno pojavi na javnih dogodkih, pogosto v družbi svojega moža.

Njen mož je glasbena legenda Ringo Starr

Barbara Bach je že več kot štiri desetletja poročena z Ringom Starrom, nekdanjim bobnarjem legendarne skupine The Beatles. Spoznala sta se med snemanjem komedije Caveman leta 1980, v kateri sta igrala ljubezenski par. Med njima se je razvila romanca, ki se je končala s poroko 27. aprila 1981 v Londonu. Letos sta tako praznovala že 45 let zakona.

icon-expand Ringo Starr in Barbara. FOTO: AP

O njunem odnosu se skozi leta ni veliko govorilo, saj sta zasebnost praviloma postavljala pred javno pozornost. Kljub temu sta občasno skupaj obiskala pomembne dogodke, Ringo pa je v intervjujih večkrat izrazil hvaležnost za njun skupni čas. Časnik People je ob njuni 45. obletnici poroke spomnil tudi na njune začetke in na to, kako se je njuna filmska romanca iz leta 1980 spremenila v eno dolgotrajnejših zvez med znanimi osebnostmi.

Kaj počne danes?

Barbara Bach je avgusta dopolnila 80 let. Čeprav se je od igranja večinoma poslovila že pred desetletji, občasno še vedno spremlja moža na javnih dogodkih in dobrodelnih prireditvah. Z Ringom Starrom sta povezana tudi prek dobrodelnih dejavnosti. Njuna fundacija Lotus Foundation podpira različne projekte, med drugim na področjih zdravja, zasvojenosti, brezdomstva in zaščite živali.

icon-expand Svetovno slavo je dosegla leta 1977, ko je v filmu The Spy Who Loved Me ob Rogerju Mooru upodobila rusko agentko FOTO: Profimedia

Preberi še Prepoznate te legendarne angelčke?