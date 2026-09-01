Nikoli ni vedela, kako posebna je bila: takšna je bila Audrey Hepburn, ko so ugasnile kamere

Audrey Hepburn ni mislila, da je nekaj posebnega

Podoba Audrey Hepburn, ki jo pozna svet, je skoraj popolna. Elegantna ženska, Givenchyjeva oblačila, velika sončna očala, prefinjen nasmeh in vloge v filmih, kot so Počitnice v Rimu, Zajtrk pri Tiffanyju in Moja lepa dama. Toda njen sin Sean Hepburn Ferrer pravi, da je bila resničnost precej manj bleščeča. V pogovoru za People je povedal, da njegova mati po lastnem mnenju nikoli ni zares razumela, kako posebna je bila. Slava se ji ni zdela nekaj, kar bi si sama ustvarila, temveč nekaj, kar ji je namenilo občinstvo. Prav zato se ni nikoli obnašala, kot da ji uspeh pripada. Sean jo vidi kot igralko brez velikega ega. Po njegovem mnenju je bila njena največja prednost prav v tem, da gledalec ni imel občutka, da opazuje igralsko tehniko. V številnih prizorih je preprosto videl Audrey. To je nekoliko drugačna razlaga njene filmske privlačnosti. Ni bila igralka, ki bi se želela za vsako ceno izgubiti v vlogi. Njena moč je bila v naravnosti, čustvih in načinu, kako je vsakemu liku dala nekaj svojega.

icon-expand Audrey Hepburn FOTO: Profimedia

Najprej je želela postati balerina

Njena pot do Hollywooda je bila vse prej kot običajna. Audrey Hepburn je kot deklica sanjala o baletni karieri, vendar je njeno otroštvo zaznamovala druga svetovna vojna in pomanjkanje hrane na Nizozemskem. Pomanjkanje je vplivalo tudi na njeno fizično pripravljenost za balet. Sean Hepburn Ferrer je za People pojasnil, da ji je vojna v bistvu vzela možnost, da bi nadaljevala svojo prvotno pot. Igralstvo zato sprva ni bilo njen veliki življenjski cilj. Ko se je znašla pred filmskimi kamerami, ni prišla z občutkom, da je rojena za zvezdnico. Prav nasprotno. Sean jo opisuje kot človeka, ki je dobil veliko priložnost in jo je nato poskušal čim bolje izkoristiti. Tudi njen sin Luca Dotti je v pogovoru za Rai Teche svojo mater opisal kot zelo preprosto žensko, ki je bila v različnih življenjskih vlogah v osnovi vedno ista oseba – doma kot mati, na filmskem platnu kot igralka in pozneje pri humanitarnem delu kot ambasadorka Unicefa.

Za sinova ni bila filmska diva, ampak mama

Morda najbolj zanimiv pogled na Audrey Hepburn ponuja prav dejstvo, da je njena sinova nista doživljala tako, kot jo je preostali svet. Sean je za The Guardian povedal, da kot otrok ni imel občutka, da živi z eno najbolj znanih igralk na svetu. Njegovo otroštvo je bilo daleč od hollywoodskega blišča, družina pa je živela precej običajno življenje v Evropi. Ko je bil star približno 14 let, je šele zares začel razumeti, kako slavna je njegova mati. Iz njenih filmov je pripravil skoraj zasebni filmski festival in jo prvič pogledal z očmi nekoga, ki jo pozna kot igralko, ne le kot mamo. Luca je imel še drugačen pogled. Ker je bil mlajši, je Audrey poznal predvsem kot mamo, ki je kuhala, skrbela za družino in se doma vedla povsem drugače kot hollywoodska ikona. V intervjuju za Town & Country je povedal, da je bilo zapisovanje zgodb o materi zanj dolgo zelo osebno. Audrey je bila zanj najprej mama, šele nato velika filmska zvezdnica.

icon-expand Najprej je želela postati balerina. FOTO: Profimedia

Njeno življenje ni bilo tako popolno, kot so kazale fotografije

Za popolno javno podobo se je skrivala precej bolj zapletena življenjska zgodba. Hepburnova je doživela vojno, pomanjkanje, težke partnerske odnose in več izgub, vendar je o svojem življenju pogosto govorila precej zadržano. Sean je v novi biografiji Intimate Audrey precej bolj neposreden. Za The Guardian je povedal, da želi materino zgodbo prikazati brez nedotakljivega mita, ki se je okoli nje ustvaril po smrti. Tudi njeni zakoni niso bili brez težav. S Seanovim očetom Melom Ferrerjem je bila poročena od leta 1954 do 1968, leta 1969 pa se je poročila z italijanskim psihiatrom Andreo Dottijem, s katerim je dobila sina Luca. Pozneje je bila več let v zvezi z igralcem Robertom Woldersom. Prav ta bolj človeška plat je po Seanovem mnenju pomembna. Audrey ne zmanjšuje kot ikone, ampak jo približuje ljudem.

Raje je imela mirno življenje kot hollywoodski blišč

Ko je bila na vrhuncu kariere, je Hepburnova sprejela odločitev, ki bi bila za marsikatero zvezdnico skoraj nepredstavljiva: umaknila se je iz središča filmskega sveta in se posvetila družini. Poznejša leta je preživljala precej bolj mirno. Po pripovedovanju sinov je uživala v vrtnarjenju, domači hrani, sprehodih, psih in preprostih družinskih trenutkih. Vanity Fair pri opisu njenega poznejšega življenja izpostavlja prav to nasprotje: ženska, ki je svetu predstavljala glamur, je zase iskala čim bolj običajno življenje. Na svojem domu La Paisible v Švici je gojila zelenjavo, sprejemala prijatelje in veliko časa preživljala na prostem. Tudi pri oblačenju ni bila obsedena z razkazovanjem. Njena sinova sta v pogovoru za People poudarila, da je imela modo rada, vendar je bila pri njej praktična. Oblačila je znala nositi večkrat, pozneje pa je bila njena garderoba precej bolj preprosta – kavbojke, športni copati, majice in udobni puloverji.

icon-expand Njeno življenje ni bilo tako popolno, kot so kazale fotografije. FOTO: Profimedia

Njena največja vloga se je začela po Hollywoodu

Morda je največje presenečenje njene življenjske zgodbe to, da je zadnje poglavje postalo eno najpomembnejših. Leta 1988 je postala ambasadorka dobre volje Unicefa in začela obiskovati države, kjer so otroci živeli v skrajni revščini. Njena lastna izkušnja vojne in lakote ji je dala drugačen pogled na takšno trpljenje. Sean je v pogovoru za People pojasnil, da je njegova mati svoje humanitarno delo dojemala zelo resno. Slava ji je pri tem omogočila dostop do ljudi in medijev, vendar je ni uporabljala zgolj zase. Prav zato je danes težko Audrey Hepburn opisati samo kot igralko. Njena filmska zapuščina je ogromna, vendar je poznejše življenje pokazalo, da je želela svojo prepoznavnost uporabiti tudi za nekaj, kar je presegalo zabavno industrijo.

Sinova danes popravljata podobo ženske, ki jo vsi poznamo

Sean in Luca sta si pri opisovanju matere v marsičem različna, vendar se njuni pripovedi stikata pri eni pomembni stvari: Audrey Hepburn doma ni bila Audrey Hepburn z naslovnic. Luca jo je poznal kot mamo, ki je bila lahko nežna, zabavna in povsem vsakdanja. Sean pa jo danes skozi biografijo poskuša prikazati tudi kot žensko z napakami, dvomi, razočaranji in zelo močnim občutkom odgovornosti do družine. To je tudi razlog, zakaj je zgodba o njej še vedno zanimiva več kot tri desetletje po njeni smrti. Filmska zvezdnica je postala legenda, njena sinova pa zdaj poskušata pokazati človeka, ki je bil pod legendo. In morda je prav v tem največja ironija Audrey Hepburn. Ženska, ki jo je svet desetletja občudoval kot nekaj skoraj nedosegljivega, sama sebe nikoli ni videla na tak način. Po besedah njenega sina Seana se preprosto ni zavedala, kako zelo posebna je bila. Svoje delo je opravila najbolje, kot je znala, nato pa se je vrnila k družini, naravi in življenju, ki je bilo veliko bolj preprosto od podobe na filmskem platnu.

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