Anthony Hopkins
Film/tv

Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti

L.G.
02. 01. 2026 04.00
1

Igralec Anthony Hopkins letos praznuje neverjetnih 50 let popolne treznosti, mejnik, ki ga je dosegel nekaj dni pred svojim 88. rojstnim dnem. V čustveni objavi na Instagramu je delil svojo zgodbo o boju z alkoholizmom in trenutku, ko se je odločil za spremembo.

Hollywoodska legenda Anthony Hopkins je dosegel izjemen osebni mejnik - 50 let popolne treznosti. Kot je razkril v čustveni objavi na Instagramu, je 29. decembra 1975 sprejel odločitev, ki mu je za vedno spremenila življenje. Ta jubilej je še toliko bolj pomenljiv, saj prihaja le nekaj dni pred njegovim 88. rojstnim dnem.

Trenutek, ki bi se lahko končal tragično

Kot poroča NDTV, je bil prelomni trenutek v Hopkinsovem življenju dogodek, ko je v Kaliforniji vozil pod vplivom alkohola in kasneje sploh ni imel spomina na to, kaj se je zgodilo. Zavedel se je, da bi lahko s svojim ravnanjem resno ogrozil sebe in druge. 'Takrat sem spoznal, da me alkohol ne uničuje le fizično, ampak tudi čustveno in duševno,' je igralec večkrat poudaril v preteklih intervjujih. Po njegovih besedah alkohol ni bil več zgolj 'preveč zabave', temveč nevarna odvisnost, ki je postopoma prevzemala nadzor nad njegovim življenjem.

Hopkins je svetovno slavo je dosegel z vlogo Hannibala Lecterja v filmu Ko jagenjčki obmolknejo.
Hopkins je svetovno slavo je dosegel z vlogo Hannibala Lecterja v filmu Ko jagenjčki obmolknejo. FOTO: Profimedia

Klic na pomoč in nova pot

Ko je dosegel točko, ko ni mogel več naprej, se je Hopkins odločil poiskati pomoč. Poklical je prijatelja in priznal, da ima težavo. Kot navaja People, se je prav tistega dne, 29. decembra 1975, začela njegova pot treznosti, ki traja še danes.

V nedavni objavi na Instagramu je igralec zapisal, da je življenje brez alkohola 'neprimerljivo boljše'. Dodal je, da se je šele po prenehanju pitja zares začel zavedati jasnosti, notranjega miru in ustvarjalne svobode, ki mu jih je treznost prinesla.

Odkritost brez olepševanja

Hopkins o svoji preteklosti odkrito piše tudi v avtobiografiji We Did OK, Kid. Kot poroča People, je v knjigi razkril, da ga je zdravnik že zgodaj opozoril, da njegovo telo zaradi alkohola kaže znake staranja, kakršne bi sicer pričakovali pri precej starejšem človeku. To opozorilo je bilo eden ključnih signalov, da se bo moral z odvisnostjo resno soočiti.

Sporočilo vsem, ki se borijo z odvisnostjo

Ob obletnici treznosti Hopkins ni govoril le o sebi. V svojem sporočilu je spodbudil vse, ki se soočajo z odvisnostjo, naj poiščejo pomoč in se ne sramujejo priznati težave.

Kot poroča People, igralec tudi po petih desetletjih še vedno redno obiskuje srečanja anonimnih alkoholikov, saj meni, da je prav stalna povezanost z ljudmi, ki razumejo boj z odvisnostjo, ključ do dolgoročne treznosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kariera, ki potrjuje pravo odločitev

Anthony Hopkins se je rodil leta 1937 v Walesu. Po začetkih v gledališču Royal National Theatre, kamor ga je povabil legendarni Laurence Olivier, je postopoma zgradil eno najuspešnejših igralskih karier v zgodovini filma. 

Kot navaja Encyclopaedia Britannica, je prvi večji filmski pečat pustil že z vlogo v filmu Lev v zimi (The Lion in Winter) leta 1968. Svetovno slavo je dosegel z vlogo Hannibala Lecterja v filmu Ko jagenjčki obmolknejo (The Silence of the Lambs) iz leta 1991, za katero je prejel oskarja. Sledili so nepozabni nastopi v filmih Ostanki dneva (The Remains of the Day), Nixon, Amistad in Oče (The Father). Kot poročata Academy of Motion Picture Arts and Sciences in People, je Hopkins pri 83 letih postal najstarejši dobitnik oskarja za glavno moško vlogo.

Danes je njegovih 50 let treznosti dokaz, da je bila odločitev iz leta 1975 pravilna, ne le za njegovo zdravje, temveč tudi za izjemno kariero in polno življenje.

Vir: NDTV, People, Encyclopaedia Britannica, Academy of Motion Picture Arts and Sciences

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
anthony hopkins alkoholizem hollywood odvisnost od alkohola treznost
