Ken – Bojevnik prihodnosti: 40 let od prvega animiranega filma

Prvi celovečerni animirani film Hokuto no Ken je na Japonskem izšel leta 1986. Ustvaril ga je studio Toei Animation, režiral pa Toyoo Ashida. Film traja približno 110 minut in je nastal v času, ko je bila televizijska serija še na sporedu. Kot navaja specializirana italijanska spletna stran Hokuto Kaisetsushuu, je bil film zasnovan kot samostojno delo, čeprav temelji na zgodnjih zgodbah iz izvirne mange. Ustvarjalci so nekatere dogodke in vloge likov precej spremenili, zato film ni zgolj skrajšana različica televizijske serije. Izvirna manga je začela izhajati leta 1983, televizijska animirana serija leta 1984, celovečerni film pa leta 1986. Prav slednji torej letos praznuje štiri desetletja.

icon-expand Hokuto no Ken FOTO: Profimedia

Postapokaliptični svet, v katerem vlada zakon močnejšega

Zgodba gledalca popelje v prihodnost, v kateri je jedrska katastrofa uničila velik del civilizacije. Zemlja je opustošena, zaloge vode in hrane so omejene, preživeli pa so razdeljeni na skupine, ki se borijo za oblast in preživetje. V takšnem svetu se pojavi Kenshiro, naslednik borilne veščine Hokuto Shinken. Prepoznamo ga po sedmih brazgotinah na prsih, razporejenih v obliki ozvezdja Velikega voza. Njegova pot je povezana z iskanjem ljubljene Yurie, ki jo je ugrabil njegov nasprotnik Shin. Na poti se sreča z različnimi bojevniki, med njimi z Reijem, Jagijem in Raohom. Slednji je eden najnevarnejših nasprotnikov in hkrati eden najbolj prepoznavnih likov celotne zgodbe. Film ne temelji zgolj na neprekinjenem nizu spopadov. V ospredju so tudi zvestoba, izguba, maščevanje in vprašanje, kaj pomeni biti človek v svetu, v katerem so izginila skoraj vsa pravila.

Zakaj je Kenshiro postal tako prepoznaven junak?

Ena od posebnosti filma je njegov izrazit vizualni slog. Kenshiro in drugi bojevniki so upodobljeni z izrazito poudarjeno mišičasto postavo, dramatičnimi sencami in značilnimi gibi. Za oblikovanje likov in nadzor animacije je skrbel Masami Suda, ki je pomembno zaznamoval tudi televizijsko različico. Po podatkih spletne strani Hokuto Kaisetsushuu so ustvarjalci pri filmski različici še posebej poudarili telesno moč junakov, njihove drže in podrobnosti gibanja. Posebno mesto ima tudi nasilje, ki je bilo za animirano produkcijo osemdesetih let precej izrazito. Spopadi so brutalni, nasprotniki pa pogosto doživijo pretirano dramatične poraze. Prav ta neposreden, temačen pristop je postal eden zaščitnih znakov serije. Med ljubitelji je ostal znan tudi Kenshirov stavek "Omae wa mou shindeiru", ki v prevodu pomeni "Ti si že mrtev". Izraz je z leti postal prepoznaven del japonske popkulture in se še danes pojavlja v spletnih šalah, posnetkih in sklicevanjih na starejšo animacijo.

Od mange do svetovne uspešnice

Zgodba o Kenshiru se ni začela s filmom. Izvirna manga avtorja zgodbe Buronsona in risarja Tetsua Hare je začela izhajati leta 1983 v japonski reviji Weekly Shonen Jump. Že naslednje leto je dobila televizijsko animirano priredbo, ki je franšizi prinesla še večjo prepoznavnost. Po podatkih založbe Coamix je bilo po svetu prodanih več kot 100 milijonov izvodov mange, kar jo uvršča med najuspešnejša japonska stripovska dela. Uspeh ni ostal omejen na Japonsko. Zgodba je dobila več animiranih priredb, filmov, videoiger in drugih spremljevalnih izdelkov. Kenshiro je tako postal eden simbolov japonske akcijske animacije osemdesetih let.

Hokuto no Ken dobiva tudi novo animirano življenje

Zanimanje za franšizo se ni končalo z njenimi prvimi uspehi. Ob zaznamovanju 40 let izvirne mange so ustvarjalci napovedali novo animirano priredbo, pri kateri sodelujeta nova ustvarjalna ekipa in glasovni igralci. Namen nove različice je zgodbo približati tudi mlajšim gledalcem, hkrati pa ohraniti njeno izvirno vzdušje. Uradna napoved družbe Coamix je poudarila uporabo sodobne animacijske tehnologije in zvestejši prikaz izvirnega dela. Štirideset let po izidu prvega celovečernega filma Kenshiro tako ostaja junak, ki ga ljubitelji japonske animacije niso pozabili. Njegov svet je morda temačen in nasilen, toda prav kombinacija nepozabnih likov, dramatične zgodbe in značilnega sloga je poskrbela, da Hokuto no Ken še danes ohranja posebno mesto v zgodovini animacije.

icon-expand Od mange do svetovne uspešnice FOTO: Profimedia