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Andrew Tate
Film/tv

Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi

M.S.
02. 08. 2026 03.09
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Andrew Tate je okoli svoje podobe moškosti zgradil imperij in dosegel milijone sledilcev po vsem svetu. Danes se sooča s hudimi obtožbami, zgodbo o njegovem vzponu in svetu, ki ga je ustvaril okoli sebe, pa razkriva dokumentarec na VOYO.

Vzpon in padec Andrewa Tata: dokumentarec o kontroverznem vplivnežu na VOYO

Andrew Tate je leta gradil spletni imperij, v katerem je predvsem mladim moškim prodajal svojo predstavo o uspehu, bogastvu in moškosti. Za posnetki dragih avtomobilov in razkazovanjem luksuznega življenjskega sloga pa se skriva precej temačnejša zgodba. Tate je postal eden najbolj razvpitih obrazov spletne manosfere, njegove mizogine ter homofobne in rasistične izjave pa so sprožile številna opozorila zaradi vpliva na mlade moške in fante.

Andrew Tate
Andrew Tate FOTO: AP
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Kdo je Andrew Tate in zakaj vsi govorijo o njem?

Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet si lahko od nedelje, 2. avgusta, ogledate na VOYO.

Njegovo ime je zdaj ponovno v središču svetovne javnosti. Andrew in njegov brat Tristan Tate sta bila 18. julija aretirana v Miamiju, britanske oblasti pa zahtevajo njuno izročitev v Združeno kraljestvo. Brata se soočata s številnimi obtožbami, med drugim zaradi posilstva, napadov in trgovine z ljudmi za namen spolnega izkoriščanja. Andrew se sooča tudi z obtožbami, povezanimi z nedovoljenimi podobami otrok in ekstremno pornografijo. Oba očitke zanikata.

Andrew in Tristan Tate
Andrew in Tristan Tate FOTO: AP
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Kaj se skriva za njegovim spletnim imperijem?

Prav Tateov vzpon in njegov vpliv na milijone ljudi raziskuje dokumentarni film Andrew Tate: The Man Who Groomed the World?. Novinar Matt Shea se poglobi v svet, ki ga je Tate ustvaril okoli sebe, spregovori z domnevnimi žrtvami in nekdanjimi člani njegovega kroga ter raziskuje tudi skrivnostno moško skupnost War Room.

Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet FOTO: VOYO
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Vir: Crown Prosecution Service (CPS), Reuters, The Guardian, Anti-Defamation League (ADL), ABC News/BBC.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Andrew Tate VOYO dokumentarni film spletni vplivnež kriminal film
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