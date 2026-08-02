Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi

Vzpon in padec Andrewa Tata: dokumentarec o kontroverznem vplivnežu na VOYO
Andrew Tate je leta gradil spletni imperij, v katerem je predvsem mladim moškim prodajal svojo predstavo o uspehu, bogastvu in moškosti. Za posnetki dragih avtomobilov in razkazovanjem luksuznega življenjskega sloga pa se skriva precej temačnejša zgodba. Tate je postal eden najbolj razvpitih obrazov spletne manosfere, njegove mizogine ter homofobne in rasistične izjave pa so sprožile številna opozorila zaradi vpliva na mlade moške in fante.
Njegovo ime je zdaj ponovno v središču svetovne javnosti. Andrew in njegov brat Tristan Tate sta bila 18. julija aretirana v Miamiju, britanske oblasti pa zahtevajo njuno izročitev v Združeno kraljestvo. Brata se soočata s številnimi obtožbami, med drugim zaradi posilstva, napadov in trgovine z ljudmi za namen spolnega izkoriščanja. Andrew se sooča tudi z obtožbami, povezanimi z nedovoljenimi podobami otrok in ekstremno pornografijo. Oba očitke zanikata.
Kaj se skriva za njegovim spletnim imperijem?
Prav Tateov vzpon in njegov vpliv na milijone ljudi raziskuje dokumentarni film Andrew Tate: The Man Who Groomed the World?. Novinar Matt Shea se poglobi v svet, ki ga je Tate ustvaril okoli sebe, spregovori z domnevnimi žrtvami in nekdanjimi člani njegovega kroga ter raziskuje tudi skrivnostno moško skupnost War Room.
Vir: Crown Prosecution Service (CPS), Reuters, The Guardian, Anti-Defamation League (ADL), ABC News/BBC.
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