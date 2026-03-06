Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo

Čeprav je Sanremo znan po ekstravagantnih nastopih, je Bocelli s svojim prihodom ustvaril prizor, ki presega klasično glasbeno presenečenje, postal je prava filmska scena, ki je združila tradicijo, simboliko in njegovo osebno zgodbo. Kot poroča Daily Mail, je 67-letni tenor na oder vstopil 'z osupljivo eleganco in samozavestjo', NEWS.am Style pa njegov prihod opisuje kot enega najbolj dramatičnih prizorov festivala.

Zakaj ravno prihod na konju?

Spektakel pa ni bil naključen, temveč globoko simbolen. Kot poroča Il Tirreno, je voditelj Carlo Conti želel ustvariti prizor, ki bo počastil Pippa Bauda, legendarnega moža Sanrema, ki je prav Bocellija prvič predstavil italijanski javnosti. Vstop na konju je tako postal poklon zgodovini festivala, obenem pa osebni poklon Bocellijevemu začetku kariere.

icon-expand Andrea Bocelli je na oder Teatro Ariston prijahal v sedlu belega konja. FOTO: Profimedia

Kako lahko Bocelli kljub slepoti jezdi konja?

Eno najpogostejših vprašanj, ki se je pojavilo po nastopu, je bilo: 'Kako lahko Bocelli kljub slepoti tako samozavestno jezdi konja?' Kot pojasnjuje Napolike, Bocelli jezdi že od petega leta in je s tem nadaljeval tudi po izgubi vida pri dvanajstih. Jezdenje temelji na ravnotežju, telesnem poslušanju in subtilnih signalih konju. Bocelli tako konju sporoča ukaze preko subtilnih sprememb teže, pritiska nog, položaja vajeti ter celo preko ritma dihanja in zvoka. Njegovi konji so natančno izbrani, pogosto gre za pasmo lusitanec ali Pura Raza Española, znane po inteligenci, izjemni odzivnosti in občutljivosti, kar omogoča popolno komunikacijo med slepim jezdecem in živaljo.

Trenutek, ki je za vedno vstopil v zgodovino festivala

Ko je Bocelli prejahal glavno ulico pred teatrom Ariston, je občinstvo skočilo na noge. Hellenic News poroča, da je prizor, ob glasbi iz Gladiatorja, ustvaril skoraj epski ambient, ki ga je tenor dopolnil s svojim legendarnim nastopom pesmi Con te partirò, enega svojih najprepoznavnejših hitov, ki ga je prvič zapel prav na Sanremu leta 1995. Ob koncu večera je prejel še nagrado za življenjsko delo, s katero se je festival poklonil njegovemu globalnemu vplivu na italijansko kulturo in svetovno glasbeno sceno.

