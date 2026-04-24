Ali MacGraw
Film/tv

Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola

B.R.
24. 04. 2026 03.40
0

Bila je ena najbolj prepoznavnih igralk sedemdesetih let, ki je svet osvojila z vlogo v kultnem filmu Ljubezenska zgodba. Kljub bleščeči karieri in statusu hollywoodske ikone pa je njeno zasebno življenje zaznamovalo več osebnih kriz, o katerih je pozneje odkrito spregovorila tudi v svoji avtobiografiji.

Začetki kariere in pot do Hollywooda

Ali MacGraw se je rodila v New Yorku in svojo kariero začela v modni industriji. Njena prva večja prepoznavnost pa je prišla z oglaševalskimi kampanjami, med katerimi je izstopalo tudi sodelovanje s Chanelom.

Ali MacGraw je svojo kariero začela v modni industriji. FOTO: Profimedia

Preboj z Ljubezensko zgodbo

Prelomnica v njeni karieri je bil film Ljubezenska zgodba, kjer je odigrala vlogo Jenny Cavilleri. Kot poroča revija People, je film postal svetovna uspešnica in eden najbolj prepoznavnih romantičnih filmov vseh časov.

Producent Robert Evans je imel pomembno vlogo pri njeni izbiri za glavno vlogo, saj je verjel v njen potencial. Strokovnjaki iz filmske zgodovine, ki jih pogosto navaja Variety, poudarjajo, da je bila kemija med glavnima igralcema ključni razlog za uspeh filma.

Osebne težave in odkrite izpovedi

Kljub velikemu uspehu je zvezdnica v svojih poznejših letih odkrito spregovorila o osebnih težavah, vključno z odvisnostjo od alkohola in spolnosti, ki jih je opisala v svoji avtobiografiji.

Igralka je večkrat poudarila, da ji je slava prinesla tako uspeh kot tudi notranje stiske, kar potrjuje tudi intervju, ki ga je povzel časopis The New York Times: "Še vedno sem igralka, to sem bila vedno. Hkrati pa sem tudi oseba v procesu okrevanja od alkoholizma, zato čutim, da je to nekakšna odgovornost, da sem iskrena."

Po velikem uspehu filma Ljubezenska zgodba je nastopila še v filmu The Getaway ob Stevu McQueenu, kar je dodatno utrdilo njen status v Hollywoodu. Pozneje je igrala še v projektih, kot sta The Winds of War in Dynasty, vendar se je postopoma umaknila iz žarometov, tudi zaradi tega, ker se je borila z notranjimi demoni: "Dva kozarca vina na noč postaneta problem z alkoholom. Nekaj nesrečnih razmerij pa se spremeni v odvisnost od moških," je zapisala v svoji biografiji: "Zapeljala sta me romantika in alkohol, intenzivnost pa sem zamenjala za ljubezen," je še iskreno dodala.

Zasebno življenje in družinski odnosi

Njeno zasebno življenje je bilo pogosto v središču medijske pozornosti. Poročena je bila večkrat, med drugim s producentom Robertom Evansom, s katerim ima sina.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

