Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola

Ali MacGraw se je rodila v New Yorku in svojo kariero začela v modni industriji. Njena prva večja prepoznavnost pa je prišla z oglaševalskimi kampanjami, med katerimi je izstopalo tudi sodelovanje s Chanelom.

Producent Robert Evans je imel pomembno vlogo pri njeni izbiri za glavno vlogo, saj je verjel v njen potencial. Strokovnjaki iz filmske zgodovine, ki jih pogosto navaja Variety , poudarjajo, da je bila kemija med glavnima igralcema ključni razlog za uspeh filma.

Prelomnica v njeni karieri je bil film Ljubezenska zgodba , kjer je odigrala vlogo Jenny Cavilleri. Kot poroča revija People, je film postal svetovna uspešnica in eden najbolj prepoznavnih romantičnih filmov vseh časov.

Kljub velikemu uspehu je zvezdnica v svojih poznejših letih odkrito spregovorila o osebnih težavah, vključno z odvisnostjo od alkohola in spolnosti, ki jih je opisala v svoji avtobiografiji.

Igralka je večkrat poudarila, da ji je slava prinesla tako uspeh kot tudi notranje stiske, kar potrjuje tudi intervju, ki ga je povzel časopis The New York Times: "Še vedno sem igralka, to sem bila vedno. Hkrati pa sem tudi oseba v procesu okrevanja od alkoholizma, zato čutim, da je to nekakšna odgovornost, da sem iskrena."

Po velikem uspehu filma Ljubezenska zgodba je nastopila še v filmu The Getaway ob Stevu McQueenu, kar je dodatno utrdilo njen status v Hollywoodu. Pozneje je igrala še v projektih, kot sta The Winds of War in Dynasty, vendar se je postopoma umaknila iz žarometov, tudi zaradi tega, ker se je borila z notranjimi demoni: "Dva kozarca vina na noč postaneta problem z alkoholom. Nekaj nesrečnih razmerij pa se spremeni v odvisnost od moških," je zapisala v svoji biografiji: "Zapeljala sta me romantika in alkohol, intenzivnost pa sem zamenjala za ljubezen," je še iskreno dodala.