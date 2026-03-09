Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let

Ameriška igralka Ali Larter, zvezdnica 90-ih, ki se je mnogi še vedno spominjajo kot svetlolaso lepotico iz filmske serije Final Destination, je praznovala svoj 50. rojstni dan. Le dan pozneje je bila spet v središču pozornosti - na 32. podelitvi nagrad za igralce in igralke The Actors Awards, se je pojavila v elegantni bordo obleki s spuščenimi rameni in globokim izrezom, s čimer je pokazala svojo zavidljivo postavo. Larterjeva, ki je v svoji karieri dosegla opazne vloge v filmih Legally Blonde, Varsity Blues in seriji Landman, je na rdeči preprogi pritegnila poglede, številni oboževalci pa so se spraševali, kaj je skrivnost njenega mladostnega videza.

Ali Larter je navdušila s svojim zapeljivim videzom.







Razkrila skrivnost svojega fantastičnega videza

Ali Larter je najverjetneje v najboljši formi svojega življenja, a se hkrati ne boji priznati, da trdo dela za to. V seriji Landman, ki govori o naftnem razcvetu v Teksasu, je prevzela vlogo seksi odtujene žene lika, ki ga igra slavni in razvpiti Billy Bob Thorton in zvezdnica priznava, da je za to vlogo res trdo delala. "Vam nekaj povem? Res trdo delam za to, veste. Ne pretvarjam se, da ne," je povedala za revijo People nedolgo nazaj in dodala: "Ob ponedeljkih vstajam ob 4:30 uri zjutraj. Najprej grem tečt. Tek traja 30 minut. Poskušam jesti zdravo, ampak jem večkrat. Sem ena tistih beljakovinskih mamic. Ves dan jem ogromno beljakovin in pri meni deluje."

Poleg jutranjega teka je igralka razkrila, da se rada loteva vaj za moč, a dodaja, da je telovadba zanjo le del mozaika v skrbi zase in svoje telo. "Na koncu je vseeno vedno, ko moraš obleči kopalke in se sprehoditi pred komerkoli, v resnici težko," je priznala in dodala: "Mislim, da je odnos do žensk, v moji panogi in v svetu na splošno, pogosto zelo kritičen,". "Ne želim izgledati 10 ali 20 let mlajša. Želim biti najboljša različica sebe v tem trenutku. Ko se ozrem okoli sebe, so najlepše ženske, ki jih poznam, tiste, ki izžarevajo samozavest," je še dejala. Ko se enkrat vživi v vlogo Angele, ki jo igra v omenjeni seriji Landman, pravi, da se zaradi svojih zapeljivih oblačil počuti precej izpostavljeno. "V mojih mislih takrat ni prostora za negotovost. Ko igram Angelo, si tega preprosto ne dovolim," je dejala igralka in nadaljevala: "Tega ne bi mogla storiti, če bi dovolila, da se negotovost prikrade vanjo. In resnično verjamem v seksipil - ja, navzven je moj lik seksi, ampak veste kaj? To nosi tudi v sebi." Igralka je svoj 50. rojstni dan praznovala z družino in prijatelji na Bahamih, danes pa pravi, da se počuti bolje kot kdaj koli prej. Zagovarja pozitiven odnos do staranja in ženskam svetuje, naj bodo do sebe bolj nežne.