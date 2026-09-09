60 let in brez zadržkov: Salma Hayek pokazala, kako praznuje

Salma Hayek pri 60 letih brez zadržkov

Salma Hayek je 60 let dopolnila 2. septembra, fotografije pa je na Instagramu objavila nekaj dni pozneje. Na njih uživa v morju, medtem ko njeno telo zakrivajo valovi in dolgi lasje. Objava je hitro pritegnila številne odzive. Kot poroča People, so ob fotografijah oboževalci in znani obrazi pohvalili njen videz ter predvsem sproščen odnos do novega življenjskega obdobja. Zvezdnica je ob fotografijah zapisala le: "60 in hvaležna".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Starosti nikoli ni želela skrivati

Zvezdnica že nekaj časa odkrito govori o staranju in pritiskih, ki jih Hollywood ustvarja okoli ženskega videza. V pogovoru za Glamour je povedala, da je nekoč pričakovala, da bo z leti izgubila del kariere, ljubezni, gibljivosti in moči. Danes pravi, da se je zgodilo prav nasprotno. Še vedno dela, je zaljubljena ter se počuti telesno sposobno. People je ob njenem 60. rojstnem dnevu spomnil tudi na njen odnos do videza. Igralka je večkrat poudarila, da si ne želi nujno biti videti mlajša, temveč želi biti videti dobro za svoja leta in se dobro počutiti v svojem telesu. Zato njena najnovejša objava ni le še ena fotografija slavne igralke z dopusta. Je tudi nadaljevanje njenega precej jasnega sporočila, da staranje zanjo ni razlog za skrivanje.

icon-expand Starosti nikoli ni želela skrivati. FOTO: Profimedia

Pri 60 letih je postala tudi babica

Leto 2026 je za igralko pomembno še iz enega razloga. Postala je babica. Njen pastorek François Pinault mlajši je z ženo Laro Cosimo Henckel von Donnersmarck dobil sina Françoisa. Hayekova je novorojenčka že pokazala svojim sledilcem in razkrila, da ga ljubkovalno kliče Panchito. People poroča, da je igralka ob tem govorila o posebnem družinskem trenutku, saj je otrok že četrta živeča generacija družine, ki nosi ime François. Hayekova ima sicer z možem François-Henrijem Pinaultom hčerko Valentino. Par je poročen od leta 2009.

Preberi še Najpomembnejša vloga njenega življenja: Salma Hayek je postala babica

Njena pot do Hollywooda se je začela v Mehiki

Danes je Salma Hayek ena najbolj prepoznavnih mehiških igralk v Hollywoodu, vendar njena pot do svetovne slave ni bila preprosta. Rodila se je 2. septembra 1966 v mestu Coatzacoalcos v mehiški zvezni državi Veracruz. Kot je ob njeni 60. obletnici spomnil španski EFE, je svojo igralsko pot začela v mehiških televizijskih nadaljevankah. Med pomembnejšimi zgodnjimi vlogami je bila Teresa, s katero je v Mehiki pridobila širšo prepoznavnost. Nato se je odločila za velik korak in se preselila v Los Angeles. Vogue ob pregledu njene kariere poudarja, da je morala v začetku v Hollywoodu premagovati tudi jezikovne in kulturne ovire. Angleščine se je učila, hkrati pa iskala priložnosti v okolju, v katerem je bilo za latinoameriške igralke takrat precej manj velikih vlog.

icon-expand Salma Hayek FOTO: Profimedia

Preboj ji je prinesel film Desperado

Eden ključnih trenutkov njene kariere je bil film Desperado iz leta 1995, v katerem je nastopila ob Antoniu Banderasu. Vloga Carol ji je prinesla mednarodno pozornost in odprla vrata do velikih hollywoodskih produkcij. Sledile so vloge v filmih From Dusk Till Dawn, Fools Rush In in Wild Wild West. Toda Hayekova se ni želela zadovoljiti samo z vlogami privlačne filmske zvezdnice.

Za Frido je dobila nominacijo za oskarja

Najpomembnejši trenutek njene igralske kariere je nedvomno prišel s filmom Frida iz leta 2002. Igralka je v njem upodobila mehiško umetnico Frido Kahlo, poleg igranja pa je sodelovala tudi pri nastanku filma kot producentka. Vloga ji je prinesla nominacijo za oskarja za najboljšo igralko. EFE ob njeni 60. obletnici poudarja, da je bila s tem prva Mehičanka, nominirana za oskarja v tej kategoriji. Frida je tako postala precej več kot samo uspešen film. Za Hayekovo je pomenila preboj med najbolj cenjene igralke svoje generacije in dokaz, da lahko kot igralka in producentka vpliva tudi na to, katere zgodbe pridejo na velika platna.

icon-expand Hayekova pri 60 letih še zdaleč ne zapira igralskega poglavja. FOTO: AP

Od Fride Kahlo do Marvela

Njena kariera se je v naslednjih letih še razširila. Nastopala je v komedijah, dramah in akcijskih filmih, med drugim v Grown Ups, The Hitman's Bodyguard in Like a Boss. Leta 2021 je vstopila tudi v svet Marvela. V filmu Eternals je igrala Ajak, vodjo skupine nesmrtnih bitij. Uradni vir D23 navaja Hayekovo med glavnimi igralci filma režiserke Chloé Zhao. V zadnjih letih se je pojavljala tudi v televizijskih in pretočnih projektih. EFE med drugim izpostavlja njeno delo pri serijah Ugly Betty, Monarca in Like Water for Chocolate.

Prihaja nov film Angeline Jolie

Zvezdnica pri 60 letih še zdaleč ne zapira igralskega poglavja. Eden njenih pomembnejših novejših projektov je film Without Blood, ki ga je režirala Angelina Jolie. Film je bil premierno prikazan na filmskem festivalu v Torontu leta 2024, v kinematografe pa naj bi prišel 18. septembra 2026. V filmu igralka nastopa v zgodbi, ki temelji na romanu italijanskega pisatelja Alessandra Baricca.

Preberi še Koliko let bi ji pripisali? Slavna igralka praznovala 58 let brez kančka ličil