Izlet v divjino, ki očeta in sina pahne v boj za preživetje

Film/tv
Igralec drastično shujšal
Njuna ljubezen je preživela največje škandale
Njuna ljubezen je preživela največje škandale

Osupljiva preobrazba! Pevka ni več taka
Osupljiva preobrazba! Pevka ni več taka

Ustrelili so ga skupaj z mamo
Ustrelili so ga skupaj z mamo

Ko znani obrazi pomagajo tam, kjer je najbolj potrebno
Ko znani obrazi pomagajo tam, kjer je najbolj potrebno

Ne zamudite zadnje oddaje Na lovu! Tokrat bodo v božičnem duhu svoje znanje in pogum preverili Mojmir Šiftar, Sašo Stare, Ondina Kerec in Eva Boto, ki se bodo pomerili z enim izmed lovcev.
Igralec drastično shujšal
Ne boste verjeli, kako je videti po izgubi neverjetnih 77 kilogramov!
Vroča 62-letnica jemlje dih
Na dogodku je s svojo lepoto zasenčila tudi polovico mlajše ženske!
Odslej lahko poljublja samo še njo
Igralec George Clooney napoveduje konec romantičnih prizorov v svojih filmih. Po več kot treh desetletjih igranja sprejema novo filozofijo življenja, ki vključuje omejitev intimnih scen z drugimi igralkami in več časa posvečenega družini na francoski kmetiji.
Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven
Igralec, ki je kot najstnik osvojil svet v vlogi Petra Pana, je danes videti povsem drugače.
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
V intervjuju Peter Poles razkriva, kako se sprosti ob vsakodnevnih obveznostih in nepredvidljivem delovnem urniku. Med mnogimi zanimivostmi pa nam je zaupal tudi svoj najljubši kotiček v Sloveniji.
To so po koncu oddaje 24UR povedali voditelji
Za oddajo 24UR na POP TV je minilo 30 let informiranja, zabave in strasti. Poglejte, kaj so ob tej priložnosti povedali voditelji informativne oddaje in koliko denarja je drugim znanim obrazom POP TV-ja uspelo zbrati v dobrodelni oddaji kviza Na Lovu.
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Igralka je pri 45 letih v nedeljo, 14. decembra, umrla 'nepričakovano, a mirno'.
Legendarni pilot se po 30 letih vrača med elito
V prihajajočih 14 dneh nas na VOYO čaka pester nabor novosti. Za prijetne večere boste lahko uživali v številnih romantičnih filmih, ki bodo hladne zimske dni napolnili z ljubeznijo. Prav tako ne bo manjkalo akcije, saj nas čakajo tudi številni razburljivi športni dogodki.
Na domu so ga našli mrtvega
Rob Reiner, legendarni režiser filmov When Harry Met Sally, The Princess Bride in A Few Good Men, je umrl pri 78 letih.
Pred vsemi se je podelal v hlače
Ne boste verjeli, kaj se je zgodilo Hughu Jackmanu na odru med predstavo 'Lepotica in zver'.
Na dogodek prišel poškodovan: Vsi so gledali njegov nos
Bradley Cooper je na premieri svojega novega filma požel veliko pozornosti.
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
