Film/tv
Ko znani obrazi pomagajo tam, kjer je najbolj potrebnoNe zamudite zadnje oddaje Na lovu! Tokrat bodo v božičnem duhu svoje znanje in pogum preverili Mojmir Šiftar, Sašo Stare, Ondina Kerec in Eva Boto, ki se bodo pomerili z enim izmed lovcev.
Film/tv
Igralec drastično shujšalNe boste verjeli, kako je videti po izgubi neverjetnih 77 kilogramov!
Film/tv
Vroča 62-letnica jemlje dihNa dogodku je s svojo lepoto zasenčila tudi polovico mlajše ženske!
Zabava
Odslej lahko poljublja samo še njoIgralec George Clooney napoveduje konec romantičnih prizorov v svojih filmih. Po več kot treh desetletjih igranja sprejema novo filozofijo življenja, ki vključuje omejitev intimnih scen z drugimi igralkami in več časa posvečenega družini na francoski kmetiji.
Film/tv
Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznavenIgralec, ki je kot najstnik osvojil svet v vlogi Petra Pana, je danes videti povsem drugače.
Intervju
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barjuV intervjuju Peter Poles razkriva, kako se sprosti ob vsakodnevnih obveznostih in nepredvidljivem delovnem urniku. Med mnogimi zanimivostmi pa nam je zaupal tudi svoj najljubši kotiček v Sloveniji.
Novice
To so po koncu oddaje 24UR povedali voditeljiZa oddajo 24UR na POP TV je minilo 30 let informiranja, zabave in strasti. Poglejte, kaj so ob tej priložnosti povedali voditelji informativne oddaje in koliko denarja je drugim znanim obrazom POP TV-ja uspelo zbrati v dobrodelni oddaji kviza Na Lovu.
Film/tv
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetuIgralka je pri 45 letih v nedeljo, 14. decembra, umrla 'nepričakovano, a mirno'.
Film/tv
Legendarni pilot se po 30 letih vrača med elitoV prihajajočih 14 dneh nas na VOYO čaka pester nabor novosti. Za prijetne večere boste lahko uživali v številnih romantičnih filmih, ki bodo hladne zimske dni napolnili z ljubeznijo. Prav tako ne bo manjkalo akcije, saj nas čakajo tudi številni razburljivi športni dogodki.
Film/tv
Na domu so ga našli mrtvegaRob Reiner, legendarni režiser filmov When Harry Met Sally, The Princess Bride in A Few Good Men, je umrl pri 78 letih.
Zabava
Pred vsemi se je podelal v hlačeNe boste verjeli, kaj se je zgodilo Hughu Jackmanu na odru med predstavo 'Lepotica in zver'.
