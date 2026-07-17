Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju

icon-expand Eva Murati FOTO: Profimedia

Enaintridesetletna Eva Murati je na Instagramu objavila serijo fotografij z dopusta, na katerih pozira v miniaturnem bikiniju med uživanjem ob morju in v večernih sončnih žarkih. Objava je med njenimi več kot 1,4 milijona sledilci hitro postala prava uspešnica. Poletni videz je dopolnila s slamnikom, sončnimi očali in lahkotnim pareom. Ob fotografijah je zapisala: "Počitniško razpoloženje. To in nihče, ki bi mi povzročal stres. Vitamin morje. Zlata ura. Zbiram trenutke."

'Boginja' in 'Vsak dan si lepša'

Pod objavo so se v kratkem času zvrstili številni komentarji navdušenih sledilcev. Med drugim so jo označili za božansko lepo, boginjo, popolnost in zapisali, da je vsak dan lepša. Tudi britanski The Sun poroča, da so fotografije sprožile val navdušenja. Med komentarji so se znašli zapisi, kot so Božansko lepa Eva, Senzacionalna in Popolna, kar kaže, da njene objave redno pritegnejo veliko pozornosti.

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Obraz lige prvakov v Albaniji

Eva Murati je že vrsto let eno najbolj prepoznavnih televizijskih imen v Albaniji, ko gre za spremljanje nogometa. Vodi oddaje in prenose tekem lige prvakov na albanski televiziji Ting TV, zaradi česar jo številni mediji pogosto imenujejo kar albanska Laura Woods. Portal Nogomania poudarja, da Murati velja za eno najbolj prepoznavnih športnih voditeljic v regiji in da poleg televizijskega dela veliko pozornosti vzbuja tudi na družbenih omrežjih, kjer redno deli utrinke s snemanj, športnih dogodkov in zasebnega življenja.

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Nogomet spremlja tudi zunaj televizijskega studia

Njena strast do nogometa se ne konča pred televizijskimi kamerami. Letos maja je bila tudi v Budimpešti, kjer je spremljala finale lige prvakov med Arsenalom in Paris Saint-Germainom. Da nogomet ostaja pomemben del njenega življenja tudi zunaj studia, izpostavlja ameriški portal OutKick, ki jo opisuje kot eno najbolj prepoznavnih televizijskih voditeljic evropskega klubskega nogometa. Ob tem ugotavlja, da njene poletne objave skoraj vedno požanjejo izjemen odziv sledilcev. Sodeč po odzivih na najnovejše fotografije, Eva Murati ostaja ena najbolj priljubljenih športnih voditeljic na Balkanu. Njeni sledilci z enakim zanimanjem spremljajo tako njeno delo pred kamerami kot utrinke iz zasebnega življenja, poletne objave pa znova dokazujejo, da zna pritegniti pozornost tudi zunaj nogometnih igrišč.

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