Igralka pri 51 letih navdušuje v kopalkah: z možem uživa v romantičnem poletju

Zvezdnica serije Razočarane gospodinje blesti v kopalkah
Ameriška igralka Eva Longoria je znova pritegnila pozornost javnosti, tokrat z dopustniškimi fotografijami iz španske Marbelle. Zvezdnica, ki je svetovno slavo dosegla z vlogo Gabrielle Solis v priljubljeni seriji Razočarane gospodinje, je pokazala, da se pri 51 letih počuti odlično v svoji koži.
Kot poroča The Sun, je igralka med oddihom uživala v soncu, morju in sproščenih trenutkih ob španski obali.
Longoria sicer že dolgo poudarja, da za dobro počutje skrbi z redno vadbo, kakovostnim spanjem in uravnoteženim življenjskim slogom. V intervjujih je večkrat izpostavila, da ji gibanje predstavlja del vsakdana, ne zgolj način za vzdrževanje videza.
Romantika z Joséjem Bastónom traja že leta
Na počitnicah ji družbo dela mož José "Pepe" Bastón, s katerim velja za enega bolj stabilnih parov v svetu slavnih. Par se je spoznal leta 2013, poročil pa leta 2016 v Mehiki. Skupaj imata sina Santiaga Enriqueja Bastóna.
Bastón ni igralec ali glasbenik, ampak uspešen medijski podjetnik, ki je bil dolgo povezan s podjetjem Televisa. Čeprav sta oba vajena pozornosti javnosti, zasebno pogosto poudarjata pomen družine in časa, ki ga preživita stran od hollywoodskega vrveža.
Marbella je zanjo poseben kraj
Eva Longoria ima do Marbelle poseben odnos. Tam pogosto preživlja dopustniške dni, mesto pa je postalo eden njenih priljubljenih krajev za oddih. Po poročanju medijev se je z družino večkrat vračala na špansko obalo, kjer uživa v bolj sproščenem življenjskem ritmu.
Tokrat sta se z možem prepustila preprostim poletnim užitkom – od poležavanja ob morju do sprehodov in skupnega časa z družino. Prav takšni trenutki so po mnenju mnogih razlog, da par že leta velja za enega bolj umirjenih hollywoodskih dvojcev.
Njena skrivnost ni v popolnosti, ampak v načinu življenja
Čeprav se ob fotografijah slavnih pogosto govori predvsem o videzu, Longoria sama večkrat poudarja, da je pomembnejši odnos do sebe. Pri njej gre predvsem za disciplino, dobro počutje in samozavest, ki prihaja z leti.
Viri: The Sun, Reuters, People, South China Morning Post, Hola!, InStyle
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV