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Eva Longoria
Zabava

Igralka pri 51 letih navdušuje v kopalkah: z možem uživa v romantičnem poletju

B.R.
06. 08. 2026 02.17
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Zvezdnica tudi po 50. letu dokazuje, da leta niso ovira za samozavest in dobro počutje. Igralka te dni uživa v španski Marbelli, kjer s soprogom preživlja sproščene trenutke ob morju.

Zvezdnica serije Razočarane gospodinje blesti v kopalkah

Ameriška igralka Eva Longoria je znova pritegnila pozornost javnosti, tokrat z dopustniškimi fotografijami iz španske Marbelle. Zvezdnica, ki je svetovno slavo dosegla z vlogo Gabrielle Solis v priljubljeni seriji Razočarane gospodinje, je pokazala, da se pri 51 letih počuti odlično v svoji koži.

Kot poroča The Sun, je igralka med oddihom uživala v soncu, morju in sproščenih trenutkih ob španski obali.

Eva Longoria in José Antonio Bastón
Eva Longoria in José Antonio Bastón FOTO: Profimedia

Longoria sicer že dolgo poudarja, da za dobro počutje skrbi z redno vadbo, kakovostnim spanjem in uravnoteženim življenjskim slogom. V intervjujih je večkrat izpostavila, da ji gibanje predstavlja del vsakdana, ne zgolj način za vzdrževanje videza.

Romantika z Joséjem Bastónom traja že leta

Na počitnicah ji družbo dela mož José "Pepe" Bastón, s katerim velja za enega bolj stabilnih parov v svetu slavnih. Par se je spoznal leta 2013, poročil pa leta 2016 v Mehiki. Skupaj imata sina Santiaga Enriqueja Bastóna.

Bastón ni igralec ali glasbenik, ampak uspešen medijski podjetnik, ki je bil dolgo povezan s podjetjem Televisa. Čeprav sta oba vajena pozornosti javnosti, zasebno pogosto poudarjata pomen družine in časa, ki ga preživita stran od hollywoodskega vrveža.

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Marbella je zanjo poseben kraj

Eva Longoria ima do Marbelle poseben odnos. Tam pogosto preživlja dopustniške dni, mesto pa je postalo eden njenih priljubljenih krajev za oddih. Po poročanju medijev se je z družino večkrat vračala na špansko obalo, kjer uživa v bolj sproščenem življenjskem ritmu.

Tokrat sta se z možem prepustila preprostim poletnim užitkom – od poležavanja ob morju do sprehodov in skupnega časa z družino. Prav takšni trenutki so po mnenju mnogih razlog, da par že leta velja za enega bolj umirjenih hollywoodskih dvojcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njena skrivnost ni v popolnosti, ampak v načinu življenja

Čeprav se ob fotografijah slavnih pogosto govori predvsem o videzu, Longoria sama večkrat poudarja, da je pomembnejši odnos do sebe. Pri njej gre predvsem za disciplino, dobro počutje in samozavest, ki prihaja z leti.

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Viri: The Sun, Reuters, People, South China Morning Post, Hola!, InStyle

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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