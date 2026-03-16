Eva Herzigova
Zabava

Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače

E.R.
16. 03. 2026 04.00
2

Lepotica je na sceni že več kot tri desetletja, v nadaljevanju pa lahko preverite, koliko se je v tem času spremenila.

Češka supermanekenka Eva Herzigová je pred časom pritegnila pozornost, ko se je pojavila na predstavitvi novega koledarja Pirelli. Na rdeči preprogi je zasijala v elegantni črni žametni obleki, ki je poudarila njeno vitko postavo, klasični salonarji in diskreten nakit pa so zaokrožili prefinjen videz. Med nastopom pred fotografi se je znašla v nekoliko nerodni situaciji, ko je popravljala čevelj, a je kljub temu ohranila svojo značilno gracioznost.

Ikona zlate dobe supermodelov

Herzigová je na sceni že več kot tri desetletja, a še vedno izžareva enako karizmo kot v 90. letih, ko je kraljevala modnim kampanjam. Njena podoba je neizbrisno povezana z ikoničnim oglasom za Wonderbra Hello Boys, ki jo je izstrelil med največje zvezde modne industrije. Danes, v svojih petdesetih, je videti izjemno urejena, samozavestna in elegantna – vtis, ki ga potrjujejo najnovejše fotografije.

Njena postava je ostala prepoznavno vitka, drža brezhibna, modne kombinacije pa prefinjene, so zapisali tuji mediji, kar potrjuje njen status modne ikone, ki še danes brez težav dominira na glamuroznih dogodkih.

Eva Herzigova FOTO: Profimedia

Od Prage do Pariza

Herzigová je svojo kariero začela pri 16 letih, ko je zmagala na manekenskem tekmovanju v Pragi. Kmalu se je preselila v Pariz, kjer je krasila naslovnice največjih modnih revij, sodelovala s prestižnimi modnimi hišami in nastopila v kampanjah, ki so zaznamovale zgodovino mode. Poleg manekenstva se je preizkusila tudi v igralskih vlogah, v modnem svetu pa je aktivna še danes, pri čemer skrbno izbira projekte, ki ji najbolj ustrezajo.

Ljubezensko življenje

Čeprav Herzigová redko razkriva intimne podrobnosti, so njene zveze pogosto burile javnost. Leta 1996 se je poročila s Ticom Torresom, bobnarjem legendarne skupine Bon Jovi. Poroka na obali Jerseyja je sovpadala z njenim vrhuncem slave, a zakon ni zdržal pritiska svetovnega odra – ločila sta se leta 1998, skupnih otrok pa nista imela.

Kasneje je našla stabilnost z italijanskim poslovnežem Gregoriom Marsiajem. Par je skupaj že več kot petnajst let in ima tri sinove – Georgea (2007), Philipa (2011) in Edwarda (2013). Čeprav sta se zaročila leta 2017, poroke nikoli nista javno potrdila, kar je sprožalo govorice, a očitno poročni list zanju ni ključnega pomena.

Povzeto po dnevnik.hr

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dr.Rugelj 20. 11. 2025 21.57
Grozna je v obraz,...hvala lepa in nasvidenje,..
traparija 20. 11. 2025 19.08
spet magična beseda. stabilnost. hahahahahahahahhtaha. če rada noro zapravlja in živi preko svojih zmožnosti, v predarjih najetih vilah, pol se rabi nekoga ki to stabilizira ane. hahahahahahahahha.
