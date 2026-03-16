Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Češka supermanekenka Eva Herzigová je pred časom pritegnila pozornost, ko se je pojavila na predstavitvi novega koledarja Pirelli. Na rdeči preprogi je zasijala v elegantni črni žametni obleki, ki je poudarila njeno vitko postavo, klasični salonarji in diskreten nakit pa so zaokrožili prefinjen videz. Med nastopom pred fotografi se je znašla v nekoliko nerodni situaciji, ko je popravljala čevelj, a je kljub temu ohranila svojo značilno gracioznost.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 3 Eva Herzigova





Ikona zlate dobe supermodelov

Herzigová je na sceni že več kot tri desetletja, a še vedno izžareva enako karizmo kot v 90. letih, ko je kraljevala modnim kampanjam. Njena podoba je neizbrisno povezana z ikoničnim oglasom za Wonderbra Hello Boys, ki jo je izstrelil med največje zvezde modne industrije. Danes, v svojih petdesetih, je videti izjemno urejena, samozavestna in elegantna – vtis, ki ga potrjujejo najnovejše fotografije. Njena postava je ostala prepoznavno vitka, drža brezhibna, modne kombinacije pa prefinjene, so zapisali tuji mediji, kar potrjuje njen status modne ikone, ki še danes brez težav dominira na glamuroznih dogodkih.

icon-expand Eva Herzigova FOTO: Profimedia

Od Prage do Pariza

Herzigová je svojo kariero začela pri 16 letih, ko je zmagala na manekenskem tekmovanju v Pragi. Kmalu se je preselila v Pariz, kjer je krasila naslovnice največjih modnih revij, sodelovala s prestižnimi modnimi hišami in nastopila v kampanjah, ki so zaznamovale zgodovino mode. Poleg manekenstva se je preizkusila tudi v igralskih vlogah, v modnem svetu pa je aktivna še danes, pri čemer skrbno izbira projekte, ki ji najbolj ustrezajo.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 5 Eva Herzigova









Ljubezensko življenje

Čeprav Herzigová redko razkriva intimne podrobnosti, so njene zveze pogosto burile javnost. Leta 1996 se je poročila s Ticom Torresom, bobnarjem legendarne skupine Bon Jovi. Poroka na obali Jerseyja je sovpadala z njenim vrhuncem slave, a zakon ni zdržal pritiska svetovnega odra – ločila sta se leta 1998, skupnih otrok pa nista imela. Kasneje je našla stabilnost z italijanskim poslovnežem Gregoriom Marsiajem. Par je skupaj že več kot petnajst let in ima tri sinove – Georgea (2007), Philipa (2011) in Edwarda (2013). Čeprav sta se zaročila leta 2017, poroke nikoli nista javno potrdila, kar je sprožalo govorice, a očitno poročni list zanju ni ključnega pomena.

Vroče novice iz sveta slavnih Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Te zanima, kaj se dogaja v svetu blišča in slave? Prijavi se na e-novice, da ne boš zamudil česa pomembnega iz sveta estrade. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.