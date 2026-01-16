Par, ki ostaja nerazdružljiv

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Eric Stonestreet in Jesse Tyler Ferguson, ki sta se v zgodovino televizije zapisala kot Cam in Mitchell iz priljubljene serije Moderna družina, sta se po šestih letih znova srečala – tokrat v povsem sproščenem, kulinaričnem okolju. Igralca sta se družila med snemanjem Fergusonovega podkasta Dinner's On Me, kjer gostitelj združuje pogovore z znanimi osebnostmi in svojo ljubezen do dobre hrane. Fotografije s snemanja razkrivajo veselo vzdušje, polno smeha, spominov in obilice jedi, kar je takoj navdušilo oboževalce po vsem svetu.

Humor, nostalgija in mehiška kuhinja

Stonestreet je ob napovedi epizode šaljivo zapisal: "No, Jesse Tyler Ferguson mi je dovolj zvil roko, da sem prišel v podkast." Dodal je še, da sta snemala v restavraciji, ki jo dobro pozna: "Posneli smo jo v restavraciji, kjer sem v zadnjih 27 letih pojedel več, kot si upam priznati." Na eni od fotografij Stonestreet sedi za mizo, polno mehiških jedi, vidno navdušen nad družbo in hrano. Na drugi pa Ferguson v šali sedi v njegovem naročju – prizor, ki je takoj obudil nostalgijo po njunih televizijskih likih.

Igralski dvojec, ki ostaja nerazdružljiv

Od konca serije leta 2020 sta se oba igralca precej spremenila. Stonestreet je presenetil z vitkejšo postavo, Ferguson pa je za trenutek zmedel oboževalce, saj je bil na eni od fotografij videti precej starejši. Hitro se je izkazalo, da je šlo za Stonestreetovo potegavščino – uporabil je filter staranja in s tem sprožil val komentarjev. Med odzivi oboževalcev so se znašli komentarji, kot so: "Počakaj, mislil sem, da je filter pravi." "Ali lahko dobimo spin-off Cama in Mitchella?" "Filter me je ubil hahaha. Komaj čakam epizodo." Humor, ki ga delita že leta, je tako znova navdušil javnost.

Zapustila sta enega najbolj priljubljenih parov na televiziji

Moderna družina je bila ena najuspešnejših humorističnih serij svojega časa, predvajala se je enajst sezon in se zaključila leta 2020. Cam in Mitchell sta ostala v spominu kot eden najbolj toplih, zabavnih in pristnih parov v zgodovini televizije. Njuno nedavno srečanje je pokazalo, da se kemija med igralcema ni izgubila. Oboževalci so z navdušenjem pozdravili njun ponovni skupni trenutek in mnogi upajo, da bo to morda vodilo do novih skupnih projektov.

Čeprav je Moderna družina že del televizijske zgodovine, sta Eric Stonestreet in Jesse Tyler Ferguson dokazala, da prijateljstvo in humor, ki sta ju delila na zaslonu, živita še naprej. Njuno sproščeno druženje v podkastu je obudilo spomine na enega najbolj priljubljenih TV parov in ponovno razveselilo milijone oboževalcev.

