Ellen Barkin je v Hollywoodu zaslovela v osemdesetih letih

Ellen Barkin se je rodila 16. aprila 1954 v newyorškem Bronxu. Že v mladosti jo je zanimalo igralstvo, zato je obiskovala šolo za uprizoritvene umetnosti in pozneje študirala igro. Preden je postala znano filmsko ime, je nastopala tudi v gledališču. Preboj ji je uspel leta 1982 s filmom Diner, v katerem je nastopila ob Mickeyju Rourku, Danielu Sternu in Stevu Guttenbergu. Film je opozoril na njen igralski talent, kmalu zatem pa so sledile vloge, ki so jo dokončno uveljavile med hollywoodskimi zvezdnicami. Posebej odmevna sta bila filma The Big Easy iz leta 1987, v katerem je zaigrala ob Dennisu Quaidu, in Sea of Love iz leta 1989, kjer je nastopila ob Alu Pacinu. Prav slednji jo je še močneje zasidral v zavesti občinstva kot zapeljivo, samozavestno in nekoliko skrivnostno filmsko žensko. Kot navaja filmska zbirka Rotten Tomatoes, je Barkin v svoji karieri dokazala, da se dobro znajde tako v dramah kot komedijah, njena filmografija pa obsega več deset filmskih in televizijskih projektov.

icon-expand Ellen Barkin je v Hollywoodu zaslovela v osemdesetih letih. FOTO: Profimedia

Od zapeljive blondinke do igralke, ki je navdušila v različnih vlogah

Čeprav so jo mediji pogosto povezovali z njenim videzom, je Barkin skozi kariero večkrat dokazala, da ni zgolj hollywoodski lepotni obraz. Leta 1993 je nastopila v filmu This Boy's Life, v katerem sta igrala tudi Robert De Niro in takrat še zelo mladi Leonardo DiCaprio. Leta 1999 je sledila komedija Drop Dead Gorgeous, v kateri je pokazala tudi svoj izrazit smisel za humor. Pomemben mejnik je dosegla leta 1997, ko je za vlogo v televizijskem filmu Before Women Had Wings prejela nagrado emmy. Pozneje je uspešno nastopala tudi na gledaliških odrih. Leta 2011 je za predstavo The Normal Heart prejela nagrado tony za najboljšo stransko igralko v gledališki igri.

V seriji Animal Kingdom je pokazala povsem drugačen obraz

Novo generacijo gledalcev je Ellen Barkin navdušila predvsem s kriminalno serijo Animal Kingdom, v kateri je med letoma 2016 in 2019 igrala Janine Smurf Cody. Njena vloga je bila precej drugačna od filmskih likov, po katerih je zaslovela v mladosti. Upodobila je hladno, preračunljivo in nevarno družinsko matriarhinjo, ki ima pod nadzorom svoje sinove in kriminalne posle. Serija ji je prinesla novo prepoznavnost, zlasti med gledalci kriminalnih dram. Pozneje je nastopila še v filmih The Man from Toronto in The Out-Laws, leta 2023 pa se je pojavila tudi v seriji Poker Face. Njena kariera torej ni zamrla, čeprav je v zadnjih letih izbirala manj projektov.

Kaj danes počne Ellen Barkin?

Ellen Barkin danes živi precej manj izpostavljeno življenje kot v času največje hollywoodske slave. Kljub temu se občasno pojavi na pomembnih dogodkih, spremlja dogajanje v filmski industriji in še vedno sprejema igralske izzive. Oktobra 2026 je pritegnila pozornost na dobrodelnem dogodku organizacije National Alliance on Mental Illness z naslovom This Is Crazy, ki je potekal na Beverly Hillsu. Po poročanju revije Hello! naj bi se Barkin v prihodnje pojavila tudi v filmu White Lies, ki ga režira Oliver Stone. V igralski zasedbi so še Michael Douglas, Josh Hartnett, Willem Dafoe in Homer Gere. Film raziskuje družinske odnose, izgubo in ljubezen skozi zgodbe treh generacij.

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Odkrito je spregovorila tudi o staranju in Hollywoodu

Barkin se nikoli ni bala povedati svojega mnenja, tudi kadar je govorila o neprijetnih izkušnjah v filmski industriji. V pogovorih z mediji je večkrat opozorila na odnos Hollywooda do igralk in na to, kako močno se lahko z leti spremenijo vloge, ki jih dobivajo ženske. Pojasnila je, da so jo sprva obravnavali kot manj privlačno spremljevalko glavnih igralcev, pozneje kot zapeljivo filmsko lepotico, z leti pa so ji začeli ponujati predvsem vloge starejših in neprijetnih žensk. V intervjuju za HuffPost je odkrito spregovorila tudi o tem, kako je bila v preteklosti deležna neprijetnih komentarjev na račun svojega videza. Kot je poročal španski časnik El País, je opozarjala tudi na težave starejših igralcev, ki zaradi manjše količine dela težje izpolnjujejo pogoje za zdravstveno zavarovanje prek ameriškega igralskega sindikata SAG-AFTRA. Decembra 2023 je namreč javno razkrila, da je izgubila upravičenost do sindikalnega zdravstvenega zavarovanja, ker njeni prihodki od ponovnih predvajanj filmov niso šteli kot ustrezen zaslužek. Njena objava je sprožila razpravo o položaju starejših igralcev in negotovosti, s katero se soočajo tudi uveljavljena imena filmske industrije.

icon-expand Igralka danes živi precej manj izpostavljeno življenje. FOTO: Profimedia

Dvakrat je bila poročena, ima dva otroka

Na zasebnem področju je bila Barkin dvakrat poročena. Njen prvi mož je bil irski igralec Gabriel Byrne, s katerim se je poročila leta 1988. V zakonu sta se jima rodila sin Jack in hčerka Romy, ki se prav tako ukvarja z igralstvom. Par se je razšel leta 1993. Leta 2000 se je poročila z ameriškim poslovnežem Ronaldom Perelmanom, enim najbogatejših ameriških podjetnikov. Njun zakon se je končal leta 2006, ločitev pa je spremljalo precej medijske pozornosti. Kljub razhodu z Byrneom sta nekdanja zakonca ohranila dober odnos. Igralka je v pogovoru za The New York Times nekoč povedala, da še vedno skupaj preživljata nekatere praznike in da po njenem mnenju zakon ni nujno neuspešen samo zato, ker se ne konča z doživljenjsko zvezo.

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