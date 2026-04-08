Vroča pomladna fotografija v travi: šestdesetletna zvezdnica uživa v vitaminu D

Pomladno sporočilo: sonce, zdravje in samozavest

Elizabeth Hurley, stara šestdeset let, je pred dnevi na Instagramu objavila pogumno fotografijo, na kateri leži v travi, obdana s cvetovi, oblečena le v spodnji del bikinija, pokošeno travo okoli sebe pa je opisala kot idealno okolje za pridobivanje vitamina D. V opisu je zapisala, da je "del sonca, če je zaščiten s kremo za zaščito pred soncem, lahko koristen tako za duševno zdravje kot za lepoto kože," s čimer je svoje sledilce pozvala, naj uživajo na prostem in hkrati skrbijo za zaščito kože, kot poroča Page Six.

icon-expand Elizabeth Hurley FOTO: Profimedia

Hurleyjino sporočilo je nagovorilo številne oboževalce, saj je delila tudi praktičen opomnik, naj pred izpostavljanjem kože sončnim žarkom uporabijo kakovostno zaščito pred UV-sevanjem, ki je priporočena za ohranjanje zdravja kože in preprečevanje poškodb, kar potrjujejo zdravstveni viri o pomembnosti zaščitnih ukrepov pri izpostavljenosti soncu.

Reakcije in medijski odziv

Fotografija Hurleyjeve ni ostala spregledana. Nekateri mediji so jo označili za svež začetek pomladi, kjer zvezdnica izraža samozavest in naravno lepoto brez pretirane ličilne ali modne opreme. Objava pa je hitro postala viralna, saj so številni komentatorji pohvalili njen mladosten videz in samozavest, ki jo kaže v svojih šestdesetih. Poleg tega so ljudje v komentarjih izrazili občudovanje njene postave in naravnega pristopa do sončnih dni po dolgi zimi, hkrati pa so jo spraševali o njenem odnosu do zdravja in življenjskega sloga. Medtem ko se mnogi osredotočajo na estetski vidik fotografije, je Hurleyjeva sama izpostavila predvsem pomladne koristi izpostavljanja soncu, ki lahko prispevajo k boljšemu počutju in zdravju, kolikor seveda to poteka ob ustrezni zaščiti kože.

Zakaj je vitamin D pomemben in kako ga pridobivamo

Vitamin D, znan tudi kot "sončni vitamin", je ključen za številne telesne funkcije, vključno z absorpcijo kalcija, močjo kostnega tkiva in imunskim sistemom. Kot navajajo nutricionistični viri, naravno nastaja v telesu, ko koža pride v stik s sončnimi žarki, kar pomeni, da je za ohranjanje optimalne ravni tega vitamina pogosto dovolj krajše izpostavljanje soncu, čeprav se priporoča zaščita pred prekomerno izpostavljenostjo UV-žarkom. Pomanjkanje vitamina D je med prebivalstvom precej razširjeno, zlasti v deževnih ali hladnih letnih časih, in lahko vpliva na splošno zdravje ter energijo. Zato mnogi strokovnjaki priporočajo, da ljudje izkoristijo tople dni in dnevno sončno svetlobo, seveda ob uporabi zaščitnih krem, da podprejo svoje zdravje kože in telesne funkcije.

