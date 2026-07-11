Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit

Kamere so ga ujele v pravem trenutku

Kot poročata glasbeni reviji NME in Louder Sound, je 61-letni Eddie Vedder tekmo spremljal na stadionu Lumen Field v svojem rodnem Seattlu, družbo pa mu je delala hči Olivia. Televizijske kamere so ju med tekmo večkrat ujele na tribunah, največ pozornosti pa je pritegnil trenutek med odmorom za osvežitev v drugem polčasu.

icon-expand Eddie Vedder FOTO: Profimedia

Ravno ko je po stadionu zadonela ena največjih uspešnic skupine Pearl Jam, pesem Alive, so kamere na velikem zaslonu pokazale Vedderja.

Pivo je izginilo v eni rundi

Pevec je dvignil pločevinko piva Stella Artois, jo izpraznil v eni sami rundi, pri tem pa se je precej piva polilo po njegovi majici. Za konec je prazno pločevinko še šaljivo postavil na glavo, kar je sprožilo navdušenje med gledalci na stadionu. Kot poroča Yahoo Sports, je bil trenutek še toliko bolj simboličen, ker je v istem trenutku po stadionu odmevala pesem Alive, občinstvo pa je skupaj z Vedderjem glasno prepevalo refren.

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Posnetek je postal viralen

Videoposnetek se je kmalu razširil po družbenih omrežjih, kjer so številni uporabniki zapisali, da je bila prav Vedderjeva poteza eden najbolj zabavnih trenutkov svetovnega prvenstva. Britanski The Sun je zapisal, da so navijači glasbenika označili za "pravo legendo", številni pa so se pošalili, da je bil njegov nastop celo bolj razburljiv od predstave ameriške reprezentance. Čeprav je domača reprezentanca na koncu izgubila proti Belgiji z 1 : 4, je Vedder poskrbel, da bo tekma ostala v spominu tudi zaradi dogajanja na tribunah.

Seattle je pozdravil svojega glasbenega junaka

Vedder velja za eno največjih ikon Seattla, mesta, kjer je skupina Pearl Jam ustvarila svojo glasbeno zgodbo. Ni presenetljivo, da je ob njegovem pojavu na velikem zaslonu stadion eksplodiral od navdušenja, njegov spontani odziv pa je v le nekaj urah postal ena najbolj deljenih športno-zabavnih vsebin na spletu.

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