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Nemška fitnes vplivnica in resničnostna zvezdnica Edda Pilz
Zabava

Vplivnici doživljenjsko prepovedali vstop v fitnes: grozi ji še visoka denarna kazen

B.R.
16. 07. 2026 15.10
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Nemška fitnes vplivnica in resničnostna zvezdnica Edda Pilz je znova v središču pozornosti. Tokrat ne zaradi svojih treningov ali objav na družbenih omrežjih, temveč zaradi doživljenjske prepovedi vstopa v fitnes centre. Sama trdi, da je bila tarča ljubosumja, iz fitnesa pa odgovarjajo, da je večkrat kršila hišni red.

Solze pred kamero in obtožbe o ljubosumju

Petindvajsetletna Edda Pilz, ki ji na družbenih omrežjih sledi več kot pol milijona ljudi, je novico delila v čustvenem videoposnetku. Kot poroča avstrijski Heute, je povedala, da so ji članstvo prekinili brez opozorila in da se počuti diskriminirano. Po njenem mnenju naj bi bila za vse skupaj kriva druga obiskovalka fitnesa, ki naj bi jo motile njene fotografije in videoposnetki v ogledalu.

Pilzova je sledilcem v šali dejala tudi, da jo zanima, ali zdaj na steni fitnesa visi njena fotografija z napisom Išče se.

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Grozi ji pogodbena kazen v višini 250.000 evrov

V eni od objav je razkrila še podrobnost, ki je presenetila številne sledilce. Če bi po prepovedi znova vstopila v katerega od fitnesov verige John Reed, bi ji po njenih besedah grozila pogodbena kazen v višini kar 250.000 evrov. To določilo je še dodatno razvnelo razpravo na družbenih omrežjih, kjer so se mnenja hitro razdelila.

Nemška fitnes vplivnica in resničnostna zvezdnica Edda Pilz
Nemška fitnes vplivnica in resničnostna zvezdnica Edda Pilz FOTO: Profimedia

Medtem ko vplivnica vztraja, da je bila žrtev nepoštenega ravnanja, imajo v fitnes verigi povsem drugačno razlago.

Podjetje John Reed je potrdilo, da so ji članstvo prekinili brez odpovednega roka, ker je kljub predhodnim opozorilom večkrat kršila hišni red. Katerih pravil naj se ne bi držala, niso razkrili. Več nemških medijev, med njimi RTL in Heute, poroča, da naj bi bila ena od spornih točk snemanje v prostorih fitnesa.

Pilzova odgovarja, da je vedno pazila, da drugih obiskovalcev ni snemala brez njihove privolitve in da je posnetke na željo posameznikov tudi izbrisala. Priznala je sicer, da je v preteklosti prejela opozorilo, vendar naj ne bi bilo povezano s snemanjem. Po njenih besedah je šlo za to, da je po hodniku hodila v nogavicah.

To ni prvi spor, v katerem se je znašla

To ni prvi primer, ko je Edda Pilz zaradi svojih objav pritegnila pozornost javnosti. Pred nekaj tedni je trdila, da ji je letalska družba Lufthansa preprečila vkrcanje na letalo, ker naj bi bilo njeno športno oblačilo preveč razgaljeno.

Po njenih besedah je od nje zaposleni zahteval, da obleče jakno in jo tudi zapne, sicer naj ne bi smela na letalo. Dogodek je takrat sprožil razpravo o pravilih oblačenja pri letalskih prevoznikih, poročali pa so številni evropski mediji.

Čeprav se zgodbi razlikujeta, imata skupno točko – obe sta sprožili razpravo o tem, kje je meja med osebnim izražanjem, pravili podjetij in pravico drugih do zasebnosti. Medtem ko Edda Pilz vztraja, da je bila obravnavana drugače kot drugi, fitnes veriga poudarja, da je odločitev temeljila izključno na večkratnih kršitvah hišnega reda.

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Viri: Heute, RTL, Nau, OK Magazin

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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Film/tv

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