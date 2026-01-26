Igralka iz serije Botri pobegnila z možem

Hrvaška igralka Ecija Ojdanić, znana iz priljubljene serije Botri, si je pred kratkim privoščila kratek pobeg od vsakdana, poroča dnevnik.hr. Z možem Robertom Orhelom sta odpotovala v Maroko, kjer sta združila eksotiko, kulturo in sproščene trenutke daleč od domačega ritma.

Prvi namig: "Ugani, kje sem!"

Že na začetku potovanja je Ecija na Instagramu namignila, da se odpravlja nekam posebnega. V Instastoryju je zapisala: "Ugani, kje sem!" Kmalu zatem je razkrila, da je njuna destinacija Maroko, dežela barv, začimb in nepozabnih doživetij.

icon-expand Objava Ecije Ojdanić FOTO: Instagram

Marakeš skozi objektiv Ecije Ojdanić

Igralka je s sledilci delila številne fotografije in videoposnetke iz Marakeša, predvsem iz legendarne Medine. Na posnetkih je mogoče videti živahne večerne tržnice, ulične prodajalce, svetlikajoče se stojnice in energijo mesta, ki nikoli ne utihne. Ob tem je razkrila tudi prijetno večerno temperaturo – okoli 13 stopinj –, ki je bila kot nalašč za sproščene sprehode po ozkih ulicah starega mestnega jedra. V eni od objav se pojavi tudi njen mož Robert, ujet v sproščenem trenutku med raziskovanjem mestnega vrveža.

icon-expand Objava Ecije Ojdanić FOTO: Instagram

Glasba, kultura in maroški utrip

Ecija in Robert sta si vzela čas tudi za kulturni del potovanja. Obiskala sta znani bar La Pergola Marrakech, kjer sta uživala v živi glasbi in intimnem koncertnem vzdušju. Igralka je delila kratek posnetek, ki razkriva toplino in pristnost maroškega večera.

icon-expand Objave Ecije Ojdanić FOTO: Instagram

Popoln pobeg za polnjenje baterij

Sodeč po objavah je par doživel pravo severnoafriško pravljico – polno barv, okusov, glasbe in vonjav, ki so značilne za Maroko. Za Ecijo in Roberta je to idealen oddih za sprostitev in nabiranje nove energije, daleč od vsakodnevnih obveznosti.

