Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
ecija mož
Zabava

Igralka iz serije Botri pobegnila z možem

E.R.
26. 01. 2026 03.54
0

Glavna igralka priljubljene serije Botri je z možem pobegnila na eksotično lokacijo.

Hrvaška igralka Ecija Ojdanić, znana iz priljubljene serije Botri, si je pred kratkim privoščila kratek pobeg od vsakdana, poroča dnevnik.hr. Z možem Robertom Orhelom sta odpotovala v Maroko, kjer sta združila eksotiko, kulturo in sproščene trenutke daleč od domačega ritma.

Prvi namig: "Ugani, kje sem!"

Že na začetku potovanja je Ecija na Instagramu namignila, da se odpravlja nekam posebnega. V Instastoryju je zapisala:

"Ugani, kje sem!"

Kmalu zatem je razkrila, da je njuna destinacija Maroko, dežela barv, začimb in nepozabnih doživetij.

Objava Ecije Ojdanić
Objava Ecije Ojdanić FOTO: Instagram

Marakeš skozi objektiv Ecije Ojdanić

Igralka je s sledilci delila številne fotografije in videoposnetke iz Marakeša, predvsem iz legendarne Medine. Na posnetkih je mogoče videti živahne večerne tržnice, ulične prodajalce, svetlikajoče se stojnice in energijo mesta, ki nikoli ne utihne.

Ob tem je razkrila tudi prijetno večerno temperaturo – okoli 13 stopinj –, ki je bila kot nalašč za sproščene sprehode po ozkih ulicah starega mestnega jedra.

V eni od objav se pojavi tudi njen mož Robert, ujet v sproščenem trenutku med raziskovanjem mestnega vrveža.

Objava Ecije Ojdanić
Objava Ecije Ojdanić FOTO: Instagram

Glasba, kultura in maroški utrip

Ecija in Robert sta si vzela čas tudi za kulturni del potovanja. Obiskala sta znani bar La Pergola Marrakech, kjer sta uživala v živi glasbi in intimnem koncertnem vzdušju. Igralka je delila kratek posnetek, ki razkriva toplino in pristnost maroškega večera.

Objave Ecije Ojdanić
Objave Ecije Ojdanić FOTO: Instagram

Popoln pobeg za polnjenje baterij

Sodeč po objavah je par doživel pravo severnoafriško pravljico – polno barv, okusov, glasbe in vonjav, ki so značilne za Maroko. Za Ecijo in Roberta je to idealen oddih za sprostitev in nabiranje nove energije, daleč od vsakodnevnih obveznosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: dnevnik.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ecija Ojdanić Botri Maroko potovanje Marakeš slavni znani igralke Kumovi
Zabava

Se spomnite nadležne sosede?

Film/tv

Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1470