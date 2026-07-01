Takole zvezdnica uživa na svojih sanjskih medenih tednih

Pop zvezdnica Dua Lipa se je nedavno poročila z igralcem Callumom Turnerjem, s katerim sta po intimni civilni poroki v Londonu konec maja nadaljevala praznovanje v Italiji. Po uradnem obredu sta se odpravila na sanjske medene tedne, kjer uživata v romantičnih trenutkih pod sicilijanskim soncem, med luksuznimi hoteli, morjem in sproščenim oddihom, ki ga zvezdnica delno deli tudi na družbenih omrežjih. Dua Lipa je medene tedne preživela v enem izmed priljubljenih italijanskih letovišč, kjer je uživala v morju, soncu in sproščenem vzdušju. Kot poročajo tuji mediji, je pevka na Instagramu delila serijo fotografij, ki prikazujejo intimne in romantične trenutke s partnerjem.

icon-expand Pop zvezdnica Dua Lipa se je nedavno poročila z igralcem Callumom Turnerjem. FOTO: Profimedia

Objave so hitro zbrale milijone všečkov, saj so oboževalci pohvalili njeno sproščenost in naravno predstavitev zasebnega življenja.

Drzne fotografije, ki so dvignile prah

Poleg romantičnih prizorov pa je največ pozornosti vzbudila ena izmed bolj drznih fotografij, kjer pevka pozira v kopalni kadi. Kot so zapisali nekateri mediji, je fotografija sprožila val komentarjev, saj je Dua Lipa pokazala tudi bolj sproščeno in provokativno plat svoje zasebnosti. Takšne objave niso neobičajne za svetovno znane zvezdnice, ki pogosto delijo mejo med zasebnim in javnim življenjem na družbenih omrežjih. Oboževalci so se na objave odzvali zelo različno. Mnogi so pohvalili njen pogum in samozavest, drugi pa so izpostavili, da gre za naraven del sodobne kulture zvezdnikov na Instagramu, kjer je meja zasebnosti vse bolj zabrisana.

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