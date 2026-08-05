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Dua Lipa
Zabava

V balkanskem stilu: pleskavica ob 4.30 zjutraj navdušila zvezdnico

B.R.
05. 08. 2026 02.22
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Dua Lipa je svoje oboževalce nasmejala z zabavnim posnetkom iz Prištine, kjer je po nočnem izhodu ob četrti uri zjutraj namesto modne kulinarike izbrala nekaj precej bolj domačega – vročo pleskavico. Posnetek je hitro postal spletni hit, mnogi pa so pohvalili njen sproščen odnos do balkanskih navad.

Dua Lipa je svoje oboževalce nasmejala z zabavnim posnetkom iz Prištine, kjer je po nočnem izhodu ob četrti uri zjutraj namesto modne kulinarike izbrala nekaj precej bolj domačega – vročo pleskavico. Posnetek je hitro postal spletni hit, mnogi pa so pohvalili njen sproščen odnos do balkanskih navad.

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Po zabavi ni sledil avokadov toast, ampak pleskavica

Britanska pevka kosovskih korenin je te dni v Prištini, kjer je sodelovala pri festivalu Sunny Hill, dogodku, ki ga skupaj z očetom Dukagjinom Lipo pomaga organizirati že več let. Festival je nastal leta 2018 z željo, da bi Kosovo predstavil kot sodobno kulturno in glasbeno destinacijo.

Po enem od večerov festivala je Dua Lipa na družbenih omrežjih objavila kratek video, v katerem je skupaj s sestro Rino pokazala, kako sta se ob 4.30 zjutraj lotili priljubljene balkanske jedi.

"Čas je za zajtrk ... v balkanskem stilu," je v smehu povedala pevka, medtem ko sta s sestro pokazali uro na telefonu.

Ob tem se je pošalila tudi na račun priljubljenih trendov zdrave prehrane in dejala, da je čas za nekaj drugega kot avokadov toast.

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Posnetek navdušil oboževalce po svetu

Simpatičen trenutek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Oboževalci so se odzvali predvsem na dejstvo, da svetovno znana zvezdnica kljub statusu in uspehu ostaja povezana s svojimi koreninami.

Mnogi so pohvalili njeno sproščenost in dejstvo, da se po velikem koncertu ali družabnem dogodku ni odločila za razkošen obrok, ampak za nekaj, kar pozna skoraj vsak prebivalec Balkana.

Prav takšni trenutki pogosto najbolj približajo velike zvezdnike njihovim oboževalcem – ne na odru pred več tisoč ljudmi, ampak v povsem običajnih situacijah.

Festival Sunny Hill je postal simbol povezave z domovino

Dua Lipa ima do Kosova poseben odnos. Čeprav je odraščala v Londonu, kamor se je njena družina preselila, ko je bila mlada, je vedno poudarjala povezavo s krajem, od koder izvirajo njeni starši.

Viri: Sunny Hill Festival, The Fader, InStyle

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Dua Lipa Sunny Hill Festival Priština pleskavica glasba balkanska tradicija Kosovo pop zvezdnica balkanska hrana
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