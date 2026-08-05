V balkanskem stilu: pleskavica ob 4.30 zjutraj navdušila zvezdnico

Dua Lipa je svoje oboževalce nasmejala z zabavnim posnetkom iz Prištine, kjer je po nočnem izhodu ob četrti uri zjutraj namesto modne kulinarike izbrala nekaj precej bolj domačega – vročo pleskavico. Posnetek je hitro postal spletni hit, mnogi pa so pohvalili njen sproščen odnos do balkanskih navad.

Britanska pevka kosovskih korenin je te dni v Prištini, kjer je sodelovala pri festivalu Sunny Hill, dogodku, ki ga skupaj z očetom Dukagjinom Lipo pomaga organizirati že več let. Festival je nastal leta 2018 z željo, da bi Kosovo predstavil kot sodobno kulturno in glasbeno destinacijo.

Po enem od večerov festivala je Dua Lipa na družbenih omrežjih objavila kratek video, v katerem je skupaj s sestro Rino pokazala, kako sta se ob 4.30 zjutraj lotili priljubljene balkanske jedi.

"Čas je za zajtrk ... v balkanskem stilu," je v smehu povedala pevka, medtem ko sta s sestro pokazali uro na telefonu.

Ob tem se je pošalila tudi na račun priljubljenih trendov zdrave prehrane in dejala, da je čas za nekaj drugega kot avokadov toast.