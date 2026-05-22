Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu

Čustveni poziv in trditve o izginotju v Dubaju

Katie Price je v videu opisala, da z možem Leejem Andrewsom že več dni nima nobenega stika. Po njenih besedah naj bi bil zadnji stik z njim povsem običajen, nato pa naj bi komunikacija nenadoma prenehala. V javnosti je dodatno odmevala njena trditev, da naj bi ji Lee v zadnjih sporočilih omenjal policijsko pridržanje v bližini neimenovanega vojaškega objekta, kar pa uradno ni potrjeno s strani oblasti.

Domneve o ugrabitvi in spletne teorije

Zvezdnica je v čustvenem zapisu namignila tudi, da se boji, da bi lahko šlo celo za ugrabitev, saj naj bi po njenih besedah obstajala možnost, da so ga neznanci odpeljali z vozilom. Po poročanju Daily Mail in Mirror pa se je zadeva še dodatno zapletla, ko je njena prijateljica Luisa Zissman, ki živi v Dubaju, sama začela preverjati okoliščine izginotja. Opozorila je namreč, da naj bi bil Facebook profil Leeja Andrewsa še vedno aktiven, saj je bila zabeležena dejavnost na njegovem računu v začetku tedna. Po poročanju britanskih medijev naj bi bile v primer vključene tudi pristojne oblasti v Združenem kraljestvu in Dubaju, ki preverjajo okoliščine izginotja. Za zdaj ni uradnih informacij, ki bi potrjevale katero od različic dogodkov, zato primer ostaja odprt in nepojasnjen.

Katie je britanska medijska osebnost, manekenka in televizijska zvezdnica, ki je postala znana v poznih devetdesetih letih. Najprej je zaslovela kot glamurozna manekenka pod umetniškim imenom Jordan, kjer se je pojavljala v britanskih revijah in tabloidih, kasneje pa je svojo kariero razširila v resničnostne šove, televizijske nastope in poslovne projekte. Skozi leta je postala ena najbolj prepoznavnih britanskih zvezdnic iz sveta zabavne industrije, znana tudi po svojih številnih javnih nastopih, družinskem življenju in pogosto odmevnih zgodbah v medijih. Poleg kariere v zabavni industriji se je ukvarjala tudi z modnimi in kozmetičnimi linijami ter pisala avtobiografske knjige. Bila je večkrat poročena. Ena njenih najbolj znanih zvez je bila z glasbenikom Petrom Andrejem, s katerim sta postala tudi eden najbolj prepoznavnih medijskih parov v Veliki Britaniji. Kasneje se je poročila še z MMA-borcem Alexom Reidom ter poslovnežem Kieranom Haylerjem.

