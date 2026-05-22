Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Katie Price, Lee Andrews
Zabava

Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu

B.R.
22. 05. 2026 02.20
0

Britanska televizijska osebnost in manekenka Katie Price se je znašla sredi novega medijskega pretresa, potem ko je objavila čustven video, v katerem je v solzah spregovorila o skrivnostnem izginotju svojega moža Leeja Andrewsa v Dubaju.

Čustveni poziv in trditve o izginotju v Dubaju

Katie Price je v videu opisala, da z možem Leejem Andrewsom že več dni nima nobenega stika. Po njenih besedah naj bi bil zadnji stik z njim povsem običajen, nato pa naj bi komunikacija nenadoma prenehala.

V javnosti je dodatno odmevala njena trditev, da naj bi ji Lee v zadnjih sporočilih omenjal policijsko pridržanje v bližini neimenovanega vojaškega objekta, kar pa uradno ni potrjeno s strani oblasti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Domneve o ugrabitvi in spletne teorije

Zvezdnica je v čustvenem zapisu namignila tudi, da se boji, da bi lahko šlo celo za ugrabitev, saj naj bi po njenih besedah obstajala možnost, da so ga neznanci odpeljali z vozilom.

Po poročanju Daily Mail in Mirror pa se je zadeva še dodatno zapletla, ko je njena prijateljica Luisa Zissman, ki živi v Dubaju, sama začela preverjati okoliščine izginotja.

Opozorila je namreč, da naj bi bil Facebook profil Leeja Andrewsa še vedno aktiven, saj je bila zabeležena dejavnost na njegovem računu v začetku tedna. Po poročanju britanskih medijev naj bi bile v primer vključene tudi pristojne oblasti v Združenem kraljestvu in Dubaju, ki preverjajo okoliščine izginotja. Za zdaj ni uradnih informacij, ki bi potrjevale katero od različic dogodkov, zato primer ostaja odprt in nepojasnjen.

Katie Price
Katie Price FOTO: Profimedia

Katie je britanska medijska osebnost, manekenka in televizijska zvezdnica, ki je postala znana v poznih devetdesetih letih.

Najprej je zaslovela kot glamurozna manekenka pod umetniškim imenom Jordan, kjer se je pojavljala v britanskih revijah in tabloidih, kasneje pa je svojo kariero razširila v resničnostne šove, televizijske nastope in poslovne projekte.

Skozi leta je postala ena najbolj prepoznavnih britanskih zvezdnic iz sveta zabavne industrije, znana tudi po svojih številnih javnih nastopih, družinskem življenju in pogosto odmevnih zgodbah v medijih. Poleg kariere v zabavni industriji se je ukvarjala tudi z modnimi in kozmetičnimi linijami ter pisala avtobiografske knjige.

Bila je večkrat poročena. Ena njenih najbolj znanih zvez je bila z glasbenikom Petrom Andrejem, s katerim sta postala tudi eden najbolj prepoznavnih medijskih parov v Veliki Britaniji. Kasneje se je poročila še z MMA-borcem Alexom Reidom ter poslovnežem Kieranom Haylerjem.

Bila je ena najlepših žensk na svetu, a poglejte jo danes
Preberi še
Bila je ena najlepših žensk na svetu, a poglejte jo danes
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Preberi še
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Katie Price Dubaj izginotje Lee Andrews estrada šovbiznis
Zabava

Prepoznate to ikono? Zvezdnica sprožila burne odzive

Film/tv

Zalezovala ga je, on pa jo je povabil na večerjo

Zadovoljna.si To je igralec, v katerega je bila zaljubljena princesa Diana
Moskisvet.com Zgodila se mu je strašna tragedija, potem pa je spoznal njo
Moskisvet.com Nekoč velika zvezda, danes živi sama in v bolečinah
Moskisvet.com Nekdaj eden najbolj privlačnih igralcev, zdaj postal neprepoznaven
24ur.com Nekdanji mož Marthe Stewart razočaran, ker ga je omenjala v novem dokumentarcu
24ur.com Zakaj sta se v resnici razšla Bill Hader in Ali Wong?
Moskisvet.com Takšna je bila pred lepotnimi operacijami Katie Price
Priporoča
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 2
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 4
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 5
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 6
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 8
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 10
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 11
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 12
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 13
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 14
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 15
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 16
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 17
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 18
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 19
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1737