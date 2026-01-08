Moskisvet.com
Recital pred Prešernovim spomenikom ob slovenskem kulturnem prazniku.
Zabava

Najpomembnejši kulturni dogodki v Sloveniji v letu 2026

STA
08. 01. 2026 03.00
0

STA je objavila nekaj pomembnejših kulturnih dogodkov v Sloveniji, ki se bodo predvidoma zgodili v letošnjem letu.

JANUAR

9.1. - LJUBLJANA - 11. filharmonični festival baročne glasbe (do 23.).

FEBRUAR

4.2. - LJUBLJANA - Odprtje Velike arheološke razstave Čivki iz preteklosti / Tweets from the Past (do 23. avgusta).

7.2. -  LJUBLJANA - Državna proslava na predvečer kulturnega praznika s podelitvijo Prešernovih nagrad.

8.2. - LJUBLJANA - Slovenski kulturni praznik Prešernov dan.

9.2. - LJUBLJANA - 20. Mednarodni festival gorniškega filma (do 14.).

10.2. -  LJUBLJANA - 9. Zimski festival (do 2. marca).

18.2. - LJUBLJANA - Festival Ment (do 21.).

21.2. - LJUBLJANA - Mednarodno tekmovanje Ljubljana Festivala za klavir (do 1. marca).

25.2. - RAZLIČNA MESTA - Festival literature - Fabula (do 31. marca).

Recital pred Prešernovim spomenikom ob slovenskem kulturnem prazniku.
Recital pred Prešernovim spomenikom ob slovenskem kulturnem prazniku. FOTO: Bobo

MAREC

7.3.-  LJUBLJANA - 29. Pripovedovalski festival (do 15.).

11.3. - LJUBLJANA - 28. Festival dokumentarnega filma (do 18.).

21.3. - ŠKOFJA LOKA - Škofjeloški pasijon (do 12. aprila).

21.3. - LJUBLJANA - 18. Ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri (do 4. aprila).

27.3. - LJUBLJANA - 56. Teden slovenske drame (predvidoma do 12. aprila).

30.3. - LJUBLJANA - 23. Otroški festival gledaliških sanj (do 9. aprila).

Odprtje 3. Festivala izvirne slovenske slikanice.

APRIL

1.4. - LJUBLJANA - Kulturni bazar v Cankarjevem domu.

2.4. - LJUBLJANA - Festival neodvisnega filma (do 4.).

8.4. - CELJE - Mednarodni mladinski pevski festival Celje (do 12.).

17.4. - LJUBLJANA - 40. Slovenski glasbeni dnevi (do 23.).

18.4. - MARIBOR - Finale za veliko zborovsko nagrado Evrope.

18.4. - MARIBOR - Zborovsko tekmovanje Naša pesem (do 19.).

23. in 24.4. - (predvidoma) Slovenski dnevi knjige.

V Cankarjevem domu bo prvega aprila potekal kulturni bazar.
V Cankarjevem domu bo prvega aprila potekal kulturni bazar. FOTO: Shutterstock

MAJ

15.5. - LJUBLJANA - Odprtje razstave sodobne slovenske ilustracije na Ljubljanskem gradu Pogled navzven, pogled navznoter (do 14. september).

19.5. - ZAGORJE OB SAVI - Državno tekmovanje otroških zborov (do 20.).

27.5. - LJUBLJANA - 42. mednarodni festival Druga godba (do 30.).

29.5. - MARIBOR - Operna noč v Mestnem parku.

JUNIJ

6.6. - ŽALEC - Državno Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin Slovenije.

8.6. - MARIBOR - 61. Borštnikovo srečanje (do 21.).

12.6. - LJUBLJANA - Festival Živa književnost in O'živela knjiga (do 19.).

13.6. - PTUJ - Glasbeni festival Arsana (do 28. avgusta).

13.6. - LJUBLJANA - Junijski otroški festival.

26.6. - MARIBOR - Festival Lent (do 4. julija).

23.6. - LJUBLJANA - Podelitev literarne nagrade kresnik.

LJUBLJANA - Začetek 74. Ljubljana Festival.

IZOLA - Začetek 22. mednarodni filmski festival Kino Otok.

70 let zbirke Zlata ptica.

V Ljubljani se bo 23.6. začel Ljubljana Festival.
V Ljubljani se bo 23.6. začel Ljubljana Festival. FOTO: Shutterstock

JULIJ

1.7. - LJUBLJANA - 67. Jazz festival Ljubljana (do 4.).

9.7. - LJUBLJANA - Festival Film pod zvezdami (do 1. avgust).

24.7. - LJUBLJANA - Festival Dobimo se pred Škucem (do 2. avgusta).

24.7. - TOLMIN - Festival Tolminator (do 28.).

26.7. - VELENJE - Festival MetalDays (do 1. avgusta).

TOLMIN - (predvidoma) Festival Sajeta.

AVGUST

7.8. - CELJE - Festival Seviqc (do 21.).

8.8. - RADOVLJICA - 44. Festival Radovljica 2026 (do 25.).

11.8. - TOLMIN - Festival Punk Rock Holiday (do 14.).

17.8. - LJUBLJANA - Festival kratkega filma FeKK (do 22.).

22.8. - LJUBLJANA - Mednarodni festival Mladi levi (do 29.).

22.8. - PIRAN - 25. Tartini Festival (do 5. september).

MARIBOR - (predvidoma) Poletni lutkovni pristan.

V Radovljici bo letos festival potekal od 8. do 25. avgusta.
V Radovljici bo letos festival potekal od 8. do 25. avgusta. FOTO: Shutterstock

SEPTEMBER

7.9. - LJUBLJANA - 41. mednarodni literarni festival Vilenica (do 12.).

16.9. - LJUBLJANA - Odprtje razstave o življenju Srečka Kosovela ob Kosovelovem letu (do 14. februarja 2027).

24.9. - LJUBLJANA - 18. mednarodni festival Lutke (do 30.).

Odprtje razstave naslovnic ob 70. obletnici zbirke Kondor.

OKTOBER

1. in 2.10. - LJUBLJANA - 19. Festival Godibodi.

18.10. - KRANJ - Začetek Jenkovih dni.

MARIBOR - Mednarodno zborovsko tekmovanja Gallus Maribor.

PORTOROŽ - 30. Festival slovenskega filma.

Letos bo v Portorožu v oktobru potekal že 30. Festival slovenskega filma
Letos bo v Portorožu v oktobru potekal že 30. Festival slovenskega filma FOTO: Matjaž Rušt

NOVEMBER

6.11. - LJUBLJANA - Forum nove glasbe: Skladanje drugačnosti (do 12.).

11.11. - LJUBLJANA - 37. Ljubljanski mednarodni filmski festival - Liffe (do 22.).

30.11. - LJUBLJANA - 23. mednarodni festival animiranega filma Animateka (do 6. decembra).

LJUBLJANA - 42. Slovenski knjižni sejem.

LJUBLJANA - Začetek Bienala oblikovanja - BIO29.

LJUBLJANA - Prodajna razstava Frankfurt po Frankfurtu v Knjigarni Konzorcij.

DECEMBER

3.12. - LJUBLJANA - Ta veseli dan kulture.

7.12. - LJUBLJANA - 41. Festival lezbičnega in gejevskega filma (do 14.).

slovenija dogodki kultura 2026
Zabava

Sanjski moški Hrvaške: katera bo osvojila njegovo srce?

Zabava

Slekla se je za naslovnico

