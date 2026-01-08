Najpomembnejši kulturni dogodki v Sloveniji v letu 2026

JANUAR
9.1. - LJUBLJANA - 11. filharmonični festival baročne glasbe (do 23.).
FEBRUAR
4.2. - LJUBLJANA - Odprtje Velike arheološke razstave Čivki iz preteklosti / Tweets from the Past (do 23. avgusta).
7.2. - LJUBLJANA - Državna proslava na predvečer kulturnega praznika s podelitvijo Prešernovih nagrad.
8.2. - LJUBLJANA - Slovenski kulturni praznik Prešernov dan.
9.2. - LJUBLJANA - 20. Mednarodni festival gorniškega filma (do 14.).
10.2. - LJUBLJANA - 9. Zimski festival (do 2. marca).
18.2. - LJUBLJANA - Festival Ment (do 21.).
21.2. - LJUBLJANA - Mednarodno tekmovanje Ljubljana Festivala za klavir (do 1. marca).
25.2. - RAZLIČNA MESTA - Festival literature - Fabula (do 31. marca).
MAREC
7.3.- LJUBLJANA - 29. Pripovedovalski festival (do 15.).
11.3. - LJUBLJANA - 28. Festival dokumentarnega filma (do 18.).
21.3. - ŠKOFJA LOKA - Škofjeloški pasijon (do 12. aprila).
21.3. - LJUBLJANA - 18. Ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri (do 4. aprila).
27.3. - LJUBLJANA - 56. Teden slovenske drame (predvidoma do 12. aprila).
30.3. - LJUBLJANA - 23. Otroški festival gledaliških sanj (do 9. aprila).
Odprtje 3. Festivala izvirne slovenske slikanice.
APRIL
1.4. - LJUBLJANA - Kulturni bazar v Cankarjevem domu.
2.4. - LJUBLJANA - Festival neodvisnega filma (do 4.).
8.4. - CELJE - Mednarodni mladinski pevski festival Celje (do 12.).
17.4. - LJUBLJANA - 40. Slovenski glasbeni dnevi (do 23.).
18.4. - MARIBOR - Finale za veliko zborovsko nagrado Evrope.
18.4. - MARIBOR - Zborovsko tekmovanje Naša pesem (do 19.).
23. in 24.4. - (predvidoma) Slovenski dnevi knjige.
MAJ
15.5. - LJUBLJANA - Odprtje razstave sodobne slovenske ilustracije na Ljubljanskem gradu Pogled navzven, pogled navznoter (do 14. september).
19.5. - ZAGORJE OB SAVI - Državno tekmovanje otroških zborov (do 20.).
27.5. - LJUBLJANA - 42. mednarodni festival Druga godba (do 30.).
29.5. - MARIBOR - Operna noč v Mestnem parku.
JUNIJ
6.6. - ŽALEC - Državno Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin Slovenije.
8.6. - MARIBOR - 61. Borštnikovo srečanje (do 21.).
12.6. - LJUBLJANA - Festival Živa književnost in O'živela knjiga (do 19.).
13.6. - PTUJ - Glasbeni festival Arsana (do 28. avgusta).
13.6. - LJUBLJANA - Junijski otroški festival.
26.6. - MARIBOR - Festival Lent (do 4. julija).
23.6. - LJUBLJANA - Podelitev literarne nagrade kresnik.
LJUBLJANA - Začetek 74. Ljubljana Festival.
IZOLA - Začetek 22. mednarodni filmski festival Kino Otok.
70 let zbirke Zlata ptica.
JULIJ
1.7. - LJUBLJANA - 67. Jazz festival Ljubljana (do 4.).
9.7. - LJUBLJANA - Festival Film pod zvezdami (do 1. avgust).
24.7. - LJUBLJANA - Festival Dobimo se pred Škucem (do 2. avgusta).
24.7. - TOLMIN - Festival Tolminator (do 28.).
26.7. - VELENJE - Festival MetalDays (do 1. avgusta).
TOLMIN - (predvidoma) Festival Sajeta.
AVGUST
7.8. - CELJE - Festival Seviqc (do 21.).
8.8. - RADOVLJICA - 44. Festival Radovljica 2026 (do 25.).
11.8. - TOLMIN - Festival Punk Rock Holiday (do 14.).
17.8. - LJUBLJANA - Festival kratkega filma FeKK (do 22.).
22.8. - LJUBLJANA - Mednarodni festival Mladi levi (do 29.).
22.8. - PIRAN - 25. Tartini Festival (do 5. september).
MARIBOR - (predvidoma) Poletni lutkovni pristan.
SEPTEMBER
7.9. - LJUBLJANA - 41. mednarodni literarni festival Vilenica (do 12.).
16.9. - LJUBLJANA - Odprtje razstave o življenju Srečka Kosovela ob Kosovelovem letu (do 14. februarja 2027).
24.9. - LJUBLJANA - 18. mednarodni festival Lutke (do 30.).
Odprtje razstave naslovnic ob 70. obletnici zbirke Kondor.
OKTOBER
1. in 2.10. - LJUBLJANA - 19. Festival Godibodi.
18.10. - KRANJ - Začetek Jenkovih dni.
MARIBOR - Mednarodno zborovsko tekmovanja Gallus Maribor.
PORTOROŽ - 30. Festival slovenskega filma.
NOVEMBER
6.11. - LJUBLJANA - Forum nove glasbe: Skladanje drugačnosti (do 12.).
11.11. - LJUBLJANA - 37. Ljubljanski mednarodni filmski festival - Liffe (do 22.).
30.11. - LJUBLJANA - 23. mednarodni festival animiranega filma Animateka (do 6. decembra).
LJUBLJANA - 42. Slovenski knjižni sejem.
LJUBLJANA - Začetek Bienala oblikovanja - BIO29.
LJUBLJANA - Prodajna razstava Frankfurt po Frankfurtu v Knjigarni Konzorcij.
DECEMBER
3.12. - LJUBLJANA - Ta veseli dan kulture.
7.12. - LJUBLJANA - 41. Festival lezbičnega in gejevskega filma (do 14.).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV