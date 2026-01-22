Vroča nosečnica jemlje dih

Italijanska športna novinarka in televizijska zvezdnica Diletta Leotta tudi v nosečnosti ostaja v vrhunski kondiciji, poroča Index.hr. Na družbenih omrežjih je delila posnetke iz telovadnice, kjer dokazuje, da je njena energija še vedno na vrhuncu – tako zelo, da bi težko uganili, da pričakuje otroka.

Noseča, a še vedno predana treningom

Medtem ko se številne nosečnice odločijo za bolj umirjen tempo, Diletta ostaja zvesta intenzivni vadbi. Na posnetkih je videti osredotočena, samozavestna in polna energije. Sama pravi, da se tudi v tem obdobju počuti odlično in da ji gibanje daje dodatno moč. Pod objavo so se hitro zvrstili navdušeni komentarji. Eden od sledilcev je zapisal "Lepo", drugi pa dodal: "Čestitam, lepo in odlično." Med odzivi so se pojavili tudi italijanski vzkliki, kot sta "Na zdravje!" in "mamma mia", ter številni komplimenti na račun njenega videza.

Druga nosečnost in veselo pričakovanje

Diletta Leotta in njen partner, nogometaš Loris Karius, sta decembra razkrila, da pričakujeta drugega otroka. Ob objavi sta zapisala: "Za ta božič si ne bi mogla želeti boljšega darila. Aria postaja starejša sestra in najina srca so pripravljena ljubiti dvakrat toliko." Novica je sprožila val čestitk, saj je par v zadnjih letih postal eden najbolj priljubljenih v svetu športa in zabave.

Ljubezenska zgodba, ki se je začela v Parizu

Njuna romanca se je začela oktobra 2022, ko sta se spoznala na večerji v pariškem klubu med tednom mode. Diletta je kasneje razkrila, da je bil trenutek usoden: "Ko je vstopil, sem dekletoma rekla: 'Pravkar je vstopil moški mojega življenja.'" Leta 2023 sta pozdravila svojo prvo hčerko Ario, ki se je rodila prav na Dilettin rojstni dan, 16. avgusta.

Sanjska poroka na Siciliji

Par se je poročil 22. junija 2024 na slikovitem otoku Vulcano. Slovesnost ob sončnem zahodu v luksuznem letovišču Therasia je bila prava paša za oči. Diletta je blestela v čipkasti poročni obleki, njen tančica pa je nosila čustven napis: "Vse, kar sem si kdaj želela." Zaključek

