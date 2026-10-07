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Demi Rose na Tajskem 2
Zabava

Njene vroče fotografije so obnorele milijone, nato je izginila

B.R.
07. 10. 2026 03.17
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Zaslovela je kot ena prvih velikih Instagramovih manekenk, predvsem zaradi drznih modnih fotografij, fotografij v kopalkah in glamuroznih posnetkov, s katerimi je v nekaj letih zbrala milijone sledilcev, nato pa je izginila.

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Demi Rose Mawby je bila nekoč eno najbolj prepoznavnih imen Instagrama. Njene fotografije so spremljali milijoni, nato pa se je britanska manekenka skoraj povsem umaknila iz javnosti. Zdaj so znane nove podrobnosti o njenem življenju na Ibizi.

Zaslovela je kot ena prvih velikih Instagramovih manekenk.
Zaslovela je kot ena prvih velikih Instagramovih manekenk. FOTO: Profimedia

Z Instagrama v precej bolj mirno življenje

Demi Rose je med prvimi vplivnicami na Instagramu zgradila ogromno občinstvo. Na vrhuncu priljubljenosti je imela skoraj 20 milijonov sledilcev, njene objave pa so bile povezane z modo, potovanji in drznimi fotografijami.

V začetku leta 2023 pa je prenehala redno objavljati na Instagramu. Njena dolga odsotnost je zato sprožila številna ugibanja, saj je bila nekoč zelo dejavna na družbenih omrežjih.

Danes naj bi živela na Ibizi, vendar stran od najbolj živahnega nočnega dogajanja. Po poročanju Jutarnjega lista naj bi se nastanila v okolici Santa Gertrudisa, kjer vodi precej bolj umirjen vsakdan.

Veliko časa namenja živalim

Namesto zabav in glamurja naj bi danes več časa posvečala živalim. Po navedbah britanskih medijev sodeluje z lokalnimi zavetišči in pomaga predvsem pri iskanju domov za zapuščene mačke.

Pomemben del njenega življenja naj bi bile tudi joga, meditacija in druge duhovne prakse. Po poročanju New York Posta je k takšnemu načinu življenja pomembno prispevalo tudi težko obdobje po smrti njenih staršev.

Rose je leta 2018 izgubila očeta, nekaj mesecev pozneje pa še mamo. O boleči izkušnji je v preteklosti že javno govorila.

Še vedno ji sledi na milijone ljudi

Čeprav je njena spletna dejavnost precej manjša kot nekoč, je Demi Rose ohranila ogromno občinstvo. Njenemu Instagramu še vedno sledi približno 17 milijonov ljudi.

The Sun je letos poročal, da so jo po daljšem času znova opazili na Ibizi. Njeno pojavljanje je hitro pritegnilo pozornost, saj se je nekdanja Instagramova zvezdnica v zadnjih letih le redko pojavila v javnosti.

Demi Rose
Demi Rose FOTO: Profimedia
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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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