Njene vroče fotografije so obnorele milijone, nato je izginila

Demi Rose Mawby je bila nekoč eno najbolj prepoznavnih imen Instagrama. Njene fotografije so spremljali milijoni, nato pa se je britanska manekenka skoraj povsem umaknila iz javnosti. Zdaj so znane nove podrobnosti o njenem življenju na Ibizi.
Z Instagrama v precej bolj mirno življenje
Demi Rose je med prvimi vplivnicami na Instagramu zgradila ogromno občinstvo. Na vrhuncu priljubljenosti je imela skoraj 20 milijonov sledilcev, njene objave pa so bile povezane z modo, potovanji in drznimi fotografijami.
V začetku leta 2023 pa je prenehala redno objavljati na Instagramu. Njena dolga odsotnost je zato sprožila številna ugibanja, saj je bila nekoč zelo dejavna na družbenih omrežjih.
Danes naj bi živela na Ibizi, vendar stran od najbolj živahnega nočnega dogajanja. Po poročanju Jutarnjega lista naj bi se nastanila v okolici Santa Gertrudisa, kjer vodi precej bolj umirjen vsakdan.
Veliko časa namenja živalim
Namesto zabav in glamurja naj bi danes več časa posvečala živalim. Po navedbah britanskih medijev sodeluje z lokalnimi zavetišči in pomaga predvsem pri iskanju domov za zapuščene mačke.
Pomemben del njenega življenja naj bi bile tudi joga, meditacija in druge duhovne prakse. Po poročanju New York Posta je k takšnemu načinu življenja pomembno prispevalo tudi težko obdobje po smrti njenih staršev.
Rose je leta 2018 izgubila očeta, nekaj mesecev pozneje pa še mamo. O boleči izkušnji je v preteklosti že javno govorila.
Še vedno ji sledi na milijone ljudi
Čeprav je njena spletna dejavnost precej manjša kot nekoč, je Demi Rose ohranila ogromno občinstvo. Njenemu Instagramu še vedno sledi približno 17 milijonov ljudi.
The Sun je letos poročal, da so jo po daljšem času znova opazili na Ibizi. Njeno pojavljanje je hitro pritegnilo pozornost, saj se je nekdanja Instagramova zvezdnica v zadnjih letih le redko pojavila v javnosti.
Viri: Daily Mail, Jutarnji list, New York Post, The Sun
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV