Njene vroče fotografije so obnorele milijone, nato je izginila

Demi Rose Mawby je bila nekoč eno najbolj prepoznavnih imen Instagrama. Njene fotografije so spremljali milijoni, nato pa se je britanska manekenka skoraj povsem umaknila iz javnosti. Zdaj so znane nove podrobnosti o njenem življenju na Ibizi.

Demi Rose je med prvimi vplivnicami na Instagramu zgradila ogromno občinstvo. Na vrhuncu priljubljenosti je imela skoraj 20 milijonov sledilcev, njene objave pa so bile povezane z modo, potovanji in drznimi fotografijami.

V začetku leta 2023 pa je prenehala redno objavljati na Instagramu. Njena dolga odsotnost je zato sprožila številna ugibanja, saj je bila nekoč zelo dejavna na družbenih omrežjih.

Danes naj bi živela na Ibizi, vendar stran od najbolj živahnega nočnega dogajanja. Po poročanju Jutarnjega lista naj bi se nastanila v okolici Santa Gertrudisa, kjer vodi precej bolj umirjen vsakdan.